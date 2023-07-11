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Артиллеристы ЦВО уничтожили американскую М777 в зоне СВО - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 11.07.2023 (обновлено: 05:33 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/artilleriya-1883419440.html
Артиллеристы ЦВО уничтожили американскую М777 в зоне СВО
Артиллеристы ЦВО уничтожили американскую М777 в зоне СВО - РИА Новости, 11.07.2023
Артиллеристы ЦВО уничтожили американскую М777 в зоне СВО
Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую гаубицу М777 на Краснолиманском направлении, сообщили РИА... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T05:10
2023-07-11T05:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
центральный военный округ
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую гаубицу М777 на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Военнослужащие самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" Центрального военного округа (ЦВО) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийскую установку М777 иностранного производства на Краснолиманском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.По словам командира орудия с позывным "Охотник", они работают по разным целям. "Работаем по живой силе противника, бронетехнике, укрепрайонам, выполняем разные задачи. Приходилось и по иностранным образцам работать. М777 - артиллерийские орудие - успешно уничтожили", - рассказал он. В Минобороны отметили, что корректировка артиллерийского огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить орудие противника минимальным количеством выстрелов на дальности более 18 километров. Расчеты, принимавшие участие в уничтожении артиллерии противника, представлены к государственным и ведомственным наградам, а также поощрены дополнительным денежным вознаграждением.
https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883419019.html
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безопасность, россия, центральный военный округ, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы ЦВО уничтожили американскую М777 в зоне СВО

Минобороны: артиллеристы ЦВО уничтожили американскую М777 в зоне СВО

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" .
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С . - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" .. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую гаубицу М777 на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Военнослужащие самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" Центрального военного округа (ЦВО) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийскую установку М777 иностранного производства на Краснолиманском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.
По словам командира орудия с позывным "Охотник", они работают по разным целям.
"Работаем по живой силе противника, бронетехнике, укрепрайонам, выполняем разные задачи. Приходилось и по иностранным образцам работать. М777 - артиллерийские орудие - успешно уничтожили", - рассказал он.
В Минобороны отметили, что корректировка артиллерийского огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить орудие противника минимальным количеством выстрелов на дальности более 18 километров. Расчеты, принимавшие участие в уничтожении артиллерии противника, представлены к государственным и ведомственным наградам, а также поощрены дополнительным денежным вознаграждением.
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С российских вооруженных сил на закрытых огневых позициях - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЦентральный военный округВооруженные силы РФ
 
 
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