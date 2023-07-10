https://ria.ru/20230710/storonniki-1883241864.html

Командиры "Вагнера" заверили Путина, что они его сторонники, заявил Песков

Командиры "Вагнера" заверили Путина, что они его сторонники, заявил Песков - РИА Новости, 10.07.2023

Командиры "Вагнера" заверили Путина, что они его сторонники, заявил Песков

Командиры группы "Вагнер" на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заверили, что они его убежденные сторонники и готовы дальше продолжать... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:26

2023-07-10T13:26

2023-07-10T13:26

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

евгений пригожин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881732087_96:0:2976:1620_1920x0_80_0_0_b6bbddffdb0894136e2be14083c39564.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Командиры группы "Вагнер" на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заверили, что они его убежденные сторонники и готовы дальше продолжать сражаться за Родину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сообщил, что такая встреча состоялась в Кремле 29 июня, на нее Путин пригласил 35 человек, включая главу "Вангера" Евгения Пригожина, обсуждались события 24 июня. "Они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего. И также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230703/myatezh-1881891066.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, евгений пригожин