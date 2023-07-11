https://ria.ru/20230711/artilleriya-1883419440.html

Артиллеристы ЦВО уничтожили американскую М777 в зоне СВО

Артиллеристы ЦВО уничтожили американскую М777 в зоне СВО - РИА Новости, 11.07.2023

Артиллеристы ЦВО уничтожили американскую М777 в зоне СВО

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую гаубицу М777 на Краснолиманском направлении, сообщили РИА... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T05:10

2023-07-11T05:10

2023-07-11T05:33

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

центральный военный округ

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую гаубицу М777 на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Военнослужащие самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" Центрального военного округа (ЦВО) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийскую установку М777 иностранного производства на Краснолиманском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.По словам командира орудия с позывным "Охотник", они работают по разным целям. "Работаем по живой силе противника, бронетехнике, укрепрайонам, выполняем разные задачи. Приходилось и по иностранным образцам работать. М777 - артиллерийские орудие - успешно уничтожили", - рассказал он. В Минобороны отметили, что корректировка артиллерийского огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить орудие противника минимальным количеством выстрелов на дальности более 18 километров. Расчеты, принимавшие участие в уничтожении артиллерии противника, представлены к государственным и ведомственным наградам, а также поощрены дополнительным денежным вознаграждением.

https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883419019.html

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безопасность, россия, центральный военный округ, вооруженные силы рф