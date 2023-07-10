https://ria.ru/20230710/turtsiya-1883244327.html

В Кремле прокомментировали развитие отношений Турции и Украины

В Кремле прокомментировали развитие отношений Турции и Украины - РИА Новости, 10.07.2023

В Кремле прокомментировали развитие отношений Турции и Украины

Россия не может быть против развития отношений Анкары и Киева, но хочет надеяться, что они не будут направлены против Москвы, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:33

2023-07-10T13:33

2023-07-10T13:55

турция

украина

россия

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877496899_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_435e4637394bf56873fbcb2a84f83e95.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия не может быть против развития отношений Анкары и Киева, но хочет надеяться, что они не будут направлены против Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Одновременно с этим, конечно, как у суверенного государства у Турции есть абсолютное право развивать отношения с любыми странами, в том числе и с Украиной. Но, конечно, будучи партнерами с Турцией, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас", - сказал Песков журналистам.Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.По словами пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230710/azovtsy-1883244703.html

турция

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, украина, россия, дмитрий песков