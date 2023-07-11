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Группа "Аэрофлот" в 2022 году увеличила число женщин-пилотов до 97 - РИА Новости, 11.07.2023
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21:55 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/aeroflot-1883628381.html
Группа "Аэрофлот" в 2022 году увеличила число женщин-пилотов до 97
Группа "Аэрофлот" в 2022 году увеличила число женщин-пилотов до 97 - РИА Новости, 11.07.2023
Группа "Аэрофлот" в 2022 году увеличила число женщин-пилотов до 97
Группа "Аэрофлот" в 2022 году увеличила количество женщин-пилотов до 97 с 94 годом ранее, выяснило РИА Новости из отчетов компании. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T21:55
2023-07-11T21:55
россия
аэрофлот
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в 2022 году увеличила количество женщин-пилотов до 97 с 94 годом ранее, выяснило РИА Новости из отчетов компании. "Аэрофлот" в отчете за 2021 год писал, что группа активно нанимает женщин-пилотов и по состоянию на конец 2021 года в летных подразделениях авиакомпаний группы работали 94 женщины, в том числе 71 – в "Аэрофлоте", 16 – в авиакомпании "Победа" и семь – в авиакомпании "Россия". "По состоянию на конец 2022 года в летных подразделениях авиакомпаний группы "Аэрофлот" работали 97 женщин, в том числе 62 – в "Аэрофлоте", 7 – в "Победе" и 28 – в "России", - говорится в отчете за 2022 год. Еще пять лет назад - в 2018 году - в группе работали 63 женщины-пилота. Сразу до 86 человек их количество выросло в 2019 году и постепенно увеличивалось до 88 в 2020 году и до 94 в 2021 году. Представитель "Аэрофлота" сообщил РИА Новости, что в 2023 году количество женщин-пилотов превысит 100 человек. Численность сотрудников группы "Аэрофлот" в 2022 году составляла 32,3 тысячи человек. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.
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россия, аэрофлот
Россия, Аэрофлот
Группа "Аэрофлот" в 2022 году увеличила число женщин-пилотов до 97

Группа "Аэрофлот" в 2022 году увеличила число женщин-пилотов с 94 до 97

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в 2022 году увеличила количество женщин-пилотов до 97 с 94 годом ранее, выяснило РИА Новости из отчетов компании.
"Аэрофлот" в отчете за 2021 год писал, что группа активно нанимает женщин-пилотов и по состоянию на конец 2021 года в летных подразделениях авиакомпаний группы работали 94 женщины, в том числе 71 – в "Аэрофлоте", 16 – в авиакомпании "Победа" и семь – в авиакомпании "Россия".
"По состоянию на конец 2022 года в летных подразделениях авиакомпаний группы "Аэрофлот" работали 97 женщин, в том числе 62 – в "Аэрофлоте", 7 – в "Победе" и 28 – в "России", - говорится в отчете за 2022 год.
Еще пять лет назад - в 2018 году - в группе работали 63 женщины-пилота. Сразу до 86 человек их количество выросло в 2019 году и постепенно увеличивалось до 88 в 2020 году и до 94 в 2021 году.
Представитель "Аэрофлота" сообщил РИА Новости, что в 2023 году количество женщин-пилотов превысит 100 человек.
Численность сотрудников группы "Аэрофлот" в 2022 году составляла 32,3 тысячи человек.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.
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