https://ria.ru/20230710/tekhnika-1883216204.html

Технику для ремонта дорог передали из Приморья в зону спецоперации

Технику для ремонта дорог передали из Приморья в зону спецоперации - РИА Новости, 10.07.2023

Технику для ремонта дорог передали из Приморья в зону спецоперации

Компания "Примавтодор" передала два самосвала и два автогрейдера в зону спецоперации для ремонта дорог, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T11:40

2023-07-10T11:40

2023-07-10T11:40

надежные люди

приморский край

вооруженные силы рф

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - РИА Новости. Компания "Примавтодор" передала два самосвала и два автогрейдера в зону спецоперации для ремонта дорог, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. "Примавтодор" подготовил и передал в зону специальной военной операции четыре единицы техники: два самосвала и два автогрейдера. Дорожные автомобили будут использовать для приведения в порядок дорог в зонах военных действий", - рассказали в пресс-службе со ссылкой на приморское министерство транспорта и дорожного хозяйства. Механики "Примавтодора" провели обслуживание машин перед отправкой, и те полностью готовы к использованию. Уточняется, что техника предназначена бойцам из Приморья. Это уже не первый раз, когда предприятие оказывает помощь приморцам, участвующим в спецоперации, добавили в пресс-службе. В прошлом коллектив собирал и отправлял посылки с едой, медикаментами и необходимыми вещами.

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

приморский край, вооруженные силы рф