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На Урале проверят детсад, где воспитатель избила детей проводом от зарядки - РИА Новости, 11.07.2023
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08:58 11.07.2023 (обновлено: 08:59 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/detsad-1883429024.html
На Урале проверят детсад, где воспитатель избила детей проводом от зарядки
На Урале проверят детсад, где воспитатель избила детей проводом от зарядки - РИА Новости, 11.07.2023
На Урале проверят детсад, где воспитатель избила детей проводом от зарядки
Свердловская прокуратура проверит детский сад в Екатеринбурге, в котором воспитательница избила детей проводом от зарядного устройства, сообщает региональное... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T08:58
2023-07-11T08:59
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Свердловская прокуратура проверит детский сад в Екатеринбурге, в котором воспитательница избила детей проводом от зарядного устройства, сообщает региональное надзорное ведомство в Telegram-канале. "​По предварительной информации, воспитательница одного из детских садов нанесла телесные повреждения малолетним детям проводом от зарядного устройства. Кроме того, родители воспитанников детского сада указали и на иные факты противоправных действий со стороны сотрудницы детского сада в отношении их детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура даст оценку действиям сотрудников учреждения в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
На Урале проверят детсад, где воспитатель избила детей проводом от зарядки

Прокуратура проверит детсад в Екатеринбурге, где сотрудница била детей проводом от зарядки

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Свердловская прокуратура проверит детский сад в Екатеринбурге, в котором воспитательница избила детей проводом от зарядного устройства, сообщает региональное надзорное ведомство в Telegram-канале.
«
"​По предварительной информации, воспитательница одного из детских садов нанесла телесные повреждения малолетним детям проводом от зарядного устройства. Кроме того, родители воспитанников детского сада указали и на иные факты противоправных действий со стороны сотрудницы детского сада в отношении их детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура даст оценку действиям сотрудников учреждения в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
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ПроисшествияЕкатеринбург
 
 
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