Рейтинг@Mail.ru
Танк Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ по наводке дрона - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/tank-1883168597.html
Танк Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ по наводке дрона
Танк Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ по наводке дрона - РИА Новости, 10.07.2023
Танк Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ по наводке дрона
Танкисты Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения спецоперации уничтожили опорный пункт ВСУ с диверсантами из Т-80БВ с закрытой огневой позиции с... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T05:06
2023-07-10T05:06
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
западный военный округ (зво)
т-80бв
безопасность
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820855667_47:0:1740:952_1920x0_80_0_0_3a0aa76d8002c5a530fc216ca43757b5.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Танкисты Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения спецоперации уничтожили опорный пункт ВСУ с диверсантами из Т-80БВ с закрытой огневой позиции с дистанции порядка 5 километров, корректировка огня осуществлялась расчетом беспилотника, сообщили в понедельник в Минобороны России. На видео Минобороны - кадры работы танка Т-80БВ мотострелкового соединения Западного военного округа: экипаж получил цель, выкатывается на огневую точку и открывает огонь по вражескому опорному пункту с закрытой огневой позиции, огонь корректирует расчет разведывательного беспилотника. "По врагу танк работает с закрытой позиции. Боевая машина менее заметна для противника. Первый выстрел пристрелочный. Командир батальона корректирует огонь. Последующие удары – точно по цели. На кадрах с воздуха видно, как снаряды падают прямо в лесопосадку, где расположен опорник украинских боевиков", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что до противника порядка пяти километров. В опорном пункте, по данным разведки, около 50 военнослужащих ВСУ, в том числе бойцы диверсионно-разведывательной группы. В ведомстве добавили, что за расположением врага военнослужащие Западного военного округа "наблюдали около двух недель".
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883168067.html
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883167778.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820855667_148:0:1805:1243_1920x0_80_0_0_e73bbf43795c42c125eed5657e8d2cc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво), т-80бв, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Западный военный округ (ЗВО), Т-80БВ, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Танк Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ по наводке дрона

Минобороны: танк Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ с закрытой позиции по наводке дрона

© РИА Новости / Виктор АнтонюкТанк Т-80
Танк Т-80 - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Танк Т-80. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Танкисты Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения спецоперации уничтожили опорный пункт ВСУ с диверсантами из Т-80БВ с закрытой огневой позиции с дистанции порядка 5 километров, корректировка огня осуществлялась расчетом беспилотника, сообщили в понедельник в Минобороны России.
На видео Минобороны - кадры работы танка Т-80БВ мотострелкового соединения Западного военного округа: экипаж получил цель, выкатывается на огневую точку и открывает огонь по вражескому опорному пункту с закрытой огневой позиции, огонь корректирует расчет разведывательного беспилотника.
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Южная группировка отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях
Вчера, 05:03
"По врагу танк работает с закрытой позиции. Боевая машина менее заметна для противника. Первый выстрел пристрелочный. Командир батальона корректирует огонь. Последующие удары – точно по цели. На кадрах с воздуха видно, как снаряды падают прямо в лесопосадку, где расположен опорник украинских боевиков", - сообщили в Минобороны.
Уточняется, что до противника порядка пяти километров. В опорном пункте, по данным разведки, около 50 военнослужащих ВСУ, в том числе бойцы диверсионно-разведывательной группы.
В ведомстве добавили, что за расположением врага военнослужащие Западного военного округа "наблюдали около двух недель".
Командир зенитной батареи об отсутствии наступательных действий со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойца­ми под Авдеевкой
Вчера, 04:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЗападный военный округ (ЗВО)Т-80БВБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала