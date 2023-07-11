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На Урале проверят детсад, где воспитатель избила детей проводом от зарядки
На Урале проверят детсад, где воспитатель избила детей проводом от зарядки - РИА Новости, 11.07.2023
На Урале проверят детсад, где воспитатель избила детей проводом от зарядки
Свердловская прокуратура проверит детский сад в Екатеринбурге, в котором воспитательница избила детей проводом от зарядного устройства, сообщает региональное... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T08:58
2023-07-11T08:58
2023-07-11T08:59
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Свердловская прокуратура проверит детский сад в Екатеринбурге, в котором воспитательница избила детей проводом от зарядного устройства, сообщает региональное надзорное ведомство в Telegram-канале. "По предварительной информации, воспитательница одного из детских садов нанесла телесные повреждения малолетним детям проводом от зарядного устройства. Кроме того, родители воспитанников детского сада указали и на иные факты противоправных действий со стороны сотрудницы детского сада в отношении их детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура даст оценку действиям сотрудников учреждения в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
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екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
На Урале проверят детсад, где воспитатель избила детей проводом от зарядки
Прокуратура проверит детсад в Екатеринбурге, где сотрудница била детей проводом от зарядки