Рейтинг@Mail.ru
Комитет Госдумы направил Минобороны запрос об отпусках для участников СВО - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883333719.html
Комитет Госдумы направил Минобороны запрос об отпусках для участников СВО
Комитет Госдумы направил Минобороны запрос об отпусках для участников СВО - РИА Новости, 10.07.2023
Комитет Госдумы направил Минобороны запрос об отпусках для участников СВО
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил депутатский запрос в Министерство обороны, чтобы дать участникам СВО возможность получать регулярные... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:48
2023-07-10T16:48
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил депутатский запрос в Министерство обороны, чтобы дать участникам СВО возможность получать регулярные отпуска, а также менять расположение воинских подразделений на передовой, сообщила глава комитета Нина Останина в понедельник в своем Telegram-канале. "Прошу Вас, уважаемый Сергей Кужугетович, рассмотреть возможность по установлению регулярных отпусков для всех участников специальной военной операции, а также сроков ротации воинских подразделений на передовой, обязательных для исполнения органами военного управления", - приводит текст запроса депутат.В запросе говорится, что "продолжительные психологические, физические и адреналиновые перегрузки" негативно сказываются на здоровье военных, а также на результативности боевых действий. Останина уточнила, что 21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил установить регулярный 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода для всех участников СВО на Украине, но его поручение, по оценке главы комитета, не выполняется в полной мере.
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883317085.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
Комитет Госдумы направил Минобороны запрос об отпусках для участников СВО

Комитет Госдумы по вопросам семьи направил Минобороны запрос об отпусках для бойцов СВО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил депутатский запрос в Министерство обороны, чтобы дать участникам СВО возможность получать регулярные отпуска, а также менять расположение воинских подразделений на передовой, сообщила глава комитета Нина Останина в понедельник в своем Telegram-канале.
"Прошу Вас, уважаемый Сергей Кужугетович, рассмотреть возможность по установлению регулярных отпусков для всех участников специальной военной операции, а также сроков ротации воинских подразделений на передовой, обязательных для исполнения органами военного управления", - приводит текст запроса депутат.
В запросе говорится, что "продолжительные психологические, физические и адреналиновые перегрузки" негативно сказываются на здоровье военных, а также на результативности боевых действий.
Останина уточнила, что 21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил установить регулярный 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода для всех участников СВО на Украине, но его поручение, по оценке главы комитета, не выполняется в полной мере.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Минобороны поддержало идею создать ролики о спецоперации для школьников
Вчера, 15:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала