https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883333719.html

Комитет Госдумы направил Минобороны запрос об отпусках для участников СВО

Комитет Госдумы направил Минобороны запрос об отпусках для участников СВО - РИА Новости, 10.07.2023

Комитет Госдумы направил Минобороны запрос об отпусках для участников СВО

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил депутатский запрос в Министерство обороны, чтобы дать участникам СВО возможность получать регулярные... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T16:48

2023-07-10T16:48

2023-07-10T16:48

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил депутатский запрос в Министерство обороны, чтобы дать участникам СВО возможность получать регулярные отпуска, а также менять расположение воинских подразделений на передовой, сообщила глава комитета Нина Останина в понедельник в своем Telegram-канале. "Прошу Вас, уважаемый Сергей Кужугетович, рассмотреть возможность по установлению регулярных отпусков для всех участников специальной военной операции, а также сроков ротации воинских подразделений на передовой, обязательных для исполнения органами военного управления", - приводит текст запроса депутат.В запросе говорится, что "продолжительные психологические, физические и адреналиновые перегрузки" негативно сказываются на здоровье военных, а также на результативности боевых действий. Останина уточнила, что 21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил установить регулярный 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода для всех участников СВО на Украине, но его поручение, по оценке главы комитета, не выполняется в полной мере.

https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883317085.html

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россия, владимир путин, госдума рф, общество