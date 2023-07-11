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Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Россия не применяла кассетные бомбы на Украине - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:49 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/analitik-1883414558.html
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Россия не применяла кассетные бомбы на Украине
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Россия не применяла кассетные бомбы на Украине - РИА Новости, 11.07.2023
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Россия не применяла кассетные бомбы на Украине
Россия не применяла на Украине кассетные боеприпасы, обвинения со стороны США в адрес Москвы являются лишь пропагандистским трюком, заявил бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T02:49
2023-07-11T02:49
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
джо байден
центральное разведывательное управление (цру)
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НЬЮ-ЙОРК, 11 июл – РИА Новости. Россия не применяла на Украине кассетные боеприпасы, обвинения со стороны США в адрес Москвы являются лишь пропагандистским трюком, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано. Ведущий задал вопрос бывшему аналитику ЦРУ о том слышал ли он где-нибудь ранее, "чтобы русские применяли кассетные боеприпасы на Украине". "Нет. Русские не применяли их. Утверждения США о том, что они (российские военные – ред.) применяют их – это пропагандистский трюк", - ответил Джонсон. Ранее США решили направить Киеву кассетные боеприпасы. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
https://ria.ru/20230710/boepripasy-1883406400.html
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Россия не применяла кассетные бомбы на Украине

Экс-аналитик ЦРУ: Россия не применяла кассетные боеприпасы на Украине, это пропаганда США

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin RaughtonАмериканские военные грузят кассетную бомбу во время учений
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin Raughton
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 11 июл – РИА Новости. Россия не применяла на Украине кассетные боеприпасы, обвинения со стороны США в адрес Москвы являются лишь пропагандистским трюком, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.
Ведущий задал вопрос бывшему аналитику ЦРУ о том слышал ли он где-нибудь ранее, "чтобы русские применяли кассетные боеприпасы на Украине".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Конгресс инициировал поправку к бюджету о запрете на экспорт кассетных бомб
Вчера, 23:28
"Нет. Русские не применяли их. Утверждения США о том, что они (российские военные – ред.) применяют их – это пропагандистский трюк", - ответил Джонсон.
Ранее США решили направить Киеву кассетные боеприпасы.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Экс-советница Пентагона назвала новую причину поставок кассетных бомб Киеву
01:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДжо БайденЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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