https://ria.ru/20230710/tank-1883168597.html

Танк Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ по наводке дрона

Танк Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ по наводке дрона - РИА Новости, 10.07.2023

Танк Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ по наводке дрона

Танкисты Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения спецоперации уничтожили опорный пункт ВСУ с диверсантами из Т-80БВ с закрытой огневой позиции с... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T05:06

2023-07-10T05:06

2023-07-10T05:06

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

западный военный округ (зво)

т-80бв

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Танкисты Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения спецоперации уничтожили опорный пункт ВСУ с диверсантами из Т-80БВ с закрытой огневой позиции с дистанции порядка 5 километров, корректировка огня осуществлялась расчетом беспилотника, сообщили в понедельник в Минобороны России. На видео Минобороны - кадры работы танка Т-80БВ мотострелкового соединения Западного военного округа: экипаж получил цель, выкатывается на огневую точку и открывает огонь по вражескому опорному пункту с закрытой огневой позиции, огонь корректирует расчет разведывательного беспилотника. "По врагу танк работает с закрытой позиции. Боевая машина менее заметна для противника. Первый выстрел пристрелочный. Командир батальона корректирует огонь. Последующие удары – точно по цели. На кадрах с воздуха видно, как снаряды падают прямо в лесопосадку, где расположен опорник украинских боевиков", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что до противника порядка пяти километров. В опорном пункте, по данным разведки, около 50 военнослужащих ВСУ, в том числе бойцы диверсионно-разведывательной группы. В ведомстве добавили, что за расположением врага военнослужащие Западного военного округа "наблюдали около двух недель".

https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883168067.html

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россия, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво), т-80бв, безопасность, вооруженные силы рф