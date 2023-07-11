https://ria.ru/20230711/analitik-1883414558.html

Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Россия не применяла кассетные бомбы на Украине

Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Россия не применяла кассетные бомбы на Украине - РИА Новости, 11.07.2023

Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Россия не применяла кассетные бомбы на Украине

Россия не применяла на Украине кассетные боеприпасы, обвинения со стороны США в адрес Москвы являются лишь пропагандистским трюком, заявил бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T02:49

2023-07-11T02:49

2023-07-11T02:49

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

украина

джо байден

центральное разведывательное управление (цру)

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НЬЮ-ЙОРК, 11 июл – РИА Новости. Россия не применяла на Украине кассетные боеприпасы, обвинения со стороны США в адрес Москвы являются лишь пропагандистским трюком, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано. Ведущий задал вопрос бывшему аналитику ЦРУ о том слышал ли он где-нибудь ранее, "чтобы русские применяли кассетные боеприпасы на Украине". "Нет. Русские не применяли их. Утверждения США о том, что они (российские военные – ред.) применяют их – это пропагандистский трюк", - ответил Джонсон. Ранее США решили направить Киеву кассетные боеприпасы. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.

https://ria.ru/20230710/boepripasy-1883406400.html

https://ria.ru/20230711/boepripasy-1883411772.html

сша

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в мире, сша, россия, украина, джо байден, центральное разведывательное управление (цру)