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Пользователи ВКонтакте рассказали, как они справляются с отключением воды - РИА Новости, 10.07.2023
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12:01 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/vkontakte-1883219036.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они справляются с отключением воды
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они справляются с отключением воды - РИА Новости, 10.07.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они справляются с отключением воды
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:01
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они справляются с отключением горячей воды. Варианты ответа были: у меня есть водонагреватель; моюсь у друзей или в спортзале; нагреваю кастрюли и чайник; моюсь холодной водой. В итоге большинство подписчиков ответило, что они нагревают чайник и кастрюли. Так проголосовали почти 55% пользователей. Примерно 34% опрошенных имеют водонагреватель, при этом почти 9% рассказали, что моются холодной водой. Около 4% моются у друзей или в спортзале.Ранее Роспотребнадзор предложил сократить сроки отключения горячей воды. Плановые работы не должны будут превышать 14 дней.
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Пользователи ВКонтакте рассказали, как они справляются с отключением воды

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСезонное отключение горячей воды, кран с водой
Сезонное отключение горячей воды, кран с водой - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они справляются с отключением горячей воды.
Варианты ответа были: у меня есть водонагреватель; моюсь у друзей или в спортзале; нагреваю кастрюли и чайник; моюсь холодной водой.

В итоге большинство подписчиков ответило, что они нагревают чайник и кастрюли. Так проголосовали почти 55% пользователей. Примерно 34% опрошенных имеют водонагреватель, при этом почти 9% рассказали, что моются холодной водой. Около 4% моются у друзей или в спортзале.

Ранее Роспотребнадзор предложил сократить сроки отключения горячей воды. Плановые работы не должны будут превышать 14 дней.
 
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