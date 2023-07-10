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Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии сотрудничество в "ОПЕК плюс" - РИА Новости, 10.07.2023
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21:42 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/sotrudnichestvo-1883395095.html
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии сотрудничество в "ОПЕК плюс"
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии сотрудничество в "ОПЕК плюс" - РИА Новости, 10.07.2023
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии сотрудничество в "ОПЕК плюс"
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсал Бен Фархан Аль Сауд обсудили продолжение взаимодействия в формате... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T21:42
2023-07-10T21:42
москва
россия
сергей лавров
опек
саудовская аравия
в мире
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсал Бен Фархан Аль Сауд обсудили продолжение взаимодействия в формате "ОПЕК плюс", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Встреча состоялась в понедельник в Москве "на полях" шестого министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. "В ходе беседы были обсуждены приоритетные вопросы поступательного развития традиционно дружественных российско-саудовских отношений с акцентом на задачи практического выполнения договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне, включая дальнейшее наращивание взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, а также расширение культурно-гуманитарных связей. Отдельное внимание было уделено продолжению конструктивного взаимодействия в формате "ОПЕК плюс"", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Главы ведомств также провели "сверку часов" по актуальной международной и ближневосточной проблематике. "При этом были констатированы совпадение или близость принципиальных подходов Москвы и Эр-Рияда в пользу урегулирования сохраняющихся на Ближнем Востоке кризисов политико-дипломатическими средствами с учетом законных интересов всех вовлеченных сторон на общепринятой международно-правовой основе и в соответствии с положениями Устава OOH", - указали в министерстве.
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москва, россия, сергей лавров, опек, саудовская аравия, в мире
Москва, Россия, Сергей Лавров, ОПЕК, Саудовская Аравия, В мире
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии сотрудничество в "ОПЕК плюс"

МИД: Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии взаимодействие в формате "ОПЕК плюс"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсал Бен Фархан Аль Сауд обсудили продолжение взаимодействия в формате "ОПЕК плюс", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Встреча состоялась в понедельник в Москве "на полях" шестого министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
"В ходе беседы были обсуждены приоритетные вопросы поступательного развития традиционно дружественных российско-саудовских отношений с акцентом на задачи практического выполнения договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне, включая дальнейшее наращивание взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, а также расширение культурно-гуманитарных связей. Отдельное внимание было уделено продолжению конструктивного взаимодействия в формате "ОПЕК плюс"", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Главы ведомств также провели "сверку часов" по актуальной международной и ближневосточной проблематике.
"При этом были констатированы совпадение или близость принципиальных подходов Москвы и Эр-Рияда в пользу урегулирования сохраняющихся на Ближнем Востоке кризисов политико-дипломатическими средствами с учетом законных интересов всех вовлеченных сторон на общепринятой международно-правовой основе и в соответствии с положениями Устава OOH", - указали в министерстве.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
В Кремле охарактеризовали отношения России и Саудовской Аравии
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МоскваРоссияСергей ЛавровОПЕКСаудовская АравияВ мире
 
 
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