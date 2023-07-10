Митрополит рассказал о поддержке России среди священников новых регионов
Глава военотдела РПЦ: большинство священников новых регионов поддержали единение с Россией
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСлужба в Свято-Покровский храме в поселке Трехизбенка в Луганской народной республике
Служба в Свято-Покровский храме в поселке Трехизбенка в Луганской народной республике. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Большинство священников в новых регионах поддерживают единение с Россией, хотя обстановка там остается сложной, считает председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской Православной Церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).
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"Большинство священников на новых территориях, конечно, за (состоявшееся - ред.) воссоединение с Россией. И постепенно, я думаю, все эти епархии и приходы перейдут под омофор Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Но обстановка-то ведь очень непростая. Я, правда, не встречал в отчетах священников информации о том, что были какие-то конфликты, но время покажет, насколько искренне священники и архиереи местных украинских епархий принимают новые для себя условия", – рассказал митрополит в эксклюзивном интервью РИА Новости.
При необходимости жители новых регионов обращаются к военным священникам, окормляющим российских бойцов, добавил он, однако "это не так актуально, потому что на территориях четырех новых регионов есть правящие архиереи, сохранились храмы и по-прежнему трудятся священники".
"Там непростая ситуация. Например, в Бердянской епархии архиерей покинул свою каноническую территорию. И тогда верующие – священники и миряне – обратились к Святейшему Патриарху Кириллу. Вскоре был назначен епископ Лука, который сегодня является викарием Святейшего Патриарха и управляет Бердянской епархией. Но в остальных епархиях те же архиереи, которые были еще до начала специальной военной операции. И поэтому, конечно, у мирного населения есть свои священники", – заключил он.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.