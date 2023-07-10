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Рогов сообщил о ликвидации штурмовой группы ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил о ликвидации штурмовой группы ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.07.2023

Рогов сообщил о ликвидации штурмовой группы ВСУ в Запорожской области

Штурмовую группу украинских войск уничтожили на васильевском направлении линии фронта Запорожской области, сообщил в своем телеграм-канале глава запорожского... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:23

2023-07-10T12:23

2023-07-10T12:23

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Штурмовую группу украинских войск уничтожили на васильевском направлении линии фронта Запорожской области, сообщил в своем телеграм-канале глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Ликвидирована спецгруппа ВСУ, пытавшаяся прорваться к нашим позициям. Сегодня ночью в районе населенного пункта Пятихатки и Жеребянки на васильевском направлении запорожского фронта нашей разведкой было вскрыто движение спецгруппы нацистов в количестве около 30 нацистов", - написал Рогов. По его словам, по группе нанесено огневое поражение, в результате чего ликвидировано не менее пяти и ранено семь боевиков, а остальные отступили. Два дня назад Рогов сообщил, что украинские войска после контратаки российских подразделений оставили свои позиции в районе Пятихаток.

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запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр