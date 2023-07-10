https://ria.ru/20230710/ukraina-1883347768.html
СМИ: страны НАТО не могут договориться, что пообещать Украине на саммите
СМИ: страны НАТО не могут договориться, что пообещать Украине на саммите - РИА Новости, 10.07.2023
СМИ: страны НАТО не могут договориться, что пообещать Украине на саммите
Страны НАТО не могут договориться, что именно они пообещают Украине по итогам грядущего саммита в Вильнюсе, пишет газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:25
2023-07-10T17:25
2023-07-10T19:58
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Страны НАТО не могут договориться, что именно они пообещают Украине по итогам грядущего саммита в Вильнюсе, пишет газета New York Times со ссылкой на официальные лица.По данным издания, коммюнике по результатам встречи будет содержать заявление о "законном месте Украины в НАТО". При этом в альянсе нет единой позиции, стоит ли добавлять формулировку "когда будут позволять обстоятельства" и нужно ли их детально описывать, говорится в статье.Отмечается, что на предстоящем саммите в организацию не примут новые страны, "ни Украину, ни Швецию". В то же время сохранять консолидацию внутри военного блока становится все труднее, резюмируется в материале.Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в НАТО предварительно договорились отказаться от формализованного плана по предоставлению членства в альянсе после того, как будет принято политическое решение по вступлению Украины.Киевские власти настаивают на приеме в организацию в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение саммита, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, их не устроит. Тем не менее среди членов организации нет консенсуса по поводу приглашения Украины "в разгар войны", поскольку это будет означать вступление в конфликт с Россией.В Москве подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация киевского режима на присоединение к блоку стала одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: страны НАТО не могут договориться, что пообещать Украине на саммите
New York Times: Украину на саммите не примут в НАТО, но заявят, что ее место в альянсе
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Страны НАТО не могут договориться, что именно они пообещают Украине по итогам грядущего саммита в Вильнюсе, пишет газета New York Times
со ссылкой на официальные лица.
По данным издания, коммюнике по результатам встречи будет содержать заявление о "законном месте Украины в НАТО". При этом в альянсе нет единой позиции, стоит ли добавлять формулировку "когда будут позволять обстоятельства" и нужно ли их детально описывать, говорится в статье.
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Отмечается, что на предстоящем саммите в организацию не примут новые страны, "ни Украину, ни Швецию". В то же время сохранять консолидацию внутри военного блока становится все труднее, резюмируется в материале.
Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в НАТО предварительно договорились отказаться от формализованного плана по предоставлению членства в альянсе после того, как будет принято политическое решение по вступлению Украины.
Киевские власти настаивают на приеме в организацию в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение саммита, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, их не устроит. Тем не менее среди членов организации нет консенсуса по поводу приглашения Украины "в разгар войны", поскольку это будет означать вступление в конфликт с Россией
.
В Москве подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация киевского режима на присоединение к блоку стала одной из причин начала спецоперации.
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