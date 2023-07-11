Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Россия не применяла кассетные бомбы на Украине
Экс-аналитик ЦРУ: Россия не применяла кассетные боеприпасы на Украине, это пропаганда США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin RaughtonАмериканские военные грузят кассетную бомбу во время учений
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 11 июл – РИА Новости. Россия не применяла на Украине кассетные боеприпасы, обвинения со стороны США в адрес Москвы являются лишь пропагандистским трюком, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.
Ведущий задал вопрос бывшему аналитику ЦРУ о том слышал ли он где-нибудь ранее, "чтобы русские применяли кассетные боеприпасы на Украине".
"Нет. Русские не применяли их. Утверждения США о том, что они (российские военные – ред.) применяют их – это пропагандистский трюк", - ответил Джонсон.
Ранее США решили направить Киеву кассетные боеприпасы.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.