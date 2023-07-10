Раскольники захватили кафедральный собор УПЦ в Киевской области
Митрополит ПЦУ Зоря сообщил о переходе кафедрального собора в Белой Церкви к раскольникам
© Союз православных журналистовЗахват Преображенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви в Белой Церкви Киевской области
Захват Преображенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви в Белой Церкви Киевской области
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви в городе Белая Церковь Киевской области перешел в Православную церковь Украины, сообщил митрополит Белоцерковский, спикер киевской митрополии ПЦУ Иван (Евстратий) Зоря.
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"Мы <...> смогли войти в храм, несмотря на многочисленные препятствия. Сегодня утром настоятель храма протоиерей Николай Гопайнич и представители епархии вместе с правоохранителями прибыли в собор, чтобы наконец попасть в него. В 09:00 (совпадает с мск) настоятель смог войти в храм", — написал Зоря.
О том, что неизвестные начали захват Преображенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви ранее сегодня сообщил Союз православных журналистов. Отмечалось, что "люди спортивной внешности" блокировали ворота и никого не пускали на территорию. Они использовали перцовые баллончики против тех, кто пытался прорваться.
Зоря напомнил, что решение о передаче собора в пользование ПЦУ 29 июня принял Белоцерковский городской совет.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, чиновники в разных регионах Украины запрещали деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях.