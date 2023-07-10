https://ria.ru/20230710/trudoustroystvo-1883315068.html

Гладков поручил отслеживать ситуацию на белгородском рынке труда

Гладков поручил отслеживать ситуацию на белгородском рынке труда - РИА Новости, 10.07.2023

Гладков поручил отслеживать ситуацию на белгородском рынке труда

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил регулярно проводить анализ рынка труда региона, где сегодня уровень безработицы в два раза ниже... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:52

2023-07-10T15:52

2023-07-10T15:52

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил регулярно проводить анализ рынка труда региона, где сегодня уровень безработицы в два раза ниже общероссийского, однако дефицит кадров наблюдается в сфере добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производствах, сообщила пресс-служба правительства региона. В понедельник в ходе еженедельного оперативного совещания главе региона представили доклад о состоянии рынка труда Белгородской области. По данным регионального правительства, сегодня в Белгородской области проживают 1,536 миллиона человек. Численность трудовых ресурсов — 912,89 тысячи человек. "По данным платформы "Работа в России", уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,38% при среднероссийском уровне 0,7%. В 2022 году этот показатель составлял 0,42% при среднем по стране 0,7%. Уровень безработицы в регионе в соответствии с критериями Международной организации труда составляет 3,6%", - говорится в сообщении. Отмечается также, что коэффициент напряженности (соотношение численности зарегистрированных безработных граждан к количеству вакансий, заявленных работодателями) на рынке труда Белгородской области составляет 0,15% при общероссийском показателе 1,1%. Это означает, что в среднем на одного безработного белгородца приходится примерно шесть вакансий. "Сейчас потребность в персонале составляет почти 25 тысяч работников, из которых 9640 составляют сезонные вакансии — созданные, например, для трудоустройства несовершеннолетних жителей на период летних каникул", - пояснили в правительстве региона. Наибольшая потребность в рабочей силе наблюдается в таких сферах реального сектора экономики, как добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйство, строительство. Эти же отрасли показывают наибольший рост средней заработной платы. Глава региона поручил регулярно проводить анализ рынка труда в отдельных сферах экономики, а также в отдельных муниципалитетах. "Мы фиксируем, что ситуация на рынке труда сложная, но достаточно стабильная… Меня интересует, в первую очередь, какие решения принимаются для стабилизации ситуации на рынке труда. Вызовы будут всегда, и очень важно, как власть на них реагирует", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20230703/belgorod-1881957872.html

белгородская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белгородская область, вячеслав гладков