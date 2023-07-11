https://ria.ru/20230711/akron-1883561809.html

Польша ввела принудительное управление акциями "Акрона"

Польша ввела принудительное управление акциями "Акрона" - РИА Новости, 11.07.2023

Польша ввела принудительное управление акциями "Акрона"

Польские власти ввели принудительное управление акциями группы Azoty, принадлежащими компании "Акрон" российского предпринимателя Вячеслава Кантора, с целью их... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:44

2023-07-11T16:44

2023-07-11T16:44

экономика

польша

вячеслав кантор

акрон

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Польские власти ввели принудительное управление акциями группы Azoty, принадлежащими компании "Акрон" российского предпринимателя Вячеслава Кантора, с целью их последующего изъятия, заявил журналистам министр развития и технологий республики Вальдемар Буда. По его словам, во вторник "принято решение о назначении принудительного управления акциями компаний, владельцем, участником, акционером которых является россиянин Вячеслав Кантор, которого мы знаем как совладельца группы Azoty". "Сегодня наступает исторический момент, когда мы его лишаем этих акций с помощью введения принудительного управления. С сегодняшнего дня российский капитал и компании из Кипра, Люксембурга лишены возможности распоряжаться акциями. Сегодня мы лишаем его права распоряжаться акциями, а нашей целью является лишение акций россиянина и принадлежащих ему компаний с помощью правового механизма", - добавил министр. Он отметил, что пока польское право не позволяет лишить Кантора принадлежащих ему акций. "Но можно компенсировать их стоимость, а эта компенсация будет заморожена", - заявил Буда. Вячеслав Кантор является владельцем российского производителя минеральных удобрений "Акрон", которому принадлежит 20% польской группы по производству удобрений Azoty. Группа Azoty производит азотные удобрения, меламин и другие химические вещества, например, водород. В прошлом месяце польский энергетический концерн Orlen и группа Azoty подписали соглашение о намерениях для начала этапа исследований по приобретению группы Azoty. Ранее польские власти ввели принудительное управление активами "Газпрома" на территории страны. Оно касается акций ПАО "Газпром" в системе транзитных газопроводов компании EuRoPol Gas. "Газпрому" и польской PGNiG принадлежит по 48% предприятия EuRoPol Gas, которое является оператором польского участка газопровода "Ямал-Европа".

https://ria.ru/20230203/aktivy-1849612052.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, польша, вячеслав кантор, акрон, санкции в отношении россии