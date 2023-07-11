https://ria.ru/20230711/detsad-1883429024.html

На Урале проверят детсад, где воспитатель избила детей проводом от зарядки

На Урале проверят детсад, где воспитатель избила детей проводом от зарядки - РИА Новости, 11.07.2023

На Урале проверят детсад, где воспитатель избила детей проводом от зарядки

Свердловская прокуратура проверит детский сад в Екатеринбурге, в котором воспитательница избила детей проводом от зарядного устройства, сообщает региональное... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T08:58

2023-07-11T08:58

2023-07-11T08:59

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Свердловская прокуратура проверит детский сад в Екатеринбурге, в котором воспитательница избила детей проводом от зарядного устройства, сообщает региональное надзорное ведомство в Telegram-канале. "​По предварительной информации, воспитательница одного из детских садов нанесла телесные повреждения малолетним детям проводом от зарядного устройства. Кроме того, родители воспитанников детского сада указали и на иные факты противоправных действий со стороны сотрудницы детского сада в отношении их детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура даст оценку действиям сотрудников учреждения в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

https://ria.ru/20221103/detsad-1828858261.html

екатеринбург

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург