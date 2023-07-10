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Рогов сообщил о ликвидации штурмовой группы ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил о ликвидации штурмовой группы ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.07.2023
Рогов сообщил о ликвидации штурмовой группы ВСУ в Запорожской области
Штурмовую группу украинских войск уничтожили на васильевском направлении линии фронта Запорожской области, сообщил в своем телеграм-канале глава запорожского... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:23
2023-07-10T12:23
2023-07-10T12:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Штурмовую группу украинских войск уничтожили на васильевском направлении линии фронта Запорожской области, сообщил в своем телеграм-канале глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Ликвидирована спецгруппа ВСУ, пытавшаяся прорваться к нашим позициям. Сегодня ночью в районе населенного пункта Пятихатки и Жеребянки на васильевском направлении запорожского фронта нашей разведкой было вскрыто движение спецгруппы нацистов в количестве около 30 нацистов", - написал Рогов. По его словам, по группе нанесено огневое поражение, в результате чего ликвидировано не менее пяти и ранено семь боевиков, а остальные отступили. Два дня назад Рогов сообщил, что украинские войска после контратаки российских подразделений оставили свои позиции в районе Пятихаток.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рогов сообщил о ликвидации штурмовой группы ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил, что на Васильевском направлении ликвидировали штурмовую группу ВСУ