https://ria.ru/20230710/zasedaniya-1883352029.html

Госдума увеличит количество пленарных заседаний в неделю

Госдума увеличит количество пленарных заседаний в неделю - РИА Новости, 10.07.2023

Госдума увеличит количество пленарных заседаний в неделю

Государственная Дума ближайшие две недели будет проводить четыре пленарных заседания в неделю вместо трёх, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:36

2023-07-10T17:36

2023-07-10T17:36

вячеслав володин

госдума рф

политика

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Государственная Дума ближайшие две недели будет проводить четыре пленарных заседания в неделю вместо трёх, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы. "Государственная Дума ближайшие две недели будет проводить четыре пленарных заседания в неделю вместо трёх. Такое решение по предложению Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина принял сегодня Совет ГД", - сказали в пресс-службе ГД. Отмечается, что завершающее сессию заседание состоится 26 июля, после которого до 7 августа депутаты будут работать в своих избирательных округах. Сообщается, что комиссия по регламенту подготовит соответствующее постановление, которое ГД рассмотрит на пленарном заседании 11 июля. "Нам важно до конца сессии рассмотреть ряд законопроектов, в том числе о дополнительных гарантиях по поддержке детей-сирот в вопросе обеспечения их жильем; об освобождении от НДС туроператоров, работающих на внутреннем и въездном направлениях туризма; о запрете смены пола", - отметил спикер ГД Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20230703/transport-1881950267.html

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вячеслав володин, госдума рф, политика