https://ria.ru/20230711/brezhenskaya-1883539528.html

"Вы — бичихи из Челябинска": мисс Москва — 2023 оказалась в центре скандала

"Вы — бичихи из Челябинска": мисс Москва — 2023 оказалась в центре скандала - РИА Новости, 11.07.2023

"Вы — бичихи из Челябинска": мисс Москва — 2023 оказалась в центре скандала

Новый скандал с участием "Мисс Москва" вызвал споры и многочисленные комментарии в соцсетях. Не успела 25-летняя уроженка Саратова, модель Ангелина Бреженская... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:29

2023-07-11T17:29

2023-07-11T19:15

шоубиз

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челябинск

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мисс москва

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Новый скандал с участием "Мисс Москва" вызвал споры и многочисленные комментарии в соцсетях. Не успела 25-летняя уроженка Саратова, модель Ангелина Бреженская надеть корону, как сразу подверглась критике. Зрители и пользователи стали писать в пабликах, что она сделала слишком много пластических операций и уколов красоты. Эффектная блондинка долго молчала. Но через несколько дней не выдержала и обратилась к хейтерам, как написали СМИ. "Я — мисс Москва, а вы — бичихи из Челябинска": что королева красоты ответила завистницамНесколько дней назад на странице в соцсети (аккаунт принадлежит не Ангелине), появилось якобы ее высказывание в адрес хейтеров. В них подчеркивался ее статус и принижалось социальное положение завистниц."Завистницы пишут желчь в комментариях о том, что я незаслуженно выиграла "Мисс Москва — 2023". Давайте смотреть правде в глаза: я — мисс Москва, а вы — бичихи (нищенки. — Прим. ред.) из Челябинска", — говорилось в сообщении.Пользователи сразу дали ответную реакцию, преимущественно негативную. Многие назвали Ангелину злой. "Быстро же ты забыла, что сама — бичиха из Саратова", "Зачем всех оскорблять? Я вот этого не пойму, с себя начинать надо. Красивая, стройная, а душа злая", "Теперь понимаю, что такое "страшно красивая", "Сделанная вся. Что, своей красоты нет?" — отреагировали комментаторы. Однако среди комментаторов нашлись заступники модели. Они отметили, что она заслуженно получила титул "Мисс Москва"."Безумно красивая девушка. Глаз не оторвать!", "Красивая девушка. Ну и что, что изменила внешность? Главное — в лучшую сторону!", "Наконец-то красивая девушка получила титул!" — высказались поклонники модели.Позже и сама Ангелина Бреженская высказалась. Девушка была гостьей на премьере фильма "Кентавр", где рассказала журналистам, что фраза о нищих женщинах из Челябинска — фейк. Она заявила, что не позволяла себе подобных высказываний. С чего все начиналось: почему соотечественники не оценили выбор новой "Мисс Москва"Сразу после подведения итогов конкурса красоты "Мисс Москва — 2023" на Ангелину Бреженскую обрушился шквал критики. Комментаторы объясняли свое мнение тем, что девушка выглядит неестественно. По их словам, она переборщила с пластическими операциями и уколами красоты. Они также усомнились в честности жюри, которое отдало предпочтение девушке, чья внешность подверглась хирургическому вмешательству. "Конкурс искусственной красоты?", "Стыдно за жюри конкурса! Где девушки с натуральной красотой?", "Она же вся переделанная!", "Силикон правит балом!" — написали в Сети.По словам Бреженской, она старается спокойно реагировать на критику. Она подчеркнула, что невозможно угодить вкусам всех людей. Тем более когда ты публичная личность. "Слежу за собой": Бреженская раскрыла детали своих пластических операцийПосле критики в Сети Ангелина Бреженская объяснила, зачем обращалась к хирургу. По словам модели, она делала ринопластику по медицинским показаниям. Девушка добавила, что регулярно обращается к косметологу и делает уходовые процедуры. Она отметила, что других вмешательств в ее внешность не было. Бреженская обошла в финале 32 конкурсанток и получила право представлять столицу на конкурсе "Краса России". В "Мисс Москва" соревновались девушки в возрасте от 18 до 32 лет. Конкурсанток отбирали по определенным внешним параметрам. Например, их рост должен быть не ниже 168 сантиметров.

https://ria.ru/20230630/moskva-1881441633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

москва, челябинск, саратов, слухи, знаменитости, мисс москва