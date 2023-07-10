https://ria.ru/20230710/ukraina-1883347768.html

СМИ: страны НАТО не могут договориться, что пообещать Украине на саммите

СМИ: страны НАТО не могут договориться, что пообещать Украине на саммите - РИА Новости, 10.07.2023

СМИ: страны НАТО не могут договориться, что пообещать Украине на саммите

Страны НАТО не могут договориться, что именно они пообещают Украине по итогам грядущего саммита в Вильнюсе, пишет газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:25

2023-07-10T17:25

2023-07-10T19:58

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Страны НАТО не могут договориться, что именно они пообещают Украине по итогам грядущего саммита в Вильнюсе, пишет газета New York Times со ссылкой на официальные лица.По данным издания, коммюнике по результатам встречи будет содержать заявление о "законном месте Украины в НАТО". При этом в альянсе нет единой позиции, стоит ли добавлять формулировку "когда будут позволять обстоятельства" и нужно ли их детально описывать, говорится в статье.Отмечается, что на предстоящем саммите в организацию не примут новые страны, "ни Украину, ни Швецию". В то же время сохранять консолидацию внутри военного блока становится все труднее, резюмируется в материале.Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в НАТО предварительно договорились отказаться от формализованного плана по предоставлению членства в альянсе после того, как будет принято политическое решение по вступлению Украины.Киевские власти настаивают на приеме в организацию в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение саммита, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, их не устроит. Тем не менее среди членов организации нет консенсуса по поводу приглашения Украины "в разгар войны", поскольку это будет означать вступление в конфликт с Россией.В Москве подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация киевского режима на присоединение к блоку стала одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр