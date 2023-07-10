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Митрополит рассказал о поддержке России среди священников новых регионов - РИА Новости, 10.07.2023
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Религия
 
07:43 10.07.2023 (обновлено: 07:44 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/tserkov-1883174701.html
Митрополит рассказал о поддержке России среди священников новых регионов
Митрополит рассказал о поддержке России среди священников новых регионов - РИА Новости, 10.07.2023
Митрополит рассказал о поддержке России среди священников новых регионов
Большинство священников в новых регионах поддерживают единение с Россией, хотя обстановка там остается сложной, считает председатель Синодального отдела по... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T07:43
2023-07-10T07:44
религия
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Большинство священников в новых регионах поддерживают единение с Россией, хотя обстановка там остается сложной, считает председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской Православной Церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). "Большинство священников на новых территориях, конечно, за (состоявшееся - ред.) воссоединение с Россией. И постепенно, я думаю, все эти епархии и приходы перейдут под омофор Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Но обстановка-то ведь очень непростая. Я, правда, не встречал в отчетах священников информации о том, что были какие-то конфликты, но время покажет, насколько искренне священники и архиереи местных украинских епархий принимают новые для себя условия", – рассказал митрополит в эксклюзивном интервью РИА Новости. При необходимости жители новых регионов обращаются к военным священникам, окормляющим российских бойцов, добавил он, однако "это не так актуально, потому что на территориях четырех новых регионов есть правящие архиереи, сохранились храмы и по-прежнему трудятся священники". "Там непростая ситуация. Например, в Бердянской епархии архиерей покинул свою каноническую территорию. И тогда верующие – священники и миряне – обратились к Святейшему Патриарху Кириллу. Вскоре был назначен епископ Лука, который сегодня является викарием Святейшего Патриарха и управляет Бердянской епархией. Но в остальных епархиях те же архиереи, которые были еще до начала специальной военной операции. И поэтому, конечно, у мирного населения есть свои священники", – заключил он. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230710/tserkov-1883173464.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество
Религия, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Общество
Митрополит рассказал о поддержке России среди священников новых регионов

Глава военотдела РПЦ: большинство священников новых регионов поддержали единение с Россией

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСлужба в Свято-Покровский храме в поселке Трехизбенка в Луганской народной республике
Служба в Свято-Покровский храме в поселке Трехизбенка в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Служба в Свято-Покровский храме в поселке Трехизбенка в Луганской народной республике. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Большинство священников в новых регионах поддерживают единение с Россией, хотя обстановка там остается сложной, считает председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской Православной Церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).
«
"Большинство священников на новых территориях, конечно, за (состоявшееся - ред.) воссоединение с Россией. И постепенно, я думаю, все эти епархии и приходы перейдут под омофор Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Но обстановка-то ведь очень непростая. Я, правда, не встречал в отчетах священников информации о том, что были какие-то конфликты, но время покажет, насколько искренне священники и архиереи местных украинских епархий принимают новые для себя условия", – рассказал митрополит в эксклюзивном интервью РИА Новости.
При необходимости жители новых регионов обращаются к военным священникам, окормляющим российских бойцов, добавил он, однако "это не так актуально, потому что на территориях четырех новых регионов есть правящие архиереи, сохранились храмы и по-прежнему трудятся священники".
"Там непростая ситуация. Например, в Бердянской епархии архиерей покинул свою каноническую территорию. И тогда верующие – священники и миряне – обратились к Святейшему Патриарху Кириллу. Вскоре был назначен епископ Лука, который сегодня является викарием Святейшего Патриарха и управляет Бердянской епархией. Но в остальных епархиях те же архиереи, которые были еще до начала специальной военной операции. И поэтому, конечно, у мирного населения есть свои священники", – заключил он.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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РелигияРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьОбщество
 
 
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