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ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Запорожской области
ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Запорожской области - РИА Новости, 10.07.2023
ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Запорожской области
Российские военные пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в Запорожской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:21
2023-07-10T14:21
2023-07-10T16:20
специальная военная операция на украине
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запорожская область
безопасность
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские военные пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в Запорожской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сообщении.Кроме того, российские военные на запорожском направлении нанесли поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны Украины в районе населенного пункта Луговское Запорожской области, отмечает Минобороны РФ.
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россия, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность
ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Запорожской области
Минобороны: ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Запорожской области