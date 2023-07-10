https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883317085.html

Минобороны поддержало идею создать ролики о спецоперации для школьников

Минобороны поддержало идею создать ролики о спецоперации для школьников - РИА Новости, 10.07.2023

Минобороны поддержало идею создать ролики о спецоперации для школьников

Минобороны России поддержало идею создать цикл видеороликов, в которых школьники будут брать интервью у участников спецоперации, заявила в понедельник первый... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:57

2023-07-10T15:57

2023-07-10T15:57

специальная военная операция на украине

общество

россия

яна лантратова

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876110946_0:0:2549:1434_1920x0_80_0_0_43c10d7d426696f42c28b2ed4390ef14.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минобороны России поддержало идею создать цикл видеороликов, в которых школьники будут брать интервью у участников спецоперации, заявила в понедельник первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова на заседании экспертного совета фракции в Госдуме. "Министерство обороны поддержало инициативу нашей партии о создании цикла видеороликов, где дети будут сами в школах брать интервью у наших героев. Интервью с вопросом: "За что они воюют в зоне СВО?". Эти видеоролики будут детьми распространяться через соцсети, между своими сверстниками. Это очень важный проект", - сказала Лантратова.

https://ria.ru/20230623/kravtsov-1879965485.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, яна лантратова, госдума рф