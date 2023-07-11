https://ria.ru/20230711/chempionat-1883485078.html

На чемпионат высоких технологий в Великом Новгороде заявились 26 регионов

На чемпионат высоких технологий в Великом Новгороде заявились 26 регионов - РИА Новости, 11.07.2023

На чемпионат высоких технологий в Великом Новгороде заявились 26 регионов

На участие в финале Национального чемпионата высоких технологий, который пройдёт в Великом Новгороде с 18 по 22 сентября, заявились 26 регионов, сообщила... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:28

2023-07-11T12:28

2023-07-11T12:28

новгородская область

великий новгород

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. На участие в финале Национального чемпионата высоких технологий, который пройдёт в Великом Новгороде с 18 по 22 сентября, заявились 26 регионов, сообщила журналистам руководитель дирекции организации чемпионата Инна Хуснуллина. Чемпионат пройдёт на базе инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника – Валдай". Ожидается, что в финал выйдут 80 команд. Соревнования по профессиям будущего являются частью всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы". "География участников широка. На сегодняшний день она представлена 26 регионами. Мы ожидаем более 150 конкурсантов. Это категория среднего профессионального образования. И две компетенции юниорские - это школьники 14-15 лет. Подготовка идет на хороших скоростях", - рассказала Хуснуллина. Финалисты будут состязаться в восьми компетенциях: "Летающая робототехника", "Изготовление индивидуальных имплантов", "Геопространственная цифровая инженерия", "Нейросети и большие данные", "Технологии развития городов и территорий", "Биохимические технологии и моделирование процессов", "Организация и управление проектами в области экологии, общества, государства", "Биопротезирование". Большинство компетенций индивидуальные. Новгородская команда участвует во всех. Отбор и подготовка проходили с марта по май. Важное условие - работодатель должен предоставить победителю возможность трудоустройства либо прохождение стажировки. "Все восемь компетенций мы выбирали совместно с работодателями... Мы выясняли, в чем потребность экономики, что нужно развивать", - рассказал министр образования региона Дмитрий Яковлев. Он уточнил, что есть договорённость, чтобы Великий Новгород в дальнейшем стал стационарной площадкой для проведения чемпионата.

https://ria.ru/20230704/torgovlya-1882139035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, великий новгород