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Строители Адыгеи начали возведение двух оздоровительных центров в Геническе - РИА Новости, 10.07.2023
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Республика Адыгея
 
17:17 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/stroitelstvo-1883345696.html
Строители Адыгеи начали возведение двух оздоровительных центров в Геническе
Строители Адыгеи начали возведение двух оздоровительных центров в Геническе - РИА Новости, 10.07.2023
Строители Адыгеи начали возведение двух оздоровительных центров в Геническе
Строители Адыгеи приступили к возведению двух физкультурно-оздоровительных центров (ФОК) в подшефном Геническе Херсонской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:17
2023-07-10T17:17
республика адыгея
мурат кумпилов
республика адыгея
жилье
херсонская область
геническ
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МАЙКОП, 10 июл — РИА Новости. Строители Адыгеи приступили к возведению двух физкультурно-оздоровительных центров (ФОК) в подшефном Геническе Херсонской области, сообщает пресс-служба республиканского правительства. По данным властей Адыгее, в текущем году на мероприятия по восстановлению и развитию подшефного Генического района Херсонской области из регионального бюджета будет направлено 225 миллионов рублей. В частности, этом году в Геническе запланировано построить ряд соцобъектов, среди которых многофункциональный центр (МФЦ), физкультурно-оздоровительные центры (ФОК) и спортплощадки для двух школ. Отмечается, что МФЦ на 510 квадратных метров готов уже наполовину. "Строители Адыгеи также приступили к возведению двух ФОКов площадью по 540 квадратных метров. После сдачи объектов в эксплуатацию еще больше жителей Геническа смогут заниматься спортом", - говорится в сообщении. Также власти Адыгеи сообщают, что на 42% завершен ремонт краеведческого музея в Геническе. В дальнейшем республика поможет району с ремонтом детских садов и фельдшерско-акушерских пунктов. "Еще предстоит много работы на территории подшефного Генического района: это поддержка школ, детских садов, восстановление инфраструктуры, строительство детских площадок и наведение санитарного порядка. Продолжим оказывать гуманитарную помощь. Будем выполнять все задачи, которые перед нами ставит президент РФ", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
https://ria.ru/20230615/memorandum-1878330806.html
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мурат кумпилов, республика адыгея, жилье, херсонская область , геническ
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея, Жилье, Херсонская область , Геническ

Строители Адыгеи начали возведение двух оздоровительных центров в Геническе

© Фото : пресс-служба правительства АдыгеиСтроители Адыгеи начали возведение двух оздоровительных центров в Геническе
Строители Адыгеи начали возведение двух оздоровительных центров в Геническе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : пресс-служба правительства Адыгеи
Строители Адыгеи начали возведение двух оздоровительных центров в Геническе
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 10 июл — РИА Новости. Строители Адыгеи приступили к возведению двух физкультурно-оздоровительных центров (ФОК) в подшефном Геническе Херсонской области, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По данным властей Адыгее, в текущем году на мероприятия по восстановлению и развитию подшефного Генического района Херсонской области из регионального бюджета будет направлено 225 миллионов рублей. В частности, этом году в Геническе запланировано построить ряд соцобъектов, среди которых многофункциональный центр (МФЦ), физкультурно-оздоровительные центры (ФОК) и спортплощадки для двух школ.
Отмечается, что МФЦ на 510 квадратных метров готов уже наполовину. "Строители Адыгеи также приступили к возведению двух ФОКов площадью по 540 квадратных метров. После сдачи объектов в эксплуатацию еще больше жителей Геническа смогут заниматься спортом", - говорится в сообщении.
Также власти Адыгеи сообщают, что на 42% завершен ремонт краеведческого музея в Геническе. В дальнейшем республика поможет району с ремонтом детских садов и фельдшерско-акушерских пунктов.
"Еще предстоит много работы на территории подшефного Генического района: это поддержка школ, детских садов, восстановление инфраструктуры, строительство детских площадок и наведение санитарного порядка. Продолжим оказывать гуманитарную помощь. Будем выполнять все задачи, которые перед нами ставит президент РФ", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловРеспублика АдыгеяЖильеХерсонская областьГеническ
 
 
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