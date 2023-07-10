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В России упростили получение ВНЖ для иностранных специалистов - РИА Новости, 10.07.2023
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15:00 10.07.2023 (обновлено: 16:51 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/vnzh-1883294716.html
В России упростили получение ВНЖ для иностранных специалистов
В России упростили получение ВНЖ для иностранных специалистов - РИА Новости, 10.07.2023
В России упростили получение ВНЖ для иностранных специалистов
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий упрощенное получение вида на жительство для заключивших с ВС РФ контракт во время проведения... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:00
2023-07-10T16:51
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий упрощенное получение вида на жительство для заключивших с ВС РФ контракт во время проведения СВО, а также для иностранных специалистов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Высококвалифицированным специалистам и членам их семей предоставляется бессрочный вид на жительство при условии, что они уже проживают в Российской Федерации по виду на жительство и осуществляют не менее двух лет трудовую деятельность в России в качестве высококвалифицированного специалиста с уплатой всех налогов. Иностранцы, заключившие в период проведения СВО контракт с ВС РФ на один год, и члены их семей также смогут получить ВНЖ в упрощённом порядке. Если иностранный гражданин погибнет, то члены семьи (супруги, дети и родители) смогут всё равно получить ВНЖ. Участвующие в СВО иностранцы освобождаются от сдачи экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации при получении разрешения на временное проживание и вида на жительство, а также от обязанности проживать только на территории того субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выдано разрешение на временное проживание. Закон уточняет порядок признания и утраты статуса высококвалифицированного специалиста по таким критериям, как заработная плата, перечень документов, предоставляемых для выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения на работу и продления в этих целях временного пребывания в РФ, порядок выдачи вида на жительство и разрешения на работу, а также последствия их несоблюдения. Разрешение на работу высококвалифицированному специалисту выдается на срок действия заключенного им трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года с возможностью неоднократного продления указанного срока не более чем на три года для каждого последующего продления. Законом устанавливается обязанность высококвалифицированного специалиста обратиться в МВД России или его территориальный орган за получением (выдачей) разрешения на работу (решения о продлении разрешения на работу) в течение тридцати календарных дней со дня принятия этим органом соответствующего решения. В случае, если обстоятельств для пребывания на территории РФ у высококвалифицированного специалиста и его семьи нет, то они должны выехать из страны в течение 15 календарных дней.
https://ria.ru/20230709/grazhdanstvo-1883089138.html
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
В России упростили получение ВНЖ для иностранных специалистов

Путин подписал закон об упрощенном ВНЖ для заключивших с ВС контракт во время спецоперации

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на жительство иностранного гражданина
Вид на жительство иностранного гражданина - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий упрощенное получение вида на жительство для заключивших с ВС РФ контракт во время проведения СВО, а также для иностранных специалистов.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Высококвалифицированным специалистам и членам их семей предоставляется бессрочный вид на жительство при условии, что они уже проживают в Российской Федерации по виду на жительство и осуществляют не менее двух лет трудовую деятельность в России в качестве высококвалифицированного специалиста с уплатой всех налогов.
Иностранцы, заключившие в период проведения СВО контракт с ВС РФ на один год, и члены их семей также смогут получить ВНЖ в упрощённом порядке. Если иностранный гражданин погибнет, то члены семьи (супруги, дети и родители) смогут всё равно получить ВНЖ. Участвующие в СВО иностранцы освобождаются от сдачи экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации при получении разрешения на временное проживание и вида на жительство, а также от обязанности проживать только на территории того субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выдано разрешение на временное проживание.
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Закон уточняет порядок признания и утраты статуса высококвалифицированного специалиста по таким критериям, как заработная плата, перечень документов, предоставляемых для выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения на работу и продления в этих целях временного пребывания в РФ, порядок выдачи вида на жительство и разрешения на работу, а также последствия их несоблюдения.
Разрешение на работу высококвалифицированному специалисту выдается на срок действия заключенного им трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года с возможностью неоднократного продления указанного срока не более чем на три года для каждого последующего продления.
Законом устанавливается обязанность высококвалифицированного специалиста обратиться в МВД России или его территориальный орган за получением (выдачей) разрешения на работу (решения о продлении разрешения на работу) в течение тридцати календарных дней со дня принятия этим органом соответствующего решения.
В случае, если обстоятельств для пребывания на территории РФ у высококвалифицированного специалиста и его семьи нет, то они должны выехать из страны в течение 15 календарных дней.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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