https://ria.ru/20230710/turtsiya-1883244327.html
В Кремле прокомментировали развитие отношений Турции и Украины
В Кремле прокомментировали развитие отношений Турции и Украины - РИА Новости, 10.07.2023
В Кремле прокомментировали развитие отношений Турции и Украины
Россия не может быть против развития отношений Анкары и Киева, но хочет надеяться, что они не будут направлены против Москвы, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:33
2023-07-10T13:33
2023-07-10T13:55
турция
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия не может быть против развития отношений Анкары и Киева, но хочет надеяться, что они не будут направлены против Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Одновременно с этим, конечно, как у суверенного государства у Турции есть абсолютное право развивать отношения с любыми странами, в том числе и с Украиной. Но, конечно, будучи партнерами с Турцией, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас", - сказал Песков журналистам.Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.По словами пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, украина, россия, дмитрий песков
Турция, Украина, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали развитие отношений Турции и Украины
Песков: Россия надеется, что развитие отношений Турции и Украины не направлено против нее
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия не может быть против развития отношений Анкары и Киева, но хочет надеяться, что они не будут направлены против Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Одновременно с этим, конечно, как у суверенного государства у Турции есть абсолютное право развивать отношения с любыми странами, в том числе и с Украиной. Но, конечно, будучи партнерами с Турцией, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас", - сказал Песков журналистам.
Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.
В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.
По словами пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
В Кремле передачу Турцией азовцев Киеву сочли нарушением договоренностей