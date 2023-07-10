https://ria.ru/20230710/stroitelstvo-1883345696.html

Строители Адыгеи начали возведение двух оздоровительных центров в Геническе

Строители Адыгеи начали возведение двух оздоровительных центров в Геническе - РИА Новости, 10.07.2023

Строители Адыгеи начали возведение двух оздоровительных центров в Геническе

Строители Адыгеи приступили к возведению двух физкультурно-оздоровительных центров (ФОК) в подшефном Геническе Херсонской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:17

2023-07-10T17:17

2023-07-10T17:17

республика адыгея

мурат кумпилов

республика адыгея

жилье

херсонская область

геническ

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МАЙКОП, 10 июл — РИА Новости. Строители Адыгеи приступили к возведению двух физкультурно-оздоровительных центров (ФОК) в подшефном Геническе Херсонской области, сообщает пресс-служба республиканского правительства. По данным властей Адыгее, в текущем году на мероприятия по восстановлению и развитию подшефного Генического района Херсонской области из регионального бюджета будет направлено 225 миллионов рублей. В частности, этом году в Геническе запланировано построить ряд соцобъектов, среди которых многофункциональный центр (МФЦ), физкультурно-оздоровительные центры (ФОК) и спортплощадки для двух школ. Отмечается, что МФЦ на 510 квадратных метров готов уже наполовину. "Строители Адыгеи также приступили к возведению двух ФОКов площадью по 540 квадратных метров. После сдачи объектов в эксплуатацию еще больше жителей Геническа смогут заниматься спортом", - говорится в сообщении. Также власти Адыгеи сообщают, что на 42% завершен ремонт краеведческого музея в Геническе. В дальнейшем республика поможет району с ремонтом детских садов и фельдшерско-акушерских пунктов. "Еще предстоит много работы на территории подшефного Генического района: это поддержка школ, детских садов, восстановление инфраструктуры, строительство детских площадок и наведение санитарного порядка. Продолжим оказывать гуманитарную помощь. Будем выполнять все задачи, которые перед нами ставит президент РФ", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

https://ria.ru/20230615/memorandum-1878330806.html

республика адыгея

херсонская область

геническ

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, республика адыгея, жилье, херсонская область , геническ