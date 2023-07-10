Зеленский пришел в ярость после решения США и Германии, пишут СМИ
Bild: Зеленский разозлился из-за блокирования Германией и США заявки на вступление в НАТО
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сильно разозлился после того, как США и Германия начали блокировать заявку Киева на вступление в НАТО, пишет немецкая газета Bild.
"Президент Украины сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать", — отмечает издание, добавляя, что Зеленский хотел публично обратиться с призывом принять его страну в альянс.
"Президент Украины сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать", — отмечает издание, добавляя, что Зеленский хотел публично обратиться с призывом принять его страну в альянс.
По словам одного из собеседников газеты, Берлин и Вашингтон хотят подписать с Украиной "декларацию, которая едва ли выходит за рамки той, что была принята в Бухаресте в 2008 году". То есть это поддержка общего курса в НАТО без какой-либо конкретики, заключает Bild.
На прошлой неделе британская газета Telegraph писала, что на саммите в Вильнюсе Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести к войне с Россией. Кроме того, по информации Financial Times, США и Германия находятся под давлением союзников из-за недостаточной поддержки Украины в ее стремлении в альянс.