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Более двух миллиардов рублей вложат в строительство дорог в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 10.07.2023
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Ростовская область
 
18:01 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/stroitelstvo-1883359870.html
Более двух миллиардов рублей вложат в строительство дорог в Ростове-на-Дону
Более двух миллиардов рублей вложат в строительство дорог в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 10.07.2023
Более двух миллиардов рублей вложат в строительство дорог в Ростове-на-Дону
Строительство семи новых участков дорог стоимостью более 2 миллиардов рублей начнется в жилом районе "Левенцовский" Ростова-на-Дону в 2024-2025 годах, сообщает... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T18:01
2023-07-10T18:01
ростовская область
ростов-на-дону
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алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Строительство семи новых участков дорог стоимостью более 2 миллиардов рублей начнется в жилом районе "Левенцовский" Ростова-на-Дону в 2024-2025 годах, сообщает администрация города. До конца текущего года в Левенцовском районе планируется завершить подготовку проектной документации, разрабатываемой за счет средств инвесторов, без участия бюджетного финансирования, на строительство участков дорог по улицам Еляна, Сталинградской, Назарько, Курсантов, Ткачева и проспекту 9-го Мая. Кроме того, в минувшем году за счет внебюджетных средств инвестора была завершена разработка проекта на строительство участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Жданова. "Стоимость работ по строительству данных дорог составляет более 2 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Проекты планируется реализовать в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", начиная с 2024-2025 года. "При разработке проектной документации активно используется привлечение инвестиций в рамках частно-государственного партнерства, когда инвестор за счет собственных средств принимает на себя обязательства по разработке проектной документации с прохождением государственной экспертизы, а администрация города впоследствии реализует разработанные проекты", - приводятся в сообщении слова главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. С применением такого механизма сотрудничества в 2019-2022 годах уже были реализованы девять проектов строительства новых участков автомобильных дорог в жилом районе "Левенцовский".
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ростов-на-дону, ростов, алексей логвиненко, ростовская область
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Ростов, Алексей Логвиненко, Ростовская область
Более двух миллиардов рублей вложат в строительство дорог в Ростове-на-Дону

Более двух миллиардов вложат в строительство дорог в Левенцовском районе Ростова-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Строительство семи новых участков дорог стоимостью более 2 миллиардов рублей начнется в жилом районе "Левенцовский" Ростова-на-Дону в 2024-2025 годах, сообщает администрация города.
До конца текущего года в Левенцовском районе планируется завершить подготовку проектной документации, разрабатываемой за счет средств инвесторов, без участия бюджетного финансирования, на строительство участков дорог по улицам Еляна, Сталинградской, Назарько, Курсантов, Ткачева и проспекту 9-го Мая. Кроме того, в минувшем году за счет внебюджетных средств инвестора была завершена разработка проекта на строительство участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Жданова.
"Стоимость работ по строительству данных дорог составляет более 2 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Проекты планируется реализовать в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", начиная с 2024-2025 года.
"При разработке проектной документации активно используется привлечение инвестиций в рамках частно-государственного партнерства, когда инвестор за счет собственных средств принимает на себя обязательства по разработке проектной документации с прохождением государственной экспертизы, а администрация города впоследствии реализует разработанные проекты", - приводятся в сообщении слова главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко.
С применением такого механизма сотрудничества в 2019-2022 годах уже были реализованы девять проектов строительства новых участков автомобильных дорог в жилом районе "Левенцовский".
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