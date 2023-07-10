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Военный эксперт рассказал, как ВСУ пытались сформировать колонну в Донбассе
Военный эксперт рассказал, как ВСУ пытались сформировать колонну в Донбассе - РИА Новости, 10.07.2023
Военный эксперт рассказал, как ВСУ пытались сформировать колонну в Донбассе
Вооруженные силы Украины попытались сформировать колонну на Северском выступе, но понесли большие потери после удара российской армии, рассказал в эфире... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:10
2023-07-10T14:10
2023-07-10T14:10
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
виталий киселев
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Украины попытались сформировать колонну на Северском выступе, но понесли большие потери после удара российской армии, рассказал в эфире "Первого канала" военный эксперт и полковник ЛНР Виталий Киселев. "На Северском выступе боевики получили серьезные потери с учетом того, что была попытка сформировать большую колонну и направить на наши подразделения. Своевременно выявила разведка, и ВКС отработали", - сказал он. Киселев отметил, что бойцы РФ также успешно продвигаются в лесах под Кременной, а в Серебрянском лесничестве в ходе пресечения двух групп украинских диверсантов, по уточненным данным, было уничтожено 24 военнослужащих ВСУ. По его словам, украинская армия на других направлениях продолжает использовать мирное население в качестве живого щита и располагает технику и вооружение в жилых секторах, что значительно осложняет продвижение российской армии. Киселев подчеркнул, что на торском направлении в Донецкой народной республике средний возраст украинских военных составляет 45-65 лет. "То есть всех деревенских мужиков они просто толпами сгоняют на этот убой", - заключил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, россия, виталий киселев, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Виталий Киселев, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Военный эксперт рассказал, как ВСУ пытались сформировать колонну в Донбассе
Полковник ЛНР Киселев: ВСУ хотели собрать колонну на Северском выступе, но были разбиты