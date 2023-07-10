https://ria.ru/20230710/vkontakte-1883219036.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, как они справляются с отключением воды

Пользователи ВКонтакте рассказали, как они справляются с отключением воды - РИА Новости, 10.07.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, как они справляются с отключением воды

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:01

2023-07-10T12:01

2023-07-10T12:01

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они справляются с отключением горячей воды. Варианты ответа были: у меня есть водонагреватель; моюсь у друзей или в спортзале; нагреваю кастрюли и чайник; моюсь холодной водой. В итоге большинство подписчиков ответило, что они нагревают чайник и кастрюли. Так проголосовали почти 55% пользователей. Примерно 34% опрошенных имеют водонагреватель, при этом почти 9% рассказали, что моются холодной водой. Около 4% моются у друзей или в спортзале.Ранее Роспотребнадзор предложил сократить сроки отключения горячей воды. Плановые работы не должны будут превышать 14 дней.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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