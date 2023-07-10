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Командиры "Вагнера" заверили Путина, что они его сторонники, заявил Песков - РИА Новости, 10.07.2023
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13:26 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/storonniki-1883241864.html
Командиры "Вагнера" заверили Путина, что они его сторонники, заявил Песков
Командиры "Вагнера" заверили Путина, что они его сторонники, заявил Песков - РИА Новости, 10.07.2023
Командиры "Вагнера" заверили Путина, что они его сторонники, заявил Песков
Командиры группы "Вагнер" на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заверили, что они его убежденные сторонники и готовы дальше продолжать... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:26
2023-07-10T13:26
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
евгений пригожин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Командиры группы "Вагнер" на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заверили, что они его убежденные сторонники и готовы дальше продолжать сражаться за Родину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сообщил, что такая встреча состоялась в Кремле 29 июня, на нее Путин пригласил 35 человек, включая главу "Вангера" Евгения Пригожина, обсуждались события 24 июня. "Они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего. И также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, евгений пригожин
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евгений Пригожин
Командиры "Вагнера" заверили Путина, что они его сторонники, заявил Песков

Песков: командиры "Вагнера" заверили Путина на встрече, что они его убежденные сторонники

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер"
Боец ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Командиры группы "Вагнер" на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заверили, что они его убежденные сторонники и готовы дальше продолжать сражаться за Родину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он сообщил, что такая встреча состоялась в Кремле 29 июня, на нее Путин пригласил 35 человек, включая главу "Вангера" Евгения Пригожина, обсуждались события 24 июня.
«
"Они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего. И также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину", - сказал Песков журналистам.
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