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Пользователи ВКонтакте рассказали, как они справляются с отключением воды
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они справляются с отключением воды - РИА Новости, 10.07.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они справляются с отключением воды
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:01
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они справляются с отключением горячей воды. Варианты ответа были: у меня есть водонагреватель; моюсь у друзей или в спортзале; нагреваю кастрюли и чайник; моюсь холодной водой. В итоге большинство подписчиков ответило, что они нагревают чайник и кастрюли. Так проголосовали почти 55% пользователей. Примерно 34% опрошенных имеют водонагреватель, при этом почти 9% рассказали, что моются холодной водой. Около 4% моются у друзей или в спортзале.Ранее Роспотребнадзор предложил сократить сроки отключения горячей воды. Плановые работы не должны будут превышать 14 дней.
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они справляются с отключением горячей воды.
Варианты ответа были: у меня есть водонагреватель; моюсь у друзей или в спортзале; нагреваю кастрюли и чайник; моюсь холодной водой.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они нагревают чайник и кастрюли. Так проголосовали почти 55% пользователей. Примерно 34% опрошенных имеют водонагреватель, при этом почти 9% рассказали, что моются холодной водой. Около 4% моются у друзей или в спортзале.
Ранее Роспотребнадзор предложил сократить сроки отключения горячей воды. Плановые работы не должны будут превышать 14 дней.