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США хотят роста числа жертв среди гражданских в зоне СВО, заявил Слуцкий - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:21 10.07.2023 (обновлено: 00:28 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/zhertvy-1883161493.html
США хотят роста числа жертв среди гражданских в зоне СВО, заявил Слуцкий
США хотят роста числа жертв среди гражданских в зоне СВО, заявил Слуцкий - РИА Новости, 10.07.2023
США хотят роста числа жертв среди гражданских в зоне СВО, заявил Слуцкий
Вашингтон поставками кассетных боеприпасов Киеву, вероятно, стремится создать условия для эскалации украинского конфликта с кратным увеличением числа жертв... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T00:21
2023-07-10T00:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
леонид слуцкий (политик)
нато
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вашингтон поставками кассетных боеприпасов Киеву, вероятно, стремится создать условия для эскалации украинского конфликта с кратным увеличением числа жертв среди мирного населения, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. &quot;И все это - на фоне объявления Вашингтоном решения направить режиму Зеленского кассетные боеприпасы под обещания Киева использовать их только на &quot;поле боя&quot;. Такие же клятвенные заверения были и про натовские ракеты, и про американские РСЗО. Напрашивается вывод о целенаправленном стремлении Белого дома создать условия для эскалации украинского конфликта с кратным увеличением числа жертв среди мирного населения. Вашингтон для достижения своих гегемонистических целей идет на очередные военные преступления&quot;, - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.Он добавил, что американцы "не могут не понимать, что поставки кассетных снарядов вряд ли принесут ВСУ стратегический перевес на поле боя", поскольку они осведомлены об ответных возможностях России. Слуцкий также отметил, что есть зафиксированные случаи применения кассетных бомб против жителей Донбасса еще до начала спецоперации. США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230709/boepripasy-1883131786.html
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россия, украина, леонид слуцкий (политик), нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Леонид Слуцкий (политик), НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
США хотят роста числа жертв среди гражданских в зоне СВО, заявил Слуцкий

Слуцкий: США передачей кассетных снарядов Киеву хотят роста числа жертв мирных граждан

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вашингтон поставками кассетных боеприпасов Киеву, вероятно, стремится создать условия для эскалации украинского конфликта с кратным увеличением числа жертв среди мирного населения, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«

"И все это - на фоне объявления Вашингтоном решения направить режиму Зеленского кассетные боеприпасы под обещания Киева использовать их только на "поле боя". Такие же клятвенные заверения были и про натовские ракеты, и про американские РСЗО. Напрашивается вывод о целенаправленном стремлении Белого дома создать условия для эскалации украинского конфликта с кратным увеличением числа жертв среди мирного населения. Вашингтон для достижения своих гегемонистических целей идет на очередные военные преступления", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

Он добавил, что американцы "не могут не понимать, что поставки кассетных снарядов вряд ли принесут ВСУ стратегический перевес на поле боя", поскольку они осведомлены об ответных возможностях России. Слуцкий также отметил, что есть зафиксированные случаи применения кассетных бомб против жителей Донбасса еще до начала спецоперации.
США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Германия призвала не препятствовать поставкам кассетных боеприпасов Украине
9 июля, 18:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)НАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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