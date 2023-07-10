https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883317085.html
Минобороны поддержало идею создать ролики о спецоперации для школьников
Минобороны поддержало идею создать ролики о спецоперации для школьников - РИА Новости, 10.07.2023
Минобороны поддержало идею создать ролики о спецоперации для школьников
Минобороны России поддержало идею создать цикл видеороликов, в которых школьники будут брать интервью у участников спецоперации, заявила в понедельник первый... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:57
2023-07-10T15:57
2023-07-10T15:57
специальная военная операция на украине
общество
россия
яна лантратова
госдума рф
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минобороны России поддержало идею создать цикл видеороликов, в которых школьники будут брать интервью у участников спецоперации, заявила в понедельник первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова на заседании экспертного совета фракции в Госдуме. "Министерство обороны поддержало инициативу нашей партии о создании цикла видеороликов, где дети будут сами в школах брать интервью у наших героев. Интервью с вопросом: "За что они воюют в зоне СВО?". Эти видеоролики будут детьми распространяться через соцсети, между своими сверстниками. Это очень важный проект", - сказала Лантратова.
https://ria.ru/20230623/kravtsov-1879965485.html
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общество, россия, яна лантратова, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ
Минобороны поддержало идею создать ролики о спецоперации для школьников
Минобороны России поддержало идею создать цикл видео о спецоперации для школьников