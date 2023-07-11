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Байден не планирует идти на ужин с лидерами НАТО, сообщили в Белом доме
Байден не планирует идти на ужин с лидерами НАТО, сообщили в Белом доме - РИА Новости, 11.07.2023
Байден не планирует идти на ужин с лидерами НАТО, сообщили в Белом доме
Президент США Джо Байден пропустит ужин с лидерами стран НАТО, сообщил пул Белого дома. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T20:43
2023-07-11T20:43
2023-07-11T20:43
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден пропустит ужин с лидерами стран НАТО, сообщил пул Белого дома. "Байден не будет присутствовать на ужине с лидерами НАТО. Американский чиновник объяснил это тем, что у президента четыре дня заполнены официальными делами и он готовится к большой речи в среду в дополнение к следующему дню саммита", - говорится в сообщении. В воскресенье Байден вылетел из Вашингтона в Лондон, где в понедельник провел ряд встреч с руководством Великобритании, теперь президент США в Вильнюсе участвует в саммите НАТО и в среду выступит с "важной речью", далее он отправится с визитом в Финляндию.
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в мире, вашингтон (штат), сша, джо байден, нато, лондон
В мире, Вашингтон (штат), США, Джо Байден, НАТО, Лондон
Байден не планирует идти на ужин с лидерами НАТО, сообщили в Белом доме
Пул Белого дома: Байден не пойдет на ужин с лидерами НАТО из-за своего графика
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден пропустит ужин с лидерами стран НАТО, сообщил пул Белого дома.
"Байден не будет присутствовать на ужине с лидерами НАТО. Американский чиновник объяснил это тем, что у президента четыре дня заполнены официальными делами и он готовится к большой речи в среду в дополнение к следующему дню саммита", - говорится в сообщении.
В воскресенье Байден вылетел из Вашингтона в Лондон, где в понедельник провел ряд встреч с руководством Великобритании, теперь президент США в Вильнюсе участвует в саммите НАТО и в среду выступит с "важной речью", далее он отправится с визитом в Финляндию.
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