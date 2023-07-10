https://ria.ru/20230710/ucheniya-1883228998.html

Израиль и США на совместных учениях отработают стратегические удары

Израиль и США на совместных учениях отработают стратегические удары - РИА Новости, 10.07.2023

Израиль и США на совместных учениях отработают стратегические удары

Военнослужащие воздушных сил Израиля и США начали совместные военные учения, в ходе которых будут отработаны стратегические удары на дальние расстояния,... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:43

2023-07-10T12:43

2023-07-10T12:43

израиль

сша

средиземное море

армия обороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл - РИА Новости. Военнослужащие воздушных сил Израиля и США начали совместные военные учения, в ходе которых будут отработаны стратегические удары на дальние расстояния, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Вчера (воскресенье) начались совместные учения ВВС США и Израиля в рамках серии совместных учений "Можжевеловый дуб". Учения будут включать в себя ряд сценариев, в том числе нанесение стратегических ударов на дальние расстояния, достижение превосходства в воздухе в регионе и киберзащиту перед лицом различных угроз и вызовов", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в ходе учений будет отработана дозаправка в воздухе с использованием американских самолетов-заправщиков, в частности KC-46 Pegasus. Израильско-американские маневры "Можжевеловый дуб" в последний раз проводились в восточной части Средиземного моря у берегов Израиля в январе этого года. Тогда, по данным американского центрального командования, в ходе учений были отработаны боевые стрельбы с участием 140 самолетов и вертолетов, включая стратегические бомбардировщики и истребители пятого поколения, а также 12 кораблей, установок HIMARS и реактивных систем залпового огня. Союзники отрабатывали командно-штабное взаимодействие, применение авиации в боевых действиях на море, электронные атаки, подавление вражеской ПВО, перехват летательных аппаратов, координацию и разведку при нанесении высокоточных ракетных ударов.

https://ria.ru/20230622/podlodka-1879705015.html

израиль

сша

средиземное море

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израиль, сша, средиземное море, армия обороны израиля