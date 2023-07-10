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Технику для ремонта дорог передали из Приморья в зону спецоперации - РИА Новости, 10.07.2023
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11:40 10.07.2023
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Технику для ремонта дорог передали из Приморья в зону спецоперации
Технику для ремонта дорог передали из Приморья в зону спецоперации - РИА Новости, 10.07.2023
Технику для ремонта дорог передали из Приморья в зону спецоперации
Компания "Примавтодор" передала два самосвала и два автогрейдера в зону спецоперации для ремонта дорог, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:40
2023-07-10T11:40
надежные люди
приморский край
вооруженные силы рф
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - РИА Новости. Компания "Примавтодор" передала два самосвала и два автогрейдера в зону спецоперации для ремонта дорог, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. "Примавтодор" подготовил и передал в зону специальной военной операции четыре единицы техники: два самосвала и два автогрейдера. Дорожные автомобили будут использовать для приведения в порядок дорог в зонах военных действий", - рассказали в пресс-службе со ссылкой на приморское министерство транспорта и дорожного хозяйства. Механики "Примавтодора" провели обслуживание машин перед отправкой, и те полностью готовы к использованию. Уточняется, что техника предназначена бойцам из Приморья. Это уже не первый раз, когда предприятие оказывает помощь приморцам, участвующим в спецоперации, добавили в пресс-службе. В прошлом коллектив собирал и отправлял посылки с едой, медикаментами и необходимыми вещами.
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приморский край, вооруженные силы рф
Надежные люди, Приморский край, Вооруженные силы РФ
Технику для ремонта дорог передали из Приморья в зону спецоперации

Компания "Примавтодор" передала технику для ремонта дорог в зону спецоперации

© Фото : Примавтодор"Примавтодор" отправил технику для ремонта дорог из Приморья в зону СВО
Примавтодор отправил технику для ремонта дорог из Приморья в зону СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Примавтодор
"Примавтодор" отправил технику для ремонта дорог из Приморья в зону СВО
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - РИА Новости. Компания "Примавтодор" передала два самосвала и два автогрейдера в зону спецоперации для ремонта дорог, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.
"Примавтодор" подготовил и передал в зону специальной военной операции четыре единицы техники: два самосвала и два автогрейдера. Дорожные автомобили будут использовать для приведения в порядок дорог в зонах военных действий", - рассказали в пресс-службе со ссылкой на приморское министерство транспорта и дорожного хозяйства.
© Фото : Примавтодор"Примавтодор" отправил технику для ремонта дорог из Приморья в зону СВО
Приавтодор отправил технику для ремонта дорог из Приморья в зону СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Примавтодор
"Примавтодор" отправил технику для ремонта дорог из Приморья в зону СВО
Механики "Примавтодора" провели обслуживание машин перед отправкой, и те полностью готовы к использованию. Уточняется, что техника предназначена бойцам из Приморья.
Это уже не первый раз, когда предприятие оказывает помощь приморцам, участвующим в спецоперации, добавили в пресс-службе. В прошлом коллектив собирал и отправлял посылки с едой, медикаментами и необходимыми вещами.
© Фото : Примавтодор"Примавтодор" отправил технику для ремонта дорог из Приморья в зону СВО
Приавтодор отправил технику для ремонта дорог из Приморья в зону СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Примавтодор
"Примавтодор" отправил технику для ремонта дорог из Приморья в зону СВО
 
Надежные людиПриморский крайВооруженные силы РФ
 
 
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