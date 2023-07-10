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В Подмосковье уменьшилось количества жалоб по основным направлениям ЖКХ

В Подмосковье уменьшилось количества жалоб по основным направлениям ЖКХ - РИА Новости, 10.07.2023

В Подмосковье уменьшилось количества жалоб по основным направлениям ЖКХ

В госжилинспекции Подмосковья рассказали о снижении количества жалоб по всем основным направлениям ЖКХ. За прошедшую неделю ведомство обработало 6,7 тыс... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:39

2023-07-10T15:39

2023-07-10T15:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В госжилинспекции Подмосковья рассказали о снижении количества жалоб по всем основным направлениям ЖКХ. За прошедшую неделю ведомство обработало 6,7 тыс. обращений, сообщил телеканал “360”.Наиболее высокие темпы снижения оказались в Раменском, Мытищах, Электростали, Котельниках и Подольске. Ни одного сообщения не поступило из Восхода, Звездного Городка, Молодежного и Черноголовки.По словам главы госжилинспекции Ольги Фединой, 669 заявок за неделю оставили на уборку подъездов, 364 – на ремонт лифтов и 307 – на восстановление освещения. Все оставшиеся заявки планируют закрыть в ближайшее время.О жилищно-коммунальной проблеме можно сообщить на портале ЕДС, и в течение 24 часов заявка будет рассмотрена.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)