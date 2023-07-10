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Технику для ремонта дорог передали из Приморья в зону спецоперации
Технику для ремонта дорог передали из Приморья в зону спецоперации - РИА Новости, 10.07.2023
Технику для ремонта дорог передали из Приморья в зону спецоперации
Компания "Примавтодор" передала два самосвала и два автогрейдера в зону спецоперации для ремонта дорог, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:40
2023-07-10T11:40
2023-07-10T11:40
надежные люди
приморский край
вооруженные силы рф
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - РИА Новости. Компания "Примавтодор" передала два самосвала и два автогрейдера в зону спецоперации для ремонта дорог, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. "Примавтодор" подготовил и передал в зону специальной военной операции четыре единицы техники: два самосвала и два автогрейдера. Дорожные автомобили будут использовать для приведения в порядок дорог в зонах военных действий", - рассказали в пресс-службе со ссылкой на приморское министерство транспорта и дорожного хозяйства. Механики "Примавтодора" провели обслуживание машин перед отправкой, и те полностью готовы к использованию. Уточняется, что техника предназначена бойцам из Приморья. Это уже не первый раз, когда предприятие оказывает помощь приморцам, участвующим в спецоперации, добавили в пресс-службе. В прошлом коллектив собирал и отправлял посылки с едой, медикаментами и необходимыми вещами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, вооруженные силы рф
Надежные люди, Приморский край, Вооруженные силы РФ
Технику для ремонта дорог передали из Приморья в зону спецоперации
Компания "Примавтодор" передала технику для ремонта дорог в зону спецоперации
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - РИА Новости. Компания "Примавтодор" передала два самосвала и два автогрейдера в зону спецоперации для ремонта дорог, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.
"Примавтодор" подготовил и передал в зону специальной военной операции четыре единицы техники: два самосвала и два автогрейдера. Дорожные автомобили будут использовать для приведения в порядок дорог в зонах военных действий", - рассказали в пресс-службе со ссылкой на приморское министерство транспорта и дорожного хозяйства.
Механики "Примавтодора" провели обслуживание машин перед отправкой, и те полностью готовы к использованию. Уточняется, что техника предназначена бойцам из Приморья.
Это уже не первый раз, когда предприятие оказывает помощь приморцам, участвующим в спецоперации, добавили в пресс-службе. В прошлом коллектив собирал и отправлял посылки с едой, медикаментами и необходимыми вещами.