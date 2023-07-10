https://ria.ru/20230710/vystavki-1883312756.html
Вялкин: выставки помогают стартапам привлечь средства в бизнес
Вялкин: выставки помогают стартапам привлечь средства в бизнес - РИА Новости, 10.07.2023
Вялкин: выставки помогают стартапам привлечь средства в бизнес
Отраслевые выставки позволяют молодым авторам инновационных разработок заявить о себе перед крупными компаниями, инвесторами, работодателями и заказчиками, а... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:46
2023-07-10T15:46
2023-07-10T15:46
экспоцентр
торгово-промышленная палата рф
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Отраслевые выставки позволяют молодым авторам инновационных разработок заявить о себе перед крупными компаниями, инвесторами, работодателями и заказчиками, а также привлечь реальные средства в развитие своего бизнеса, сообщил генеральный директор АО "Экспоцентр", председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Алексей Вялкин. "Мы активно взаимодействуем с ведущими отраслевыми вузами по поддержке студенческих стартапов, предоставляя им демонстрационные площади на выставках. На них молодые предприниматели могут не только презентовать свои продукты и технологии, но и прямо на месте проводить тестирование, обратную связь и итерации своих продуктов с участием выставочной аудитории. Это позволяет им оперативно адаптироваться под нужды рынка и улучшать свои продукты", - сказал Вялкин, слова которого привели в пресс-службе "Экспоцентра". По его словам, в следующем году планируется расширить программу помощи молодым предпринимателям. "В частности, они получат возможность на протяжении всего года использовать нашу площадку для общения с клиентами, инвесторами и партнерами, участвовать в семинарах и мастер-классах, обучающих программах, проводимых нашими партнерами. Кроме того, молодые инноваторы получат возможность презентовать свои продукты и идеи на специально организованных сессиях", - отметил Вялкин. Он добавил, что также обсуждается возможность организации совместных инновационных лабораторий, где молодые изобретатели смогут работать над своими проектами под руководством опытных наставников из "Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов" (ВОИР) и экспертов из "Экспоцентра". "Совместная работа с ВОИР позволяет нам вовремя улавливать новые тренды, идентифицировать перспективные проекты и предлагать им подходящую площадку для демонстрации и продвижения их продуктов. Кроме того, наше сотрудничество с ВОИР помогает вовлечь больше молодых специалистов в инновационную деятельность", - подчеркнул Вялкин.
https://ria.ru/20230504/ekspotsentr-1869725867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экспоцентр, торгово-промышленная палата рф, новости компаний - экономика
Экспоцентр, Торгово-промышленная палата РФ, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Отраслевые выставки позволяют молодым авторам инновационных разработок заявить о себе перед крупными компаниями, инвесторами, работодателями и заказчиками, а также привлечь реальные средства в развитие своего бизнеса, сообщил генеральный директор АО "Экспоцентр", председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Алексей Вялкин.
"Мы активно взаимодействуем с ведущими отраслевыми вузами по поддержке студенческих стартапов, предоставляя им демонстрационные площади на выставках. На них молодые предприниматели могут не только презентовать свои продукты и технологии, но и прямо на месте проводить тестирование, обратную связь и итерации своих продуктов с участием выставочной аудитории. Это позволяет им оперативно адаптироваться под нужды рынка и улучшать свои продукты", - сказал Вялкин, слова которого привели в пресс-службе "Экспоцентра"
.
По его словам, в следующем году планируется расширить программу помощи молодым предпринимателям. "В частности, они получат возможность на протяжении всего года использовать нашу площадку для общения с клиентами, инвесторами и партнерами, участвовать в семинарах и мастер-классах, обучающих программах, проводимых нашими партнерами. Кроме того, молодые инноваторы получат возможность презентовать свои продукты и идеи на специально организованных сессиях", - отметил Вялкин.
Вялкин: выставки "Экспоцентра" стимулируют рост производственной кооперации
Он добавил, что также обсуждается возможность организации совместных инновационных лабораторий, где молодые изобретатели смогут работать над своими проектами под руководством опытных наставников из "Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов" (ВОИР) и экспертов из "Экспоцентра".
"Совместная работа с ВОИР позволяет нам вовремя улавливать новые тренды, идентифицировать перспективные проекты и предлагать им подходящую площадку для демонстрации и продвижения их продуктов. Кроме того, наше сотрудничество с ВОИР помогает вовлечь больше молодых специалистов в инновационную деятельность", - подчеркнул Вялкин.