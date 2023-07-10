Рейтинг@Mail.ru
Возвращение жителей в Шебекино из ПВР отложили - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/vozvraschenie-1883221574.html
Возвращение жителей в Шебекино из ПВР отложили
Возвращение жителей в Шебекино из ПВР отложили - РИА Новости, 10.07.2023
Возвращение жителей в Шебекино из ПВР отложили
Возвращение жителей Шебекинского городского округа Белгородской области из пунктов временного размещения отложено на неделю из-за оперативной обстановки,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:08
2023-07-10T12:08
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
архангельское
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882936924_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_c57a77fbb7be2b26b5874d37fd265e4f.jpg
БЕЛГОРОД, 10 июл – РИА Новости. Возвращение жителей Шебекинского городского округа Белгородской области из пунктов временного размещения отложено на неделю из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В ночь на 8 июля Гладков информировал об обстрелах Шебекино со стороны ВСУ из РСЗО "Град". Он уточнил, что один из снарядов попал на территорию центрального рынка, начался пожар, загорелись овощная база и автомобиль, мужчина получил легкое ранение, после оказания помощи он отпущен домой. После этих событий власти приняли решение приостановить возвращение жителей в Шебекино. "Делаем паузу после возвращения жителей в Шебекино, Новую Таволжанку и Архангельское. Мы должны внимательно следить за оперативной обстановкой и не допускать ни малейшего риска для жизни и здоровья людей. Я понимаю, что здесь все сложно, полной гарантии из-за постоянной угрозы никто дать не может. Но неделю мы паузу сделаем. Если обстановка будет спокойная, вернемся к возвращению жителей из ПВР через неделю", - сказал Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230618/dobrovoltsy-1878758650.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
шебекино
белгородская область
архангельское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882936924_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_cfcfdbab8c55c51f1d1cbe2aa6dfe899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, архангельское
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Архангельское
Возвращение жителей в Шебекино из ПВР отложили

Губернатор Гладков сообщил, что возвращение жителей в Шебекино из ПВР отложили на неделю

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАрт-объект в городе Шебекино Белгородской области
Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 10 июл – РИА Новости. Возвращение жителей Шебекинского городского округа Белгородской области из пунктов временного размещения отложено на неделю из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В ночь на 8 июля Гладков информировал об обстрелах Шебекино со стороны ВСУ из РСЗО "Град". Он уточнил, что один из снарядов попал на территорию центрального рынка, начался пожар, загорелись овощная база и автомобиль, мужчина получил легкое ранение, после оказания помощи он отпущен домой. После этих событий власти приняли решение приостановить возвращение жителей в Шебекино.
Женщина и волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Не остаться в стороне: как волонтеры помогают беженцам на Белгородчине
18 июня, 08:00
"Делаем паузу после возвращения жителей в Шебекино, Новую Таволжанку и Архангельское. Мы должны внимательно следить за оперативной обстановкой и не допускать ни малейшего риска для жизни и здоровья людей. Я понимаю, что здесь все сложно, полной гарантии из-за постоянной угрозы никто дать не может. Но неделю мы паузу сделаем. Если обстановка будет спокойная, вернемся к возвращению жителей из ПВР через неделю", - сказал Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
Последствия обстрела Шебекино
Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины
2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковАрхангельское
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала