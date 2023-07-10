https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883333719.html
Комитет Госдумы направил Минобороны запрос об отпусках для участников СВО
Комитет Госдумы направил Минобороны запрос об отпусках для участников СВО - РИА Новости, 10.07.2023
Комитет Госдумы направил Минобороны запрос об отпусках для участников СВО
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил депутатский запрос в Министерство обороны, чтобы дать участникам СВО возможность получать регулярные... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:48
2023-07-10T16:48
2023-07-10T16:48
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил депутатский запрос в Министерство обороны, чтобы дать участникам СВО возможность получать регулярные отпуска, а также менять расположение воинских подразделений на передовой, сообщила глава комитета Нина Останина в понедельник в своем Telegram-канале. "Прошу Вас, уважаемый Сергей Кужугетович, рассмотреть возможность по установлению регулярных отпусков для всех участников специальной военной операции, а также сроков ротации воинских подразделений на передовой, обязательных для исполнения органами военного управления", - приводит текст запроса депутат.В запросе говорится, что "продолжительные психологические, физические и адреналиновые перегрузки" негативно сказываются на здоровье военных, а также на результативности боевых действий. Останина уточнила, что 21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил установить регулярный 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода для всех участников СВО на Украине, но его поручение, по оценке главы комитета, не выполняется в полной мере.
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883317085.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
Комитет Госдумы направил Минобороны запрос об отпусках для участников СВО
Комитет Госдумы по вопросам семьи направил Минобороны запрос об отпусках для бойцов СВО