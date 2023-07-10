https://ria.ru/20230710/tserkov-1883174701.html

Митрополит рассказал о поддержке России среди священников новых регионов

Митрополит рассказал о поддержке России среди священников новых регионов - РИА Новости, 10.07.2023

Митрополит рассказал о поддержке России среди священников новых регионов

Большинство священников в новых регионах поддерживают единение с Россией, хотя обстановка там остается сложной, считает председатель Синодального отдела по... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T07:43

2023-07-10T07:43

2023-07-10T07:44

религия

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778004442_0:186:3079:1918_1920x0_80_0_0_cf695c0bf5faa8022a40dd5417c6eaa7.jpg

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Большинство священников в новых регионах поддерживают единение с Россией, хотя обстановка там остается сложной, считает председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской Православной Церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). "Большинство священников на новых территориях, конечно, за (состоявшееся - ред.) воссоединение с Россией. И постепенно, я думаю, все эти епархии и приходы перейдут под омофор Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Но обстановка-то ведь очень непростая. Я, правда, не встречал в отчетах священников информации о том, что были какие-то конфликты, но время покажет, насколько искренне священники и архиереи местных украинских епархий принимают новые для себя условия", – рассказал митрополит в эксклюзивном интервью РИА Новости. При необходимости жители новых регионов обращаются к военным священникам, окормляющим российских бойцов, добавил он, однако "это не так актуально, потому что на территориях четырех новых регионов есть правящие архиереи, сохранились храмы и по-прежнему трудятся священники". "Там непростая ситуация. Например, в Бердянской епархии архиерей покинул свою каноническую территорию. И тогда верующие – священники и миряне – обратились к Святейшему Патриарху Кириллу. Вскоре был назначен епископ Лука, который сегодня является викарием Святейшего Патриарха и управляет Бердянской епархией. Но в остальных епархиях те же архиереи, которые были еще до начала специальной военной операции. И поэтому, конечно, у мирного населения есть свои священники", – заключил он. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230710/tserkov-1883173464.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество