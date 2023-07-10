Лавров прокомментировал идею ВТБ создать новую глобальную систему расчетов
Лавров назвал идею ВТБ создать новую глобальную систему расчетов здоровым процессом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идеи главы ВТБ Андрея Костина создать новую глобальную систему расчетов в обход SWIFT с международным расчетным хабом в одной из стран Персидского залива, заявил, что подобные предложения уже высказываются многими, и назвал это "здоровым процессом".
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"Это не единственное предложение. Были предложения президента Бразилии Лулы (да Силвы), который предлагал рассмотреть возможность чуть ли не единой валюты для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Он же предложил не так давно обсудить эту проблему в рамках саммита БРИКС, который состоится в августе этого года под председательством ЮАР. Есть и другие идеи, которые иду в этом направлении", - сказал министр.
Эксперты по-разному оценивают возможности создания единой валюты и расчетных хабов, отметил Лавров.
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"Но у всех экспертов, которые думают на перспективу, налицо стремление содействовать выработке если не единой валюты, то платежных механизмов, которые будут ограждать всех участников процесса от любого внешнего игрока. Я считаю, что это здоровый процесс", - сказал глава российской дипломатии на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил создать новую систему расчетов в обход SWIFT и западных финансовых институтов. Программа создания такой системы включает в себя четыре пункта: замену SWIFT на новую систему обмена банковскими сообщениями, замену прямых корреспондентских отношений на горизонтальные связи между банками, создание нового международного депозитарного хаба, возможно, в одной из стран Персидского залива, и создание новых инструментов привлечения капитала.