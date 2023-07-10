https://ria.ru/20230710/vnzh-1883294716.html

В России упростили получение ВНЖ для иностранных специалистов

В России упростили получение ВНЖ для иностранных специалистов - РИА Новости, 10.07.2023

В России упростили получение ВНЖ для иностранных специалистов

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий упрощенное получение вида на жительство для заключивших с ВС РФ контракт во время проведения... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:00

2023-07-10T15:00

2023-07-10T16:51

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151596/80/1515968058_41:0:2400:1327_1920x0_80_0_0_8e8be814a3080af27072f6ce528c25f4.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий упрощенное получение вида на жительство для заключивших с ВС РФ контракт во время проведения СВО, а также для иностранных специалистов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Высококвалифицированным специалистам и членам их семей предоставляется бессрочный вид на жительство при условии, что они уже проживают в Российской Федерации по виду на жительство и осуществляют не менее двух лет трудовую деятельность в России в качестве высококвалифицированного специалиста с уплатой всех налогов. Иностранцы, заключившие в период проведения СВО контракт с ВС РФ на один год, и члены их семей также смогут получить ВНЖ в упрощённом порядке. Если иностранный гражданин погибнет, то члены семьи (супруги, дети и родители) смогут всё равно получить ВНЖ. Участвующие в СВО иностранцы освобождаются от сдачи экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации при получении разрешения на временное проживание и вида на жительство, а также от обязанности проживать только на территории того субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выдано разрешение на временное проживание. Закон уточняет порядок признания и утраты статуса высококвалифицированного специалиста по таким критериям, как заработная плата, перечень документов, предоставляемых для выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения на работу и продления в этих целях временного пребывания в РФ, порядок выдачи вида на жительство и разрешения на работу, а также последствия их несоблюдения. Разрешение на работу высококвалифицированному специалисту выдается на срок действия заключенного им трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года с возможностью неоднократного продления указанного срока не более чем на три года для каждого последующего продления. Законом устанавливается обязанность высококвалифицированного специалиста обратиться в МВД России или его территориальный орган за получением (выдачей) разрешения на работу (решения о продлении разрешения на работу) в течение тридцати календарных дней со дня принятия этим органом соответствующего решения. В случае, если обстоятельств для пребывания на территории РФ у высококвалифицированного специалиста и его семьи нет, то они должны выехать из страны в течение 15 календарных дней.

https://ria.ru/20230709/grazhdanstvo-1883089138.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин