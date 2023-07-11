https://ria.ru/20230711/akron-1883561809.html
Польша ввела принудительное управление акциями "Акрона"
Польша ввела принудительное управление акциями "Акрона" - РИА Новости, 11.07.2023
Польша ввела принудительное управление акциями "Акрона"
Польские власти ввели принудительное управление акциями группы Azoty, принадлежащими компании "Акрон" российского предпринимателя Вячеслава Кантора, с целью их... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:44
2023-07-11T16:44
2023-07-11T16:44
экономика
польша
вячеслав кантор
акрон
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Польские власти ввели принудительное управление акциями группы Azoty, принадлежащими компании "Акрон" российского предпринимателя Вячеслава Кантора, с целью их последующего изъятия, заявил журналистам министр развития и технологий республики Вальдемар Буда. По его словам, во вторник "принято решение о назначении принудительного управления акциями компаний, владельцем, участником, акционером которых является россиянин Вячеслав Кантор, которого мы знаем как совладельца группы Azoty". "Сегодня наступает исторический момент, когда мы его лишаем этих акций с помощью введения принудительного управления. С сегодняшнего дня российский капитал и компании из Кипра, Люксембурга лишены возможности распоряжаться акциями. Сегодня мы лишаем его права распоряжаться акциями, а нашей целью является лишение акций россиянина и принадлежащих ему компаний с помощью правового механизма", - добавил министр. Он отметил, что пока польское право не позволяет лишить Кантора принадлежащих ему акций. "Но можно компенсировать их стоимость, а эта компенсация будет заморожена", - заявил Буда. Вячеслав Кантор является владельцем российского производителя минеральных удобрений "Акрон", которому принадлежит 20% польской группы по производству удобрений Azoty. Группа Azoty производит азотные удобрения, меламин и другие химические вещества, например, водород. В прошлом месяце польский энергетический концерн Orlen и группа Azoty подписали соглашение о намерениях для начала этапа исследований по приобретению группы Azoty. Ранее польские власти ввели принудительное управление активами "Газпрома" на территории страны. Оно касается акций ПАО "Газпром" в системе транзитных газопроводов компании EuRoPol Gas. "Газпрому" и польской PGNiG принадлежит по 48% предприятия EuRoPol Gas, которое является оператором польского участка газопровода "Ямал-Европа".
https://ria.ru/20230203/aktivy-1849612052.html
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, польша, вячеслав кантор, акрон, санкции в отношении россии
Экономика, Польша, Вячеслав Кантор, Акрон, Санкции в отношении России
Польша ввела принудительное управление акциями "Акрона"
Польша ввела принудительное управление акциями "Акрона" в группе Azoty с целью их изъять
ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Польские власти ввели принудительное управление акциями группы Azoty, принадлежащими компании "Акрон" российского предпринимателя Вячеслава Кантора, с целью их последующего изъятия, заявил журналистам министр развития и технологий республики Вальдемар Буда.
По его словам, во вторник "принято решение о назначении принудительного управления акциями компаний, владельцем, участником, акционером которых является россиянин Вячеслав Кантор, которого мы знаем как совладельца группы Azoty".
«
"Сегодня наступает исторический момент, когда мы его лишаем этих акций с помощью введения принудительного управления. С сегодняшнего дня российский капитал и компании из Кипра, Люксембурга лишены возможности распоряжаться акциями. Сегодня мы лишаем его права распоряжаться акциями, а нашей целью является лишение акций россиянина и принадлежащих ему компаний с помощью правового механизма", - добавил министр.
Он отметил, что пока польское право не позволяет лишить Кантора принадлежащих ему акций. "Но можно компенсировать их стоимость, а эта компенсация будет заморожена", - заявил Буда.
Вячеслав Кантор является владельцем российского производителя минеральных удобрений "Акрон", которому принадлежит 20% польской группы по производству удобрений Azoty.
Премьер Польши хочет конфисковать российские активы
Группа Azoty производит азотные удобрения, меламин и другие химические вещества, например, водород.
В прошлом месяце польский энергетический концерн Orlen и группа Azoty подписали соглашение о намерениях для начала этапа исследований по приобретению группы Azoty.
Ранее польские власти ввели принудительное управление активами "Газпрома
" на территории страны. Оно касается акций ПАО "Газпром" в системе транзитных газопроводов компании EuRoPol Gas. "Газпрому" и польской PGNiG
принадлежит по 48% предприятия EuRoPol Gas, которое является оператором польского участка газопровода "Ямал-Европа".
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