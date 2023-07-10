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Раскольники захватили кафедральный собор УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 10.07.2023
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Религия
 
11:54 10.07.2023 (обновлено: 13:04 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/sobor-1883218346.html
Раскольники захватили кафедральный собор УПЦ в Киевской области
Раскольники захватили кафедральный собор УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 10.07.2023
Раскольники захватили кафедральный собор УПЦ в Киевской области
Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви в городе Белая Церковь Киевской области перешел в Православную церковь Украины, сообщил... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:54
2023-07-10T13:04
религия
украина
белая церковь (город)
киевская область
ситуация вокруг упц
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви в городе Белая Церковь Киевской области перешел в Православную церковь Украины, сообщил митрополит Белоцерковский, спикер киевской митрополии ПЦУ Иван (Евстратий) Зоря.&quot;Мы &lt;...&gt; смогли войти в храм, несмотря на многочисленные препятствия. Сегодня утром настоятель храма протоиерей Николай Гопайнич и представители епархии вместе с правоохранителями прибыли в собор, чтобы наконец попасть в него. В 09:00 (совпадает с мск) настоятель смог войти в храм&quot;, — написал Зоря.О том, что неизвестные начали захват Преображенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви ранее сегодня сообщил Союз православных журналистов. Отмечалось, что "люди спортивной внешности" блокировали ворота и никого не пускали на территорию. Они использовали перцовые баллончики против тех, кто пытался прорваться.Зоря напомнил, что решение о передаче собора в пользование ПЦУ 29 июня принял Белоцерковский городской совет.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, чиновники в разных регионах Украины запрещали деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях.
https://ria.ru/20230708/ikona-1882969915.html
украина
белая церковь (город)
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украина, белая церковь (город), киевская область, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь
Религия, Украина, Белая Церковь (город), Киевская область, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь
Раскольники захватили кафедральный собор УПЦ в Киевской области

Митрополит ПЦУ Зоря сообщил о переходе кафедрального собора в Белой Церкви к раскольникам

© Союз православных журналистовЗахват Преображенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви в Белой Церкви Киевской области
Захват Преображенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви в Белой Церкви Киевской области
© Союз православных журналистов
Захват Преображенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви в Белой Церкви Киевской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви в городе Белая Церковь Киевской области перешел в Православную церковь Украины, сообщил митрополит Белоцерковский, спикер киевской митрополии ПЦУ Иван (Евстратий) Зоря.
«

"Мы <...> смогли войти в храм, несмотря на многочисленные препятствия. Сегодня утром настоятель храма протоиерей Николай Гопайнич и представители епархии вместе с правоохранителями прибыли в собор, чтобы наконец попасть в него. В 09:00 (совпадает с мск) настоятель смог войти в храм", — написал Зоря.

О том, что неизвестные начали захват Преображенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви ранее сегодня сообщил Союз православных журналистов. Отмечалось, что "люди спортивной внешности" блокировали ворота и никого не пускали на территорию. Они использовали перцовые баллончики против тех, кто пытался прорваться.
Зоря напомнил, что решение о передаче собора в пользование ПЦУ 29 июня принял Белоцерковский городской совет.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, чиновники в разных регионах Украины запрещали деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях.
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РелигияУкраинаБелая Церковь (город)Киевская областьСитуация вокруг УПЦПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковь
 
 
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