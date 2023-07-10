https://ria.ru/20230710/storonniki-1883241864.html
Командиры "Вагнера" заверили Путина, что они его сторонники, заявил Песков
Командиры "Вагнера" заверили Путина, что они его сторонники, заявил Песков - РИА Новости, 10.07.2023
Командиры "Вагнера" заверили Путина, что они его сторонники, заявил Песков
Командиры группы "Вагнер" на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заверили, что они его убежденные сторонники и готовы дальше продолжать... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:26
2023-07-10T13:26
2023-07-10T13:26
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
евгений пригожин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881732087_96:0:2976:1620_1920x0_80_0_0_b6bbddffdb0894136e2be14083c39564.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Командиры группы "Вагнер" на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заверили, что они его убежденные сторонники и готовы дальше продолжать сражаться за Родину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сообщил, что такая встреча состоялась в Кремле 29 июня, на нее Путин пригласил 35 человек, включая главу "Вангера" Евгения Пригожина, обсуждались события 24 июня. "Они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего. И также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230703/myatezh-1881891066.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881732087_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e2af0ae42641ed7f5e3607e67641cde0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, евгений пригожин
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евгений Пригожин
Командиры "Вагнера" заверили Путина, что они его сторонники, заявил Песков
Песков: командиры "Вагнера" заверили Путина на встрече, что они его убежденные сторонники