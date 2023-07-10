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Герасимов заслушал доклад главы штаба ВКС об отражении ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:43 10.07.2023 (обновлено: 09:49 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883180058.html
Герасимов заслушал доклад главы штаба ВКС об отражении ракетной атаки ВСУ
Герасимов заслушал доклад главы штаба ВКС об отражении ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 10.07.2023
Герасимов заслушал доклад главы штаба ВКС об отражении ракетной атаки ВСУ
Киевский режим накануне попытался нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T08:43
2023-07-10T09:49
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Киевский режим накануне попытался нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, сообщило Минобороны со ссылкой на доклад начальника главного штаба ВКС Виктора Афзалова начальнику Генштаба Валерию Герасимову."Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск", — доложил Афзалов.Двумя другими ракетами Киев пытался нанести удар по аэродрому Шайковка в Калужской области. Их отклонили средствами радиоэлектронной борьбы, ракеты упали в районе населенного пункта Бытошь. Никто не пострадал.Герасимов поручил начальнику Главного разведывательного управления и ответственным лицам на командном пункте объединенной группировки войск наладить работу по системному выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 противника и их аналогов для упреждающего удара.Кроме того, необходимо в кратчайшие сроки повысить защиту объектов от ударов с воздуха, указал начальник Генштаба.Зенитные ракетные комплексы С-200 разработало ОКБ-2 в 1964 году.
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Доклад об уничтожении ракет ВСУ
Доклад об уничтожении ракет ВСУ
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воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Россия
Герасимов заслушал доклад главы штаба ВКС об отражении ракетной атаки ВСУ

Герасимов заслушал доклад начальника штаба ВКС об уничтожении четырех ракет ВСУ 9 июля

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Киевский режим накануне попытался нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, сообщило Минобороны со ссылкой на доклад начальника главного штаба ВКС Виктора Афзалова начальнику Генштаба Валерию Герасимову.
«
"Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск", — доложил Афзалов.
Двумя другими ракетами Киев пытался нанести удар по аэродрому Шайковка в Калужской области. Их отклонили средствами радиоэлектронной борьбы, ракеты упали в районе населенного пункта Бытошь. Никто не пострадал.
Герасимов поручил начальнику Главного разведывательного управления и ответственным лицам на командном пункте объединенной группировки войск наладить работу по системному выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 противника и их аналогов для упреждающего удара.
Кроме того, необходимо в кратчайшие сроки повысить защиту объектов от ударов с воздуха, указал начальник Генштаба.
Зенитные ракетные комплексы С-200 разработало ОКБ-2 в 1964 году.
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