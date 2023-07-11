https://ria.ru/20230711/delegatsiya-1883481127.html

В Приморье с деловой поездкой прибыла западноафриканская делегация

В Приморье с деловой поездкой прибыла западноафриканская делегация - РИА Новости, 11.07.2023

В Приморье с деловой поездкой прибыла западноафриканская делегация

Делегация Африканской сети развития бизнеса прибыла с рабочей поездкой в Приморский край для обсуждения вопросов сотрудничества между Западной Африкой и... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:19

2023-07-11T12:19

2023-07-11T12:19

дальневосточный федеральный университет

западная африка

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Делегация Африканской сети развития бизнеса прибыла с рабочей поездкой в Приморский край для обсуждения вопросов сотрудничества между Западной Африкой и российским регионом, сообщили с своем телеграм-канале в краевом агентстве международного сотрудничества. "Африканская сеть развития бизнеса во Владивостоке... Сегодня начала работу в регионе делегация Африканской сети развития бизнеса. Организация базируется в Республике Гана и работает со странами Западной Африки, продвигая африканский бизнес по всему миру. Встреча с руководителем агентства международного сотрудничества Приморского края Алексеем Старичковым стала первым мероприятием визита", - говорится в телеграм-канале агентства. У Западной Африки и Приморья есть потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества, считают в агентстве. Участники встречи договорились обменяться списками товаров для взаимных поставок. В агентстве добавили, что стороны могут взаимодействовать и в сфере образования. "В вузах Приморского края уже обучается несколько десятков студентов из Западной Африки, в новом учебном году также ожидаются абитуриенты из Нигерии и Ганы. Поэтому посещение ДВФУ - ещё один важный пункт программы визита", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230630/sammit-1881420190.html

западная африка

приморский край

владивосток

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дальневосточный федеральный университет, западная африка, приморский край, владивосток