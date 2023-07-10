https://ria.ru/20230710/tserkov-1883175172.html

Митрополит рассказал о рекомендациях для поддержки фронтовых священников

Митрополит рассказал о рекомендациях для поддержки фронтовых священников - РИА Новости, 10.07.2023

Митрополит рассказал о рекомендациях для поддержки фронтовых священников

Русская православная церковь готовит рекомендации военных психологов для духовной поддержки священников, отправляющихся на фронт, рассказал в эксклюзивном... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T07:55

2023-07-10T07:55

2023-07-10T07:55

религия

русская православная церковь

общество

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Русская православная церковь готовит рекомендации военных психологов для духовной поддержки священников, отправляющихся на фронт, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской Православной Церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). “Я думаю, что самое главное, что помогает священнику выстоять – это молитва, служение Божественной литургии, пост. В таких условиях главную помощь человек получает от Самого Бога. Однако мы тоже стараемся не остаться в стороне и помочь в меру собственных сил и возможностей. Мы готовим некоторые рекомендации, в том числе привлекаем серьезных военных психологов, пытаемся их использовать для помощи духовенству, регулярно общаемся с военным духовенством, стараемся вникать в нужды и проблемы, поддерживать”, – рассказал РИА Новости митрополит. После возвращения из зоны СВО священник уезжает обратно к себе домой, на родной приход, рассказал он. “Там заботу о духовном состоянии священнослужителей проявляют местные архиереи, благочинные, духовники епархий. Кроме этого, безусловно, свою роль играют семья, родные и близкие священника”, – добавил глава военного отдела. Пастырское выгорание, полагает он, может настигнуть священника не только в экстремальных и невероятно тяжелых условиях фронта, но и просто во время служения на приходе. “Представьте себе – когда, например, священник окормляет заключенных в тюрьмах… Это очень психологически непростая работа. По сути, такое может произойти на любом направлении, на котором трудятся священники. Поэтому выгорание может быть везде”, – заключил митрополит Кирилл.

https://ria.ru/20230710/kreschenie-1883174882.html

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русская православная церковь, общество