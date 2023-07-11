https://ria.ru/20230711/bayden-1883523789.html

В Британии пришли в ярость от поведения Байдена

В Британии пришли в ярость от поведения Байдена - РИА Новости, 11.07.2023

В Британии пришли в ярость от поведения Байдена

Читатели Daily Mail осудили поведение президента США Джо Байдена, дважды нарушившего протокол на встрече с королем Великобритании Карлом III. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:36

2023-07-11T14:36

2023-07-11T15:24

в мире

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джо байден

карл iii

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail осудили поведение президента США Джо Байдена, дважды нарушившего протокол на встрече с королем Великобритании Карлом III.Издание обратило внимание на то, что глава Белого дома похлопал королевскую особу по спине, хотя протокол запрещает это. Помимо этого, американский лидер опередил Карла III на два шага во время их встречи в Виндзорском замке."Король выглядит так, как будто ему ужасно некомфортно", — заметил читатель."Каждый раз, когда я вижу Байдена, задумываюсь, где он оставил мозг. Возможно, на борту номер один", — сыронизировал второй."Байден слишком стар, чтобы понимать протокол", — пошутил третий."В следующий раз посадите его в тачку, чтобы он не блуждал", — жестко прокомментировал пользователь."Как типично для невежественного Байдена не знать хотя бы основы британского этикета. Чарльз позволил ему идти впереди, но Байден должен был проявить уважение, ведь он гость, и следовать за королем Карлом", — резюмировали в дискуссии.Как сказал изданию эксперт по этикету Уильям Хэнсон, на подобных мероприятиях лидеры стран должны держаться друг от друга на некотором расстоянии. Поведение Байдена он объяснил тем, что тот, вероятно, был излишне расслаблен или не прослушал инструктаж.

https://ria.ru/20230710/bayden-1883194256.html

https://ria.ru/20230710/vsu-1883372642.html

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