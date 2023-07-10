Рейтинг@Mail.ru
В Киевской области неизвестные начали захват кафедрального собора - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
10:28 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/zakhvat-1883201840.html
В Киевской области неизвестные начали захват кафедрального собора
В Киевской области неизвестные начали захват кафедрального собора - РИА Новости, 10.07.2023
В Киевской области неизвестные начали захват кафедрального собора
Неизвестные начали захват Преображенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Белой Церкви Киевской области, сообщает на... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:28
2023-07-10T10:28
религия
украина
киевская область
белая церковь (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883200882_0:836:1288:1561_1920x0_80_0_0_61c2d33885ac730d69c01440cf169240.jpg
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Неизвестные начали захват Преображенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Белой Церкви Киевской области, сообщает на сайте Союз православных журналистов. "В 6.30 (совпадает с мск) 10 июля 2023 года на территорию Преображенского кафедрального собора Белой Церкви проникли неизвестные, которые под охраной полиции срезают болгаркой двери храма. Возглавляет захват "священник" - депутат ПЦУ Николай Гопайнич", - говорится в сообщении. По данным Союза православных журналистов, "люди спортивной внешности" блокировали ворота собора и никого из прихожан на территорию не пускают. Против тех, кто пытается прорваться, применяют силу и баллончики с перцовым газом. "Один из захватчиков заявил прихожанам, стоящим за оградой, что он – протестант", - подчеркнули в СПЖ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230709/ukraina-1883106183.html
https://ria.ru/20230709/ukraina-1883128878.html
украина
киевская область
белая церковь (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883200882_0:715:1288:1681_1920x0_80_0_0_60f9e17ac3a6af4bfab2d0bbf5ec8c4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киевская область, белая церковь (город), в мире
Религия, Украина, Киевская область, Белая Церковь (город), В мире
В Киевской области неизвестные начали захват кафедрального собора

СПЖ: неизвестные начали захват кафедрального собора в Белой Церкви Киевской области

© Союз православных журналистовЗахват Преображенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви в Белой Церкви Киевской области
Захват Преображенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви в Белой Церкви Киевской области
© Союз православных журналистов
Захват Преображенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви в Белой Церкви Киевской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Неизвестные начали захват Преображенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Белой Церкви Киевской области, сообщает на сайте Союз православных журналистов.
«
"В 6.30 (совпадает с мск) 10 июля 2023 года на территорию Преображенского кафедрального собора Белой Церкви проникли неизвестные, которые под охраной полиции срезают болгаркой двери храма. Возглавляет захват "священник" - депутат ПЦУ Николай Гопайнич", - говорится в сообщении.
Захват храма УПЦ в селе Требухов Киевской области. Кадр видео
Верующие УПЦ в селе под Киевом более двух месяцев молятся на улице
9 июля, 14:45
По данным Союза православных журналистов, "люди спортивной внешности" блокировали ворота собора и никого из прихожан на территорию не пускают. Против тех, кто пытается прорваться, применяют силу и баллончики с перцовым газом. "Один из захватчиков заявил прихожанам, стоящим за оградой, что он – протестант", - подчеркнули в СПЖ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Православный крест - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Студенты духовных школ Киева написали в другие церкви из-за гонений на УПЦ
9 июля, 17:49
 
РелигияУкраинаКиевская областьБелая Церковь (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала