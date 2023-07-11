https://ria.ru/20230711/delo-1883583102.html

В Ярославле после ДТП возбудили дело о покушении на убийство

В Ярославле после ДТП возбудили дело о покушении на убийство - РИА Новости, 11.07.2023

В Ярославле после ДТП возбудили дело о покушении на убийство

Дело о покушении на убийство возбуждено в Ярославле после информации о том, что мужчина сбил на машине женщину, к которой ранее неоднократно применял насилие,... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:50

2023-07-11T17:50

2023-07-11T17:50

происшествия

россия

ярославль

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РЯЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Дело о покушении на убийство возбуждено в Ярославле после информации о том, что мужчина сбил на машине женщину, к которой ранее неоднократно применял насилие, должностные лица полиции проверяются на предмет халатности, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. "В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство жительницы региона", - говорится в сообщении. Уточняется, что в СМИ размещена информация о том, что 34-летний мужчина неоднократно применял физическое воздействие по отношению к 29-летней женщине, о чем она сообщала несколько раз в органы полиции, но мер с их стороны принято не было. В июне мужчина на автомобиле сбил женщину, она проходит лечение в медицинском учреждении. В СУСК уточнили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). "Кроме того, в отношении должностных лиц территориального отдела МВД России следственными органами проводится доследственная проверка на предмет халатности", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221205/ubiystvo-1836366697.html

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происшествия, россия, ярославль