Рейтинг@Mail.ru
"Вы — бичихи из Челябинска": мисс Москва — 2023 оказалась в центре скандала - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:29 11.07.2023 (обновлено: 19:15 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/brezhenskaya-1883539528.html
"Вы — бичихи из Челябинска": мисс Москва — 2023 оказалась в центре скандала
"Вы — бичихи из Челябинска": мисс Москва — 2023 оказалась в центре скандала - РИА Новости, 11.07.2023
"Вы — бичихи из Челябинска": мисс Москва — 2023 оказалась в центре скандала
Новый скандал с участием "Мисс Москва" вызвал споры и многочисленные комментарии в соцсетях. Не успела 25-летняя уроженка Саратова, модель Ангелина Бреженская... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:29
2023-07-11T19:15
шоубиз
москва
челябинск
саратов
слухи
знаменитости
мисс москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883534710_0:158:1290:884_1920x0_80_0_0_f6bf42ac84438c90a68a7181d6216acc.jpg
Новый скандал с участием "Мисс Москва" вызвал споры и многочисленные комментарии в соцсетях. Не успела 25-летняя уроженка Саратова, модель Ангелина Бреженская надеть корону, как сразу подверглась критике. Зрители и пользователи стали писать в пабликах, что она сделала слишком много пластических операций и уколов красоты. Эффектная блондинка долго молчала. Но через несколько дней не выдержала и обратилась к хейтерам, как написали СМИ. "Я — мисс Москва, а вы — бичихи из Челябинска": что королева красоты ответила завистницамНесколько дней назад на странице в соцсети (аккаунт принадлежит не Ангелине), появилось якобы ее высказывание в адрес хейтеров. В них подчеркивался ее статус и принижалось социальное положение завистниц.&quot;Завистницы пишут желчь в комментариях о том, что я незаслуженно выиграла &quot;Мисс Москва — 2023&quot;. Давайте смотреть правде в глаза: я — мисс Москва, а вы — бичихи (нищенки. — Прим. ред.) из Челябинска&quot;, — говорилось в сообщении.Пользователи сразу дали ответную реакцию, преимущественно негативную. Многие назвали Ангелину злой. &quot;Быстро же ты забыла, что сама — бичиха из Саратова&quot;, &quot;Зачем всех оскорблять? Я вот этого не пойму, с себя начинать надо. Красивая, стройная, а душа злая&quot;, &quot;Теперь понимаю, что такое &quot;страшно красивая&quot;, &quot;Сделанная вся. Что, своей красоты нет?&quot; — отреагировали комментаторы. Однако среди комментаторов нашлись заступники модели. Они отметили, что она заслуженно получила титул "Мисс Москва".&quot;Безумно красивая девушка. Глаз не оторвать!&quot;, &quot;Красивая девушка. Ну и что, что изменила внешность? Главное — в лучшую сторону!&quot;, &quot;Наконец-то красивая девушка получила титул!&quot; — высказались поклонники модели.Позже и сама Ангелина Бреженская высказалась. Девушка была гостьей на премьере фильма "Кентавр", где рассказала журналистам, что фраза о нищих женщинах из Челябинска — фейк. Она заявила, что не позволяла себе подобных высказываний. С чего все начиналось: почему соотечественники не оценили выбор новой "Мисс Москва"Сразу после подведения итогов конкурса красоты "Мисс Москва — 2023" на Ангелину Бреженскую обрушился шквал критики. Комментаторы объясняли свое мнение тем, что девушка выглядит неестественно. По их словам, она переборщила с пластическими операциями и уколами красоты. Они также усомнились в честности жюри, которое отдало предпочтение девушке, чья внешность подверглась хирургическому вмешательству. &quot;Конкурс искусственной красоты?&quot;, &quot;Стыдно за жюри конкурса! Где девушки с натуральной красотой?&quot;, &quot;Она же вся переделанная!&quot;, &quot;Силикон правит балом!&quot; — написали в Сети.По словам Бреженской, она старается спокойно реагировать на критику. Она подчеркнула, что невозможно угодить вкусам всех людей. Тем более когда ты публичная личность. "Слежу за собой": Бреженская раскрыла детали своих пластических операцийПосле критики в Сети Ангелина Бреженская объяснила, зачем обращалась к хирургу. По словам модели, она делала ринопластику по медицинским показаниям. Девушка добавила, что регулярно обращается к косметологу и делает уходовые процедуры. Она отметила, что других вмешательств в ее внешность не было. Бреженская обошла в финале 32 конкурсанток и получила право представлять столицу на конкурсе "Краса России". В "Мисс Москва" соревновались девушки в возрасте от 18 до 32 лет. Конкурсанток отбирали по определенным внешним параметрам. Например, их рост должен быть не ниже 168 сантиметров.
https://ria.ru/20230630/moskva-1881441633.html
москва
челябинск
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883534710_0:37:1290:1005_1920x0_80_0_0_2b151b6a037e4e1cfeadfde245ae00da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, челябинск, саратов, слухи, знаменитости, мисс москва
Шоубиз, Москва, Челябинск, Саратов, слухи, Знаменитости, Мисс Москва
"Вы — бичихи из Челябинска": мисс Москва — 2023 оказалась в центре скандала

