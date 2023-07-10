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Зеленский пришел в ярость после решения США и Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2023
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13:02 10.07.2023 (обновлено: 13:31 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/zelenskiy-1883234716.html
Зеленский пришел в ярость после решения США и Германии, пишут СМИ
Зеленский пришел в ярость после решения США и Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2023
Зеленский пришел в ярость после решения США и Германии, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский сильно разозлился после того, как США и Германия начали блокировать заявку Киева на вступление в НАТО, пишет немецкая... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:02
2023-07-10T13:31
в мире
украина
германия
сша
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сильно разозлился после того, как США и Германия начали блокировать заявку Киева на вступление в НАТО, пишет немецкая газета Bild."Президент Украины сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать", — отмечает издание, добавляя, что Зеленский хотел публично обратиться с призывом принять его страну в альянс. По словам одного из собеседников газеты, Берлин и Вашингтон хотят подписать с Украиной "декларацию, которая едва ли выходит за рамки той, что была принята в Бухаресте в 2008 году". То есть это поддержка общего курса в НАТО без какой-либо конкретики, заключает Bild. На прошлой неделе британская газета Telegraph писала, что на саммите в Вильнюсе Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести к войне с Россией. Кроме того, по информации Financial Times, США и Германия находятся под давлением союзников из-за недостаточной поддержки Украины в ее стремлении в альянс.
https://ria.ru/20230710/ukraina-1883181387.html
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в мире, украина, германия, сша, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Германия, США, Владимир Зеленский, НАТО
Зеленский пришел в ярость после решения США и Германии, пишут СМИ

Bild: Зеленский разозлился из-за блокирования Германией и США заявки на вступление в НАТО

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сильно разозлился после того, как США и Германия начали блокировать заявку Киева на вступление в НАТО, пишет немецкая газета Bild.

"Президент Украины сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать", — отмечает издание, добавляя, что Зеленский хотел публично обратиться с призывом принять его страну в альянс.
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По словам одного из собеседников газеты, Берлин и Вашингтон хотят подписать с Украиной "декларацию, которая едва ли выходит за рамки той, что была принята в Бухаресте в 2008 году". То есть это поддержка общего курса в НАТО без какой-либо конкретики, заключает Bild.
На прошлой неделе британская газета Telegraph писала, что на саммите в Вильнюсе Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести к войне с Россией. Кроме того, по информации Financial Times, США и Германия находятся под давлением союзников из-за недостаточной поддержки Украины в ее стремлении в альянс.
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В миреУкраинаГерманияСШАВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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