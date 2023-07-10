В Киевской области неизвестные начали захват кафедрального собора
СПЖ: неизвестные начали захват кафедрального собора в Белой Церкви Киевской области
© Союз православных журналистовЗахват Преображенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви в Белой Церкви Киевской области
Захват Преображенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви в Белой Церкви Киевской области
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Неизвестные начали захват Преображенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Белой Церкви Киевской области, сообщает на сайте Союз православных журналистов.
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"В 6.30 (совпадает с мск) 10 июля 2023 года на территорию Преображенского кафедрального собора Белой Церкви проникли неизвестные, которые под охраной полиции срезают болгаркой двери храма. Возглавляет захват "священник" - депутат ПЦУ Николай Гопайнич", - говорится в сообщении.
По данным Союза православных журналистов, "люди спортивной внешности" блокировали ворота собора и никого из прихожан на территорию не пускают. Против тех, кто пытается прорваться, применяют силу и баллончики с перцовым газом. "Один из захватчиков заявил прихожанам, стоящим за оградой, что он – протестант", - подчеркнули в СПЖ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".