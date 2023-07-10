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ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Запорожской области

ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Запорожской области - РИА Новости, 10.07.2023

ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Запорожской области

Российские военные пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в Запорожской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:21

2023-07-10T14:21

2023-07-10T16:20

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

безопасность

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские военные пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в Запорожской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сообщении.Кроме того, российские военные на запорожском направлении нанесли поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны Украины в районе населенного пункта Луговское Запорожской области, отмечает Минобороны РФ.

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россия, запорожская область, безопасность