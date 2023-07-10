https://ria.ru/20230710/vsu-1883256826.html

Военный эксперт рассказал, как ВСУ пытались сформировать колонну в Донбассе

Военный эксперт рассказал, как ВСУ пытались сформировать колонну в Донбассе - РИА Новости, 10.07.2023

Военный эксперт рассказал, как ВСУ пытались сформировать колонну в Донбассе

Вооруженные силы Украины попытались сформировать колонну на Северском выступе, но понесли большие потери после удара российской армии, рассказал в эфире... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:10

2023-07-10T14:10

2023-07-10T14:10

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

россия

виталий киселев

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Украины попытались сформировать колонну на Северском выступе, но понесли большие потери после удара российской армии, рассказал в эфире "Первого канала" военный эксперт и полковник ЛНР Виталий Киселев. "На Северском выступе боевики получили серьезные потери с учетом того, что была попытка сформировать большую колонну и направить на наши подразделения. Своевременно выявила разведка, и ВКС отработали", - сказал он. Киселев отметил, что бойцы РФ также успешно продвигаются в лесах под Кременной, а в Серебрянском лесничестве в ходе пресечения двух групп украинских диверсантов, по уточненным данным, было уничтожено 24 военнослужащих ВСУ. По его словам, украинская армия на других направлениях продолжает использовать мирное население в качестве живого щита и располагает технику и вооружение в жилых секторах, что значительно осложняет продвижение российской армии. Киселев подчеркнул, что на торском направлении в Донецкой народной республике средний возраст украинских военных составляет 45-65 лет. "То есть всех деревенских мужиков они просто толпами сгоняют на этот убой", - заключил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, россия, виталий киселев, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр