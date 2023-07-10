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Госдума увеличит количество пленарных заседаний в неделю
Госдума увеличит количество пленарных заседаний в неделю - РИА Новости, 10.07.2023
Госдума увеличит количество пленарных заседаний в неделю
Государственная Дума ближайшие две недели будет проводить четыре пленарных заседания в неделю вместо трёх, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:36
2023-07-10T17:36
2023-07-10T17:36
вячеслав володин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Государственная Дума ближайшие две недели будет проводить четыре пленарных заседания в неделю вместо трёх, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы. "Государственная Дума ближайшие две недели будет проводить четыре пленарных заседания в неделю вместо трёх. Такое решение по предложению Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина принял сегодня Совет ГД", - сказали в пресс-службе ГД. Отмечается, что завершающее сессию заседание состоится 26 июля, после которого до 7 августа депутаты будут работать в своих избирательных округах. Сообщается, что комиссия по регламенту подготовит соответствующее постановление, которое ГД рассмотрит на пленарном заседании 11 июля. "Нам важно до конца сессии рассмотреть ряд законопроектов, в том числе о дополнительных гарантиях по поддержке детей-сирот в вопросе обеспечения их жильем; об освобождении от НДС туроператоров, работающих на внутреннем и въездном направлениях туризма; о запрете смены пола", - отметил спикер ГД Вячеслав Володин.
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вячеслав володин, госдума рф, политика
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
Госдума увеличит количество пленарных заседаний в неделю
Госдума в июле увеличит число пленарных заседаний с трех до четырех в неделю
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости.
Государственная Дума ближайшие две недели будет проводить четыре пленарных заседания в неделю вместо трёх, сообщила журналистам пресс-служба
Госдумы.
«
"Государственная Дума ближайшие две недели будет проводить четыре пленарных заседания в неделю вместо трёх. Такое решение по предложению Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина
принял сегодня Совет ГД", - сказали в пресс-службе ГД.
Отмечается, что завершающее сессию заседание состоится 26 июля, после которого до 7 августа депутаты будут работать в своих избирательных округах.
Сообщается, что комиссия по регламенту подготовит соответствующее постановление, которое ГД рассмотрит на пленарном заседании 11 июля.
"Нам важно до конца сессии рассмотреть ряд законопроектов, в том числе о дополнительных гарантиях по поддержке детей-сирот в вопросе обеспечения их жильем; об освобождении от НДС туроператоров, работающих на внутреннем и въездном направлениях туризма; о запрете смены пола", - отметил спикер ГД Вячеслав Володин.
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