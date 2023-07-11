https://ria.ru/20230711/bochkarev-1883443963.html

Бочкарев: с начала года в Москве сдали 30 домов реновации

Бочкарев: с начала года в Москве сдали 30 домов реновации - РИА Новости, 11.07.2023

Бочкарев: с начала года в Москве сдали 30 домов реновации

В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 30 домов реновации общей площадью 530 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T10:37

2023-07-11T10:37

2023-07-11T10:37

стройкомплекс москвы

москва

андрей бочкарев

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 30 домов реновации общей площадью 530 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "С начала года в рамках городской программы реновации было построено и введено 30 домов общей площадью около 530 тысяч квадратных метров. Благодаря этому для переселения москвичей из старого жилого фонда стали доступны еще более чем 9,1 тысячи квартир", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, больше всего домов - шесть - введено на северо-востоке столицы, в лидерах также оказались Северный и Южный округа (по пять объектов). Что касается запуска новых строек реновации, то с января по июнь текущего года Мосгосстройнадзор выдал 60 разрешений на строительство домов общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров. Суммарно в них будет более 20 тысяч квартир. На большинстве из этих площадок уже начались строительно-монтажные работы, указывается в сообщении. В нем уточняется, что по выдаче разрешений лидирует Юго-Восточный округ (17). В частности, дома реновации начали строить в районах Люблино, Кузьминки и Капотня. "Вторую позицию стабильно сохраняет Северо-Восточный округ, где в настоящее время начались работы на десяти стартовых площадках, в Восточном административном округе выдано девять разрешений. По восемь разрешений на строительство оформлено для САО и ЮЗАО", - отмечается в сообщении. Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20230628/svetilniki-1880842579.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

стройкомплекс москвы, москва, андрей бочкарев