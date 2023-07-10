https://ria.ru/20230710/vystavki-1883312756.html

Вялкин: выставки помогают стартапам привлечь средства в бизнес

Вялкин: выставки помогают стартапам привлечь средства в бизнес - РИА Новости, 10.07.2023

Вялкин: выставки помогают стартапам привлечь средства в бизнес

Отраслевые выставки позволяют молодым авторам инновационных разработок заявить о себе перед крупными компаниями, инвесторами, работодателями и заказчиками, а... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:46

2023-07-10T15:46

2023-07-10T15:46

экспоцентр

торгово-промышленная палата рф

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Отраслевые выставки позволяют молодым авторам инновационных разработок заявить о себе перед крупными компаниями, инвесторами, работодателями и заказчиками, а также привлечь реальные средства в развитие своего бизнеса, сообщил генеральный директор АО "Экспоцентр", председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Алексей Вялкин. "Мы активно взаимодействуем с ведущими отраслевыми вузами по поддержке студенческих стартапов, предоставляя им демонстрационные площади на выставках. На них молодые предприниматели могут не только презентовать свои продукты и технологии, но и прямо на месте проводить тестирование, обратную связь и итерации своих продуктов с участием выставочной аудитории. Это позволяет им оперативно адаптироваться под нужды рынка и улучшать свои продукты", - сказал Вялкин, слова которого привели в пресс-службе "Экспоцентра". По его словам, в следующем году планируется расширить программу помощи молодым предпринимателям. "В частности, они получат возможность на протяжении всего года использовать нашу площадку для общения с клиентами, инвесторами и партнерами, участвовать в семинарах и мастер-классах, обучающих программах, проводимых нашими партнерами. Кроме того, молодые инноваторы получат возможность презентовать свои продукты и идеи на специально организованных сессиях", - отметил Вялкин. Он добавил, что также обсуждается возможность организации совместных инновационных лабораторий, где молодые изобретатели смогут работать над своими проектами под руководством опытных наставников из "Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов" (ВОИР) и экспертов из "Экспоцентра". "Совместная работа с ВОИР позволяет нам вовремя улавливать новые тренды, идентифицировать перспективные проекты и предлагать им подходящую площадку для демонстрации и продвижения их продуктов. Кроме того, наше сотрудничество с ВОИР помогает вовлечь больше молодых специалистов в инновационную деятельность", - подчеркнул Вялкин.

https://ria.ru/20230504/ekspotsentr-1869725867.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экспоцентр, торгово-промышленная палата рф, новости компаний - экономика