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В Приморье с деловой поездкой прибыла западноафриканская делегация
В Приморье с деловой поездкой прибыла западноафриканская делегация - РИА Новости, 11.07.2023
В Приморье с деловой поездкой прибыла западноафриканская делегация
Делегация Африканской сети развития бизнеса прибыла с рабочей поездкой в Приморский край для обсуждения вопросов сотрудничества между Западной Африкой и... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:19
2023-07-11T12:19
2023-07-11T12:19
дальневосточный федеральный университет
западная африка
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Делегация Африканской сети развития бизнеса прибыла с рабочей поездкой в Приморский край для обсуждения вопросов сотрудничества между Западной Африкой и российским регионом, сообщили с своем телеграм-канале в краевом агентстве международного сотрудничества. "Африканская сеть развития бизнеса во Владивостоке... Сегодня начала работу в регионе делегация Африканской сети развития бизнеса. Организация базируется в Республике Гана и работает со странами Западной Африки, продвигая африканский бизнес по всему миру. Встреча с руководителем агентства международного сотрудничества Приморского края Алексеем Старичковым стала первым мероприятием визита", - говорится в телеграм-канале агентства. У Западной Африки и Приморья есть потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества, считают в агентстве. Участники встречи договорились обменяться списками товаров для взаимных поставок. В агентстве добавили, что стороны могут взаимодействовать и в сфере образования. "В вузах Приморского края уже обучается несколько десятков студентов из Западной Африки, в новом учебном году также ожидаются абитуриенты из Нигерии и Ганы. Поэтому посещение ДВФУ - ещё один важный пункт программы визита", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230630/sammit-1881420190.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дальневосточный федеральный университет, западная африка, приморский край, владивосток
Дальневосточный федеральный университет, Западная Африка, Приморский край, Владивосток
В Приморье с деловой поездкой прибыла западноафриканская делегация
Делегация Африканской сети развития бизнеса прибыла с рабочей поездкой в Приморский край