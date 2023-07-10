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Гладков поручил отслеживать ситуацию на белгородском рынке труда - РИА Новости, 10.07.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
15:52 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/trudoustroystvo-1883315068.html
Гладков поручил отслеживать ситуацию на белгородском рынке труда
Гладков поручил отслеживать ситуацию на белгородском рынке труда - РИА Новости, 10.07.2023
Гладков поручил отслеживать ситуацию на белгородском рынке труда
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил регулярно проводить анализ рынка труда региона, где сегодня уровень безработицы в два раза ниже... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:52
2023-07-10T15:52
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил регулярно проводить анализ рынка труда региона, где сегодня уровень безработицы в два раза ниже общероссийского, однако дефицит кадров наблюдается в сфере добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производствах, сообщила пресс-служба правительства региона. В понедельник в ходе еженедельного оперативного совещания главе региона представили доклад о состоянии рынка труда Белгородской области. По данным регионального правительства, сегодня в Белгородской области проживают 1,536 миллиона человек. Численность трудовых ресурсов — 912,89 тысячи человек. "По данным платформы "Работа в России", уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,38% при среднероссийском уровне 0,7%. В 2022 году этот показатель составлял 0,42% при среднем по стране 0,7%. Уровень безработицы в регионе в соответствии с критериями Международной организации труда составляет 3,6%", - говорится в сообщении. Отмечается также, что коэффициент напряженности (соотношение численности зарегистрированных безработных граждан к количеству вакансий, заявленных работодателями) на рынке труда Белгородской области составляет 0,15% при общероссийском показателе 1,1%. Это означает, что в среднем на одного безработного белгородца приходится примерно шесть вакансий. "Сейчас потребность в персонале составляет почти 25 тысяч работников, из которых 9640 составляют сезонные вакансии — созданные, например, для трудоустройства несовершеннолетних жителей на период летних каникул", - пояснили в правительстве региона. Наибольшая потребность в рабочей силе наблюдается в таких сферах реального сектора экономики, как добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйство, строительство. Эти же отрасли показывают наибольший рост средней заработной платы. Глава региона поручил регулярно проводить анализ рынка труда в отдельных сферах экономики, а также в отдельных муниципалитетах. "Мы фиксируем, что ситуация на рынке труда сложная, но достаточно стабильная… Меня интересует, в первую очередь, какие решения принимаются для стабилизации ситуации на рынке труда. Вызовы будут всегда, и очень важно, как власть на них реагирует", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20230703/belgorod-1881957872.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков

Гладков поручил отслеживать ситуацию на белгородском рынке труда

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил регулярно проводить анализ рынка труда региона, где сегодня уровень безработицы в два раза ниже общероссийского, однако дефицит кадров наблюдается в сфере добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производствах, сообщила пресс-служба правительства региона.
В понедельник в ходе еженедельного оперативного совещания главе региона представили доклад о состоянии рынка труда Белгородской области. По данным регионального правительства, сегодня в Белгородской области проживают 1,536 миллиона человек. Численность трудовых ресурсов — 912,89 тысячи человек.
"По данным платформы "Работа в России", уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,38% при среднероссийском уровне 0,7%. В 2022 году этот показатель составлял 0,42% при среднем по стране 0,7%. Уровень безработицы в регионе в соответствии с критериями Международной организации труда составляет 3,6%", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что коэффициент напряженности (соотношение численности зарегистрированных безработных граждан к количеству вакансий, заявленных работодателями) на рынке труда Белгородской области составляет 0,15% при общероссийском показателе 1,1%.
Это означает, что в среднем на одного безработного белгородца приходится примерно шесть вакансий. "Сейчас потребность в персонале составляет почти 25 тысяч работников, из которых 9640 составляют сезонные вакансии — созданные, например, для трудоустройства несовершеннолетних жителей на период летних каникул", - пояснили в правительстве региона.
Белгород - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
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3 июля, 16:22
Наибольшая потребность в рабочей силе наблюдается в таких сферах реального сектора экономики, как добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйство, строительство. Эти же отрасли показывают наибольший рост средней заработной платы.
Глава региона поручил регулярно проводить анализ рынка труда в отдельных сферах экономики, а также в отдельных муниципалитетах. "Мы фиксируем, что ситуация на рынке труда сложная, но достаточно стабильная… Меня интересует, в первую очередь, какие решения принимаются для стабилизации ситуации на рынке труда. Вызовы будут всегда, и очень важно, как власть на них реагирует", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба.
 
Белгородская областьБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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