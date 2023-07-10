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Танк Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ по наводке дрона
Танк Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ по наводке дрона - РИА Новости, 10.07.2023
Танк Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ по наводке дрона
Танкисты Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения спецоперации уничтожили опорный пункт ВСУ с диверсантами из Т-80БВ с закрытой огневой позиции с... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T05:06
2023-07-10T05:06
2023-07-10T05:06
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
западный военный округ (зво)
т-80бв
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Танкисты Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения спецоперации уничтожили опорный пункт ВСУ с диверсантами из Т-80БВ с закрытой огневой позиции с дистанции порядка 5 километров, корректировка огня осуществлялась расчетом беспилотника, сообщили в понедельник в Минобороны России. На видео Минобороны - кадры работы танка Т-80БВ мотострелкового соединения Западного военного округа: экипаж получил цель, выкатывается на огневую точку и открывает огонь по вражескому опорному пункту с закрытой огневой позиции, огонь корректирует расчет разведывательного беспилотника. "По врагу танк работает с закрытой позиции. Боевая машина менее заметна для противника. Первый выстрел пристрелочный. Командир батальона корректирует огонь. Последующие удары – точно по цели. На кадрах с воздуха видно, как снаряды падают прямо в лесопосадку, где расположен опорник украинских боевиков", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что до противника порядка пяти километров. В опорном пункте, по данным разведки, около 50 военнослужащих ВСУ, в том числе бойцы диверсионно-разведывательной группы. В ведомстве добавили, что за расположением врага военнослужащие Западного военного округа "наблюдали около двух недель".
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россия, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво), т-80бв, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Западный военный округ (ЗВО), Т-80БВ, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Танк Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ по наводке дрона
Минобороны: танк Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ с закрытой позиции по наводке дрона
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Танкисты Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения спецоперации уничтожили опорный пункт ВСУ с диверсантами из Т-80БВ с закрытой огневой позиции с дистанции порядка 5 километров, корректировка огня осуществлялась расчетом беспилотника, сообщили в понедельник в Минобороны России.
На видео Минобороны - кадры работы танка Т-80БВ мотострелкового соединения Западного военного округа: экипаж получил цель, выкатывается на огневую точку и открывает огонь по вражескому опорному пункту с закрытой огневой позиции, огонь корректирует расчет разведывательного беспилотника.
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"По врагу танк работает с закрытой позиции. Боевая машина менее заметна для противника. Первый выстрел пристрелочный. Командир батальона корректирует огонь. Последующие удары – точно по цели. На кадрах с воздуха видно, как снаряды падают прямо в лесопосадку, где расположен опорник украинских боевиков", - сообщили в Минобороны.
Уточняется, что до противника порядка пяти километров. В опорном пункте, по данным разведки, около 50 военнослужащих ВСУ, в том числе бойцы диверсионно-разведывательной группы.
В ведомстве добавили, что за расположением врага военнослужащие Западного военного округа "наблюдали около двух недель".
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