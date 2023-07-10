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ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Запорожской области - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 10.07.2023 (обновлено: 16:20 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883264922.html
ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Запорожской области
ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Запорожской области - РИА Новости, 10.07.2023
ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Запорожской области
Российские военные пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в Запорожской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:21
2023-07-10T16:20
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
безопасность
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские военные пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в Запорожской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сообщении.Кроме того, российские военные на запорожском направлении нанесли поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны Украины в районе населенного пункта Луговское Запорожской области, отмечает Минобороны РФ.
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россия, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность
ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Запорожской области

Минобороны: ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские военные пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в Запорожской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские военные на запорожском направлении нанесли поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны Украины в районе населенного пункта Луговское Запорожской области, отмечает Минобороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 июля, 16:26
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьБезопасность
 
 
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