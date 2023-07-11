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Байден использовал шпаргалку на встрече с премьером Великобритании - РИА Новости, 11.07.2023
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16:02 11.07.2023 (обновлено: 17:18 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/bayden-1883548648.html
Байден использовал шпаргалку на встрече с премьером Великобритании
Байден использовал шпаргалку на встрече с премьером Великобритании - РИА Новости, 11.07.2023
Байден использовал шпаргалку на встрече с премьером Великобритании
Президент США Джо Байден пользовался шпаргалкой на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком в Лондоне, пишет газета Daily Mail, ссылаясь на фотографию,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:02
2023-07-11T17:18
в мире
сша
джо байден
риши сунак
лондон
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден пользовался шпаргалкой на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком в Лондоне, пишет газета Daily Mail, ссылаясь на фотографию, сделанную в ходе мероприятия. В понедельник Байден провел в Великобритании встречи с британским королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком. "Джо Байден был вынужден полагаться на карточки-шпаргалки и ключевые слова, чтобы поддерживать диалог с лидером Британии Риши Сунаком в Лондоне", - пишет издание. На опубликованной Daily Mail фотографии видны заметки Байдена. Вверху карточки крупными буквами написано и подчеркнуто слово "НАТО", ниже упоминаются "Турция", "F-16", "Атлантическая декларация" и "искусственный интеллект". Остальные надписи видны не так отчетливо. "То, что президент в разговоре полагался на такие простые подсказки, подчеркивает поразительную 37-летнюю разницу в возрасте между двумя мировыми лидерами, и воспринимается как еще одно свидетельство того, что у Байдена, по-видимому, снижаются умственные способности", - отмечает издание в статье. Издание также публикует видео со встречи, на котором видно, что во время чаепития с Сунаком Байден держит на коленях перед собой карточку, периодически в нее заглядывая. Это не первый случай, когда действующий президент США во время открытых для прессы мероприятий демонстрирует публике шпаргалку для выступления, в которой расписаны его действия. Помимо этого, во время немногочисленных конференций журналисты неоднократно подлавливали Байдена с подсказками, где были указаны ключевые пункты политики его администрации и информация о присутствовавших на мероприятиях журналистах.
https://ria.ru/20230711/bayden-1883523789.html
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в мире, сша, джо байден, риши сунак, лондон
В мире, США, Джо Байден, Риши Сунак, Лондон
Байден использовал шпаргалку на встрече с премьером Великобритании

DM: президент США Байден использовал шпаргалку на встрече с премьером Британии Сунаком

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Лондоне. 10 июля 2023
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Лондоне. 10 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Лондоне. 10 июля 2023
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден пользовался шпаргалкой на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком в Лондоне, пишет газета Daily Mail, ссылаясь на фотографию, сделанную в ходе мероприятия.
В понедельник Байден провел в Великобритании встречи с британским королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком.
«
"Джо Байден был вынужден полагаться на карточки-шпаргалки и ключевые слова, чтобы поддерживать диалог с лидером Британии Риши Сунаком в Лондоне", - пишет издание.
На опубликованной Daily Mail фотографии видны заметки Байдена. Вверху карточки крупными буквами написано и подчеркнуто слово "НАТО", ниже упоминаются "Турция", "F-16", "Атлантическая декларация" и "искусственный интеллект". Остальные надписи видны не так отчетливо.
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"То, что президент в разговоре полагался на такие простые подсказки, подчеркивает поразительную 37-летнюю разницу в возрасте между двумя мировыми лидерами, и воспринимается как еще одно свидетельство того, что у Байдена, по-видимому, снижаются умственные способности", - отмечает издание в статье.
Издание также публикует видео со встречи, на котором видно, что во время чаепития с Сунаком Байден держит на коленях перед собой карточку, периодически в нее заглядывая.
Это не первый случай, когда действующий президент США во время открытых для прессы мероприятий демонстрирует публике шпаргалку для выступления, в которой расписаны его действия. Помимо этого, во время немногочисленных конференций журналисты неоднократно подлавливали Байдена с подсказками, где были указаны ключевые пункты политики его администрации и информация о присутствовавших на мероприятиях журналистах.
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