Израиль и США на совместных учениях отработают стратегические удары
Израиль и США начали совместные военные учения, включающие отработку стратегических ударов
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл - РИА Новости. Военнослужащие воздушных сил Израиля и США начали совместные военные учения, в ходе которых будут отработаны стратегические удары на дальние расстояния, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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"Вчера (воскресенье) начались совместные учения ВВС США и Израиля в рамках серии совместных учений "Можжевеловый дуб". Учения будут включать в себя ряд сценариев, в том числе нанесение стратегических ударов на дальние расстояния, достижение превосходства в воздухе в регионе и киберзащиту перед лицом различных угроз и вызовов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в ходе учений будет отработана дозаправка в воздухе с использованием американских самолетов-заправщиков, в частности KC-46 Pegasus.
Израильско-американские маневры "Можжевеловый дуб" в последний раз проводились в восточной части Средиземного моря у берегов Израиля в январе этого года. Тогда, по данным американского центрального командования, в ходе учений были отработаны боевые стрельбы с участием 140 самолетов и вертолетов, включая стратегические бомбардировщики и истребители пятого поколения, а также 12 кораблей, установок HIMARS и реактивных систем залпового огня.
Союзники отрабатывали командно-штабное взаимодействие, применение авиации в боевых действиях на море, электронные атаки, подавление вражеской ПВО, перехват летательных аппаратов, координацию и разведку при нанесении высокоточных ракетных ударов.