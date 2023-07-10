Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии сотрудничество в "ОПЕК плюс"
МИД: Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии взаимодействие в формате "ОПЕК плюс"
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсал Бен Фархан Аль Сауд обсудили продолжение взаимодействия в формате "ОПЕК плюс", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Встреча состоялась в понедельник в Москве "на полях" шестого министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
"В ходе беседы были обсуждены приоритетные вопросы поступательного развития традиционно дружественных российско-саудовских отношений с акцентом на задачи практического выполнения договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне, включая дальнейшее наращивание взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, а также расширение культурно-гуманитарных связей. Отдельное внимание было уделено продолжению конструктивного взаимодействия в формате "ОПЕК плюс"", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Главы ведомств также провели "сверку часов" по актуальной международной и ближневосточной проблематике.
"При этом были констатированы совпадение или близость принципиальных подходов Москвы и Эр-Рияда в пользу урегулирования сохраняющихся на Ближнем Востоке кризисов политико-дипломатическими средствами с учетом законных интересов всех вовлеченных сторон на общепринятой международно-правовой основе и в соответствии с положениями Устава OOH", - указали в министерстве.