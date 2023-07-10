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Спецоперация, 10 июля: на Украину приехали более 11 тысяч наемников - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:47 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883393558.html
Спецоперация, 10 июля: на Украину приехали более 11 тысяч наемников
Спецоперация, 10 июля: на Украину приехали более 11 тысяч наемников - РИА Новости, 10.07.2023
Спецоперация, 10 июля: на Украину приехали более 11 тысяч наемников
Минобороны России сообщило, что Киев пытался 9 июля атаковать территорию РФ четырьмя зенитными ракетами С-200: две ракеты уничтожены ПВО, ещё две отклонены РЭБ, РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T21:47
2023-07-10T21:47
россия
украина
киев
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
евгений пригожин
в мире
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минобороны России сообщило, что Киев пытался 9 июля атаковать территорию РФ четырьмя зенитными ракетами С-200: две ракеты уничтожены ПВО, ещё две отклонены РЭБ, жертв и разрушений нет. Одна из ракет С-200 была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области. Еще двумя ракетами Киев пытался нанести удар по аэродрому Шайковка в Калужской области. Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов приказал в кратчайшие сроки дополнительно защитить российские объекты от ударов с воздуха.Иностранные наемникиРоссийское министерство обороны рассказало о наемниках, которые воюют на стороне Украины. По данным ведомства, с начала спецоперации на Украину прибыли более 11 тысяч наёмников из 84 стран. Больше всего наемников - более 2,6 тысячи человек - прибыло из Польши. Следом идут США и Канада (900 и более человек), Грузия (свыше 800 человек), Великобритания и Румыния (по 700 и более человек), Хорватия (более 300 человек), а также Франция и с подконтрольная Турции части Сирии (по 200 и более человек). Встреча Путина и ПригожинаПрезидент России Владимир Путин встречался в Кремле с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и руководством компании через 5 дней после мятежа, 29 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На встречу были приглашены 35 человек, всех командиров отрядов и руководство компании, обсуждались события 24 июня, длилась она почти три часа. Песков отметил, что подробности этой встречи неизвестны, однако обозначил темы: Путин дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня. Также президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего трудового применения. Командиры, по его словам, также изложили свою версию произошедшего. Передача азовцев* Турцией УкраинеРоссия считает нарушением договоренностей передачу командиров батальона "Азов"* Киеву, будет это обсуждать с Анкарой, процесс уже идет, заявил Дмитрий Песков. Москва рассчитывает получить разъяснения этому вопросу и в дальнейшем будет принимать это во внимание при следующих договоренностях, добавил он. Песков уточнил при этом, что ситуация с освобождением бойцов "Азова"* никак не связана с созданием газового хаба в Турции, Россия намерена продолжать отношения с этой страной, особенно в таких проектах. Турция в отличие от ряда стран "коллективного Запада" сохраняет диалог с Россией и поддерживает его на высоком уровне. * Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20230710/giperzvuk-1882803208.html
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россия, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, евгений пригожин, в мире
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Евгений Пригожин, В мире, Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 10 июля: на Украину приехали более 11 тысяч наемников

Минобороны: на Украину с начала спецоперации прибыли более 11 тысяч наемников из 84 стран

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минобороны России сообщило, что Киев пытался 9 июля атаковать территорию РФ четырьмя зенитными ракетами С-200: две ракеты уничтожены ПВО, ещё две отклонены РЭБ, жертв и разрушений нет.
Одна из ракет С-200 была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области. Еще двумя ракетами Киев пытался нанести удар по аэродрому Шайковка в Калужской области.
Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов приказал в кратчайшие сроки дополнительно защитить российские объекты от ударов с воздуха.
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Кинжал - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
"Россия вырвалась вперед". Ведущие армии мира затеяли новую гонку
Вчера, 08:00

Иностранные наемники

Российское министерство обороны рассказало о наемниках, которые воюют на стороне Украины. По данным ведомства, с начала спецоперации на Украину прибыли более 11 тысяч наёмников из 84 стран. Больше всего наемников - более 2,6 тысячи человек - прибыло из Польши. Следом идут США и Канада (900 и более человек), Грузия (свыше 800 человек), Великобритания и Румыния (по 700 и более человек), Хорватия (более 300 человек), а также Франция и с подконтрольная Турции части Сирии (по 200 и более человек).

Встреча Путина и Пригожина

Президент России Владимир Путин встречался в Кремле с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и руководством компании через 5 дней после мятежа, 29 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На встречу были приглашены 35 человек, всех командиров отрядов и руководство компании, обсуждались события 24 июня, длилась она почти три часа.
Песков отметил, что подробности этой встречи неизвестны, однако обозначил темы: Путин дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня. Также президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего трудового применения. Командиры, по его словам, также изложили свою версию произошедшего.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Украинский Тянитолкай: Киев завел НАТО в тупик
Вчера, 08:00

Передача азовцев* Турцией Украине

Россия считает нарушением договоренностей передачу командиров батальона "Азов"* Киеву, будет это обсуждать с Анкарой, процесс уже идет, заявил Дмитрий Песков. Москва рассчитывает получить разъяснения этому вопросу и в дальнейшем будет принимать это во внимание при следующих договоренностях, добавил он.
Песков уточнил при этом, что ситуация с освобождением бойцов "Азова"* никак не связана с созданием газового хаба в Турции, Россия намерена продолжать отношения с этой страной, особенно в таких проектах. Турция в отличие от ряда стран "коллективного Запада" сохраняет диалог с Россией и поддерживает его на высоком уровне.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:59
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЕвгений ПригожинВ мире
 
 
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