Бочкарев: с начала года в Москве сдали 30 домов реновации
© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 30 домов реновации общей площадью 530 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"С начала года в рамках городской программы реновации было построено и введено 30 домов общей площадью около 530 тысяч квадратных метров. Благодаря этому для переселения москвичей из старого жилого фонда стали доступны еще более чем 9,1 тысячи квартир", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
По словам заммэра, больше всего домов - шесть - введено на северо-востоке столицы, в лидерах также оказались Северный и Южный округа (по пять объектов).
Что касается запуска новых строек реновации, то с января по июнь текущего года Мосгосстройнадзор выдал 60 разрешений на строительство домов общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров. Суммарно в них будет более 20 тысяч квартир. На большинстве из этих площадок уже начались строительно-монтажные работы, указывается в сообщении.
В нем уточняется, что по выдаче разрешений лидирует Юго-Восточный округ (17). В частности, дома реновации начали строить в районах Люблино, Кузьминки и Капотня.
"Вторую позицию стабильно сохраняет Северо-Восточный округ, где в настоящее время начались работы на десяти стартовых площадках, в Восточном административном округе выдано девять разрешений. По восемь разрешений на строительство оформлено для САО и ЮЗАО", - отмечается в сообщении.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.