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В Ярославле после ДТП возбудили дело о покушении на убийство - РИА Новости, 11.07.2023
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17:50 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/delo-1883583102.html
В Ярославле после ДТП возбудили дело о покушении на убийство
В Ярославле после ДТП возбудили дело о покушении на убийство - РИА Новости, 11.07.2023
В Ярославле после ДТП возбудили дело о покушении на убийство
Дело о покушении на убийство возбуждено в Ярославле после информации о том, что мужчина сбил на машине женщину, к которой ранее неоднократно применял насилие,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:50
2023-07-11T17:50
происшествия
россия
ярославль
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РЯЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Дело о покушении на убийство возбуждено в Ярославле после информации о том, что мужчина сбил на машине женщину, к которой ранее неоднократно применял насилие, должностные лица полиции проверяются на предмет халатности, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. "В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство жительницы региона", - говорится в сообщении. Уточняется, что в СМИ размещена информация о том, что 34-летний мужчина неоднократно применял физическое воздействие по отношению к 29-летней женщине, о чем она сообщала несколько раз в органы полиции, но мер с их стороны принято не было. В июне мужчина на автомобиле сбил женщину, она проходит лечение в медицинском учреждении. В СУСК уточнили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). "Кроме того, в отношении должностных лиц территориального отдела МВД России следственными органами проводится доследственная проверка на предмет халатности", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20221205/ubiystvo-1836366697.html
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происшествия, россия, ярославль
Происшествия, Россия, Ярославль
В Ярославле после ДТП возбудили дело о покушении на убийство

В Ярославле мужчина сбил женщину на машине, возбудили дело о покушении на убийство

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Дело о покушении на убийство возбуждено в Ярославле после информации о том, что мужчина сбил на машине женщину, к которой ранее неоднократно применял насилие, должностные лица полиции проверяются на предмет халатности, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство жительницы региона", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в СМИ размещена информация о том, что 34-летний мужчина неоднократно применял физическое воздействие по отношению к 29-летней женщине, о чем она сообщала несколько раз в органы полиции, но мер с их стороны принято не было. В июне мужчина на автомобиле сбил женщину, она проходит лечение в медицинском учреждении.
В СУСК уточнили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
"Кроме того, в отношении должностных лиц территориального отдела МВД России следственными органами проводится доследственная проверка на предмет халатности", - отмечается в сообщении.
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