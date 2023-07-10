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Еще почти сто арендных квартир построят во Владивостоке в 2025 году - РИА Новости, 10.07.2023
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10:36 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/vladivostok-1883203122.html
Еще почти сто арендных квартир построят во Владивостоке в 2025 году
Еще почти сто арендных квартир построят во Владивостоке в 2025 году - РИА Новости, 10.07.2023
Еще почти сто арендных квартир построят во Владивостоке в 2025 году
Еще почти 100 квартир площадью 4,5 тысячи "квадратов" построят во Владивостоке по программе Приморского края "Арендное жилье" в 2025 году, сообщает... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:36
2023-07-10T10:36
общество
владивосток
большой камень
находка
олег кожемяко
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Еще почти 100 квартир площадью 4,5 тысячи "квадратов" построят во Владивостоке по программе Приморского края "Арендное жилье" в 2025 году, сообщает правительство региона. "Многоквартирный дом №8 располагается на территории строящегося жилого комплекса "Исторический" на улице Снеговой. По программе "Арендное жилье" здесь предусмотрено строительство 93 квартир площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Планируется, что в доме будет 49 однокомнатных и 44 двухкомнатных квартиры с чистовой отделкой. Во дворе будут детская площадки и парковка. Арендные квартиры строятся для сотрудников бюджетной сферы, силовых ведомств, социально значимых предприятий, а также молодых специалистов. Цена аренды такого жилья – в среднем в половину ниже среднерыночной по городу. Как отметил глава Приморья Олег Кожемяко, программа льготного арендного жилья востребована в регионе. В Большом Камне уже построено 800 квартир для работников судоверфи "Звезда", в Находке для врачей, учителей и работников заводов сдано 440 квартир. "Виден социальный эффект, поэтому программа льготного арендного жилья будет продолжена", - добавил Кожемяко, чьи слова приводят власти. Всего в Приморье в рамках программы арендного жилья сдано 18 домов на 1645 квартир площадью 90 913 квадратных метров в городах Приморья, в том числе во Владивостоке. С начала 2023 года Корпорация развития жилищного строительства сдала семь арендных домов в Находке, Уссурийске, Большом Камне, селе Камень-Рыболов Ханкайского округа. Продолжается строительство еще восьми домов на 1042 квартир во Владивостоке, Чугуевке, Артеме и Арсеньеве. В рамках выполнения задач национального проекта "Жилье и городская среда" в 2023 году в Приморье необходимо сдать не менее 1,1 миллиона квадратных метров жилья.
https://ria.ru/20230707/granty-1882747327.html
https://ria.ru/20230704/primore-1882073835.html
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общество, владивосток, большой камень, находка, олег кожемяко, приморский край
Общество, Владивосток, Большой Камень, Находка, Олег Кожемяко, Приморский край
Еще почти сто арендных квартир построят во Владивостоке в 2025 году

Еще почти сто арендных квартир построят во Владивостоке в 2025 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на Владивосток. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Еще почти 100 квартир площадью 4,5 тысячи "квадратов" построят во Владивостоке по программе Приморского края "Арендное жилье" в 2025 году, сообщает правительство региона.
"Многоквартирный дом №8 располагается на территории строящегося жилого комплекса "Исторический" на улице Снеговой. По программе "Арендное жилье" здесь предусмотрено строительство 93 квартир площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Планируется, что в доме будет 49 однокомнатных и 44 двухкомнатных квартиры с чистовой отделкой. Во дворе будут детская площадки и парковка.
Арендные квартиры строятся для сотрудников бюджетной сферы, силовых ведомств, социально значимых предприятий, а также молодых специалистов. Цена аренды такого жилья – в среднем в половину ниже среднерыночной по городу.
Как отметил глава Приморья Олег Кожемяко, программа льготного арендного жилья востребована в регионе. В Большом Камне уже построено 800 квартир для работников судоверфи "Звезда", в Находке для врачей, учителей и работников заводов сдано 440 квартир.
"Виден социальный эффект, поэтому программа льготного арендного жилья будет продолжена", - добавил Кожемяко, чьи слова приводят власти.
Всего в Приморье в рамках программы арендного жилья сдано 18 домов на 1645 квартир площадью 90 913 квадратных метров в городах Приморья, в том числе во Владивостоке. С начала 2023 года Корпорация развития жилищного строительства сдала семь арендных домов в Находке, Уссурийске, Большом Камне, селе Камень-Рыболов Ханкайского округа. Продолжается строительство еще восьми домов на 1042 квартир во Владивостоке, Чугуевке, Артеме и Арсеньеве.
В рамках выполнения задач национального проекта "Жилье и городская среда" в 2023 году в Приморье необходимо сдать не менее 1,1 миллиона квадратных метров жилья.
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ОбществоВладивостокБольшой КаменьНаходкаОлег КожемякоПриморский край
 
 
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