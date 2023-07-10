https://ria.ru/20230710/sobor-1883218346.html

Раскольники захватили кафедральный собор УПЦ в Киевской области

Раскольники захватили кафедральный собор УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 10.07.2023

Раскольники захватили кафедральный собор УПЦ в Киевской области

Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви в городе Белая Церковь Киевской области перешел в Православную церковь Украины, сообщил... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T11:54

2023-07-10T11:54

2023-07-10T13:04

религия

украина

белая церковь (город)

киевская область

ситуация вокруг упц

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви в городе Белая Церковь Киевской области перешел в Православную церковь Украины, сообщил митрополит Белоцерковский, спикер киевской митрополии ПЦУ Иван (Евстратий) Зоря."Мы <...> смогли войти в храм, несмотря на многочисленные препятствия. Сегодня утром настоятель храма протоиерей Николай Гопайнич и представители епархии вместе с правоохранителями прибыли в собор, чтобы наконец попасть в него. В 09:00 (совпадает с мск) настоятель смог войти в храм", — написал Зоря.О том, что неизвестные начали захват Преображенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви ранее сегодня сообщил Союз православных журналистов. Отмечалось, что "люди спортивной внешности" блокировали ворота и никого не пускали на территорию. Они использовали перцовые баллончики против тех, кто пытался прорваться.Зоря напомнил, что решение о передаче собора в пользование ПЦУ 29 июня принял Белоцерковский городской совет.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, чиновники в разных регионах Украины запрещали деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях.

https://ria.ru/20230708/ikona-1882969915.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, белая церковь (город), киевская область, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь