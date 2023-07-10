https://ria.ru/20230710/sotrudnichestvo-1883283445.html
Москва и Минск подпишут программу сотрудничества в сфере авиастроения
Москва и Минск подпишут программу сотрудничества в сфере авиастроения - РИА Новости, 10.07.2023
Москва и Минск подпишут программу сотрудничества в сфере авиастроения
Белоруссия и РФ подпишут программу сотрудничества в сфере авиастроения, заявил премьер-министр республики Роман Головченко, выступая на главной стратегической... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:46
2023-07-10T14:46
2023-07-10T14:54
союзное государство
белоруссия
россия
роман головченко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Белоруссия и РФ подпишут программу сотрудничества в сфере авиастроения, заявил премьер-министр республики Роман Головченко, выступая на главной стратегической сессии выставки "Иннопром-2023" Екатеринбурге."Сегодня наши белорусские предприятия успешно выполняют целый ряд заказов российского авиапрома по изготовлению деталей, сборочных единиц, узлов для выпускаемых в России самолетов и средств их наземного обеспечения. Мы, поработав в этой сфере, лучше поняв возможности друг друга, пришли к совместному решению о том, что необходимо расширять горизонты этого сотрудничества. И сегодня в рамках выставки будет подписана комплексная программа сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в сфере авиастроения", - сказал Головченко."Очень амбициозные задачи стоят перед Российской Федерацией в этой сфере (авиастроения – ред.). Это уникальная возможность для российского авиапрома вернуть себе, и не просто вернуть, а превзойти те позиции, которыми когда-то славился советский авиапром", - добавил белорусский премьер.
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белоруссия, россия, роман головченко, екатеринбург
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Роман Головченко, Екатеринбург
Москва и Минск подпишут программу сотрудничества в сфере авиастроения
Премьер Головченко: Россия и Белоруссия подпишут программу сотрудничества в авиастроении
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Белоруссия и РФ подпишут программу сотрудничества в сфере авиастроения, заявил премьер-министр республики Роман Головченко, выступая на главной стратегической сессии выставки "Иннопром-2023" Екатеринбурге.
"Сегодня наши белорусские предприятия успешно выполняют целый ряд заказов российского авиапрома по изготовлению деталей, сборочных единиц, узлов для выпускаемых в России самолетов и средств их наземного обеспечения. Мы, поработав в этой сфере, лучше поняв возможности друг друга, пришли к совместному решению о том, что необходимо расширять горизонты этого сотрудничества. И сегодня в рамках выставки будет подписана комплексная программа сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в сфере авиастроения", - сказал Головченко.
"Очень амбициозные задачи стоят перед Российской Федерацией в этой сфере (авиастроения – ред.). Это уникальная возможность для российского авиапрома вернуть себе, и не просто вернуть, а превзойти те позиции, которыми когда-то славился советский авиапром", - добавил белорусский премьер.
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