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Военный эксперт рассказал, как ВСУ пытались сформировать колонну в Донбассе - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/vsu-1883256826.html
Военный эксперт рассказал, как ВСУ пытались сформировать колонну в Донбассе
Военный эксперт рассказал, как ВСУ пытались сформировать колонну в Донбассе - РИА Новости, 10.07.2023
Военный эксперт рассказал, как ВСУ пытались сформировать колонну в Донбассе
Вооруженные силы Украины попытались сформировать колонну на Северском выступе, но понесли большие потери после удара российской армии, рассказал в эфире... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:10
2023-07-10T14:10
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
виталий киселев
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Украины попытались сформировать колонну на Северском выступе, но понесли большие потери после удара российской армии, рассказал в эфире "Первого канала" военный эксперт и полковник ЛНР Виталий Киселев. "На Северском выступе боевики получили серьезные потери с учетом того, что была попытка сформировать большую колонну и направить на наши подразделения. Своевременно выявила разведка, и ВКС отработали", - сказал он. Киселев отметил, что бойцы РФ также успешно продвигаются в лесах под Кременной, а в Серебрянском лесничестве в ходе пресечения двух групп украинских диверсантов, по уточненным данным, было уничтожено 24 военнослужащих ВСУ. По его словам, украинская армия на других направлениях продолжает использовать мирное население в качестве живого щита и располагает технику и вооружение в жилых секторах, что значительно осложняет продвижение российской армии. Киселев подчеркнул, что на торском направлении в Донецкой народной республике средний возраст украинских военных составляет 45-65 лет. "То есть всех деревенских мужиков они просто толпами сгоняют на этот убой", - заключил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, луганская народная республика, россия, виталий киселев, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Виталий Киселев, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Военный эксперт рассказал, как ВСУ пытались сформировать колонну в Донбассе

Полковник ЛНР Киселев: ВСУ хотели собрать колонну на Северском выступе, но были разбиты

© AP Photo / LibkosУкраинские военные переносят раненого
Украинские военные переносят раненого - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные переносят раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Украины попытались сформировать колонну на Северском выступе, но понесли большие потери после удара российской армии, рассказал в эфире "Первого канала" военный эксперт и полковник ЛНР Виталий Киселев.
"На Северском выступе боевики получили серьезные потери с учетом того, что была попытка сформировать большую колонну и направить на наши подразделения. Своевременно выявила разведка, и ВКС отработали", - сказал он. Киселев отметил, что бойцы РФ также успешно продвигаются в лесах под Кременной, а в Серебрянском лесничестве в ходе пресечения двух групп украинских диверсантов, по уточненным данным, было уничтожено 24 военнослужащих ВСУ.
По его словам, украинская армия на других направлениях продолжает использовать мирное население в качестве живого щита и располагает технику и вооружение в жилых секторах, что значительно осложняет продвижение российской армии.
Киселев подчеркнул, что на торском направлении в Донецкой народной республике средний возраст украинских военных составляет 45-65 лет. "То есть всех деревенских мужиков они просто толпами сгоняют на этот убой", - заключил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаРоссияВиталий КиселевУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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