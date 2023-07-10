https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883180058.html

Герасимов заслушал доклад главы штаба ВКС об отражении ракетной атаки ВСУ

Герасимов заслушал доклад главы штаба ВКС об отражении ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 10.07.2023

Герасимов заслушал доклад главы штаба ВКС об отражении ракетной атаки ВСУ

Киевский режим накануне попытался нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант,... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T08:43

2023-07-10T08:43

2023-07-10T09:49

специальная военная операция на украине

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Киевский режим накануне попытался нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, сообщило Минобороны со ссылкой на доклад начальника главного штаба ВКС Виктора Афзалова начальнику Генштаба Валерию Герасимову."Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск", — доложил Афзалов.Двумя другими ракетами Киев пытался нанести удар по аэродрому Шайковка в Калужской области. Их отклонили средствами радиоэлектронной борьбы, ракеты упали в районе населенного пункта Бытошь. Никто не пострадал.Герасимов поручил начальнику Главного разведывательного управления и ответственным лицам на командном пункте объединенной группировки войск наладить работу по системному выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 противника и их аналогов для упреждающего удара.Кроме того, необходимо в кратчайшие сроки повысить защиту объектов от ударов с воздуха, указал начальник Генштаба.Зенитные ракетные комплексы С-200 разработало ОКБ-2 в 1964 году.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Доклад об уничтожении ракет ВСУ Доклад об уничтожении ракет ВСУ 2023-07-10T08:43 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, россия