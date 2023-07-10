https://ria.ru/20230710/vozvraschenie-1883221574.html

Возвращение жителей в Шебекино из ПВР отложили

Возвращение жителей в Шебекино из ПВР отложили - РИА Новости, 10.07.2023

Возвращение жителей в Шебекино из ПВР отложили

Возвращение жителей Шебекинского городского округа Белгородской области из пунктов временного размещения отложено на неделю из-за оперативной обстановки,... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:08

2023-07-10T12:08

2023-07-10T12:08

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

архангельское

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БЕЛГОРОД, 10 июл – РИА Новости. Возвращение жителей Шебекинского городского округа Белгородской области из пунктов временного размещения отложено на неделю из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В ночь на 8 июля Гладков информировал об обстрелах Шебекино со стороны ВСУ из РСЗО "Град". Он уточнил, что один из снарядов попал на территорию центрального рынка, начался пожар, загорелись овощная база и автомобиль, мужчина получил легкое ранение, после оказания помощи он отпущен домой. После этих событий власти приняли решение приостановить возвращение жителей в Шебекино. "Делаем паузу после возвращения жителей в Шебекино, Новую Таволжанку и Архангельское. Мы должны внимательно следить за оперативной обстановкой и не допускать ни малейшего риска для жизни и здоровья людей. Я понимаю, что здесь все сложно, полной гарантии из-за постоянной угрозы никто дать не может. Но неделю мы паузу сделаем. Если обстановка будет спокойная, вернемся к возвращению жителей из ПВР через неделю", - сказал Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230618/dobrovoltsy-1878758650.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

шебекино

белгородская область

архангельское

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, архангельское