Мисс Москва — 2023 Бреженская оказалась в центре скандала из-за слов о завистницах

© Фото : предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Москва 2023"Мисс Москва — 2023 Ангелина Бреженская
Мисс Москва — 2023 Ангелина Бреженская - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Москва 2023"
Читать ria.ru в
Новый скандал с участием "Мисс Москва" вызвал споры и многочисленные комментарии в соцсетях. Не успела 25-летняя уроженка Саратова, модель Ангелина Бреженская надеть корону, как сразу подверглась критике. Зрители и пользователи стали писать в пабликах, что она сделала слишком много пластических операций и уколов красоты. Эффектная блондинка долго молчала. Но через несколько дней не выдержала и обратилась к хейтерам, как написали СМИ.

"Я — мисс Москва, а вы — бичихи из Челябинска": что королева красоты ответила завистницам

© Фото : предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Москва 2023"Мисс Москва — 2023 Ангелина Бреженская
Мисс Москва - 2023 Ангелина Бреженская - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Москва 2023"
Мисс Москва — 2023 Ангелина Бреженская
Несколько дней назад на странице в соцсети (аккаунт принадлежит не Ангелине), появилось якобы ее высказывание в адрес хейтеров. В них подчеркивался ее статус и принижалось социальное положение завистниц.
«

"Завистницы пишут желчь в комментариях о том, что я незаслуженно выиграла "Мисс Москва — 2023". Давайте смотреть правде в глаза: я — мисс Москва, а вы — бичихи (нищенки. — Прим. ред.) из Челябинска", — говорилось в сообщении.

Пользователи сразу дали ответную реакцию, преимущественно негативную. Многие назвали Ангелину злой.
«

"Быстро же ты забыла, что сама — бичиха из Саратова", "Зачем всех оскорблять? Я вот этого не пойму, с себя начинать надо. Красивая, стройная, а душа злая", "Теперь понимаю, что такое "страшно красивая", "Сделанная вся. Что, своей красоты нет?" — отреагировали комментаторы.

Однако среди комментаторов нашлись заступники модели. Они отметили, что она заслуженно получила титул "Мисс Москва".
«

"Безумно красивая девушка. Глаз не оторвать!", "Красивая девушка. Ну и что, что изменила внешность? Главное — в лучшую сторону!", "Наконец-то красивая девушка получила титул!" — высказались поклонники модели.

Позже и сама Ангелина Бреженская высказалась. Девушка была гостьей на премьере фильма "Кентавр", где рассказала журналистам, что фраза о нищих женщинах из Челябинска — фейк. Она заявила, что не позволяла себе подобных высказываний.

С чего все начиналось: почему соотечественники не оценили выбор новой "Мисс Москва"

© Фото : предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Москва 2023"Мисс Москва — 2023 Ангелина Бреженская
Мисс Москва - 2023 Ангелина Бреженская - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Москва 2023"
Мисс Москва — 2023 Ангелина Бреженская
Сразу после подведения итогов конкурса красоты "Мисс Москва — 2023" на Ангелину Бреженскую обрушился шквал критики. Комментаторы объясняли свое мнение тем, что девушка выглядит неестественно.
По их словам, она переборщила с пластическими операциями и уколами красоты. Они также усомнились в честности жюри, которое отдало предпочтение девушке, чья внешность подверглась хирургическому вмешательству.
«

"Конкурс искусственной красоты?", "Стыдно за жюри конкурса! Где девушки с натуральной красотой?", "Она же вся переделанная!", "Силикон правит балом!" — написали в Сети.

По словам Бреженской, она старается спокойно реагировать на критику. Она подчеркнула, что невозможно угодить вкусам всех людей. Тем более когда ты публичная личность.

"Слежу за собой": Бреженская раскрыла детали своих пластических операций

© Фото : предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Москва 2023"Мисс Москва — 2023 Ангелина Бреженская
Мисс Москва - 2023 Ангелина Бреженская - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Москва 2023"
Мисс Москва — 2023 Ангелина Бреженская
После критики в Сети Ангелина Бреженская объяснила, зачем обращалась к хирургу. По словам модели, она делала ринопластику по медицинским показаниям.
Девушка добавила, что регулярно обращается к косметологу и делает уходовые процедуры. Она отметила, что других вмешательств в ее внешность не было.
Бреженская обошла в финале 32 конкурсанток и получила право представлять столицу на конкурсе "Краса России". В "Мисс Москва" соревновались девушки в возрасте от 18 до 32 лет. Конкурсанток отбирали по определенным внешним параметрам. Например, их рост должен быть не ниже 168 сантиметров.
Ангелина Бреженская - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
В Сети осудили выбор новой "Мисс Москва"
30 июня, 14:21
 
ШоубизМоскваЧелябинскСаратовслухиЗнаменитостиМисс Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала