https://ria.ru/20230710/udobreniya-1883402742.html

Андрей Гурьев: интересы АПК России - приоритет для индустрии минудобрений

Андрей Гурьев: интересы АПК России - приоритет для индустрии минудобрений - РИА Новости, 10.07.2023

Андрей Гурьев: интересы АПК России - приоритет для индустрии минудобрений

Интересы отечественного агропромышленного комплекса являются неизменным стратегическим приоритетом для индустрии минеральных удобрений, заявил президент... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T22:41

2023-07-10T22:41

2023-07-10T22:41

экономика

андрей гурьев

россия

минеральные удобрения

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Интересы отечественного агропромышленного комплекса являются неизменным стратегическим приоритетом для индустрии минеральных удобрений, заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Он принял участие в пленарном заседании в рамках деловой программы агропромышленной выставки "Всероссийский день поля-2023", которая прошла в международном выставочном центре "Казань Экспо". В этом году площадка "Всероссийского дня поля" собрала представителей растениеводства, животноводства, переработки, производства минеральных удобрений, науки, агротехнологий, банковского сектора и сельхозмашиностроения. "В прошлом году аграрии приобрели на 60% больше удобрений (13,2 миллиона тонн), чем в 2018 году. И в 2,5 раза больше, чем в 2013 году. Несмотря на то, что сегодня только начало июля, мы уже более, чем на 70% (почти 4 миллиона тонн удобрений в действующем веществе) закрыли потребности наших аграриев на весь 2023 год. И, конечно, на 100% поставим оставшиеся объёмы. Это результат комплексной государственной политики, и сектор удобрений, как ключевой партнёр АПК, безусловно, ощущает причастность к масштабному прорыву, который на наших глазах происходит в российском аграрном секторе", - приводит слова Гурьева пресс-служба РАПУ. Президент РАПУ добавил, что индустрия минеральных удобрений продолжает инвестировать в развитие. Так, в следующие 5-7 лет компании отрасли планируют инвестировать более двух триллионов рублей в развитие новых мощностей с целью обеспечить высококачественной продукцией растущую потребность АПК России, при этом сохранив завоёванные позиции на экспортных рынках. Российская ассоциация производителей удобрений учреждена крупнейшими российскими производителями минеральных удобрений в 2008 году для представления и защиты интересов в решении определяющих вопросов развития отрасли производства минеральных удобрений. В настоящее время членами РАПУ являются 15 компаний, поставляющие более 90% от всего объема внутреннего российского рынка минеральных удобрений.

https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868190320.html

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экономика, андрей гурьев, россия, минеральные удобрения