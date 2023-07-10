Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал идею ВТБ создать новую глобальную систему расчетов - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/sistema-1883351227.html
Лавров прокомментировал идею ВТБ создать новую глобальную систему расчетов
Лавров прокомментировал идею ВТБ создать новую глобальную систему расчетов - РИА Новости, 10.07.2023
Лавров прокомментировал идею ВТБ создать новую глобальную систему расчетов
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идеи главы ВТБ Андрея Костина создать новую глобальную систему расчетов в обход SWIFT с международным расчетным хабом в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:33
2023-07-10T17:33
экономика
персидский залив
россия
сергей лавров
андрей костин (банкир)
втб
swift
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идеи главы ВТБ Андрея Костина создать новую глобальную систему расчетов в обход SWIFT с международным расчетным хабом в одной из стран Персидского залива, заявил, что подобные предложения уже высказываются многими, и назвал это "здоровым процессом". "Это не единственное предложение. Были предложения президента Бразилии Лулы (да Силвы), который предлагал рассмотреть возможность чуть ли не единой валюты для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Он же предложил не так давно обсудить эту проблему в рамках саммита БРИКС, который состоится в августе этого года под председательством ЮАР. Есть и другие идеи, которые иду в этом направлении", - сказал министр. Эксперты по-разному оценивают возможности создания единой валюты и расчетных хабов, отметил Лавров. "Но у всех экспертов, которые думают на перспективу, налицо стремление содействовать выработке если не единой валюты, то платежных механизмов, которые будут ограждать всех участников процесса от любого внешнего игрока. Я считаю, что это здоровый процесс", - сказал глава российской дипломатии на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил создать новую систему расчетов в обход SWIFT и западных финансовых институтов. Программа создания такой системы включает в себя четыре пункта: замену SWIFT на новую систему обмена банковскими сообщениями, замену прямых корреспондентских отношений на горизонтальные связи между банками, создание нового международного депозитарного хаба, возможно, в одной из стран Персидского залива, и создание новых инструментов привлечения капитала.
https://ria.ru/20230616/davlenie-1878801491.html
https://ria.ru/20230707/nauka-1882773354.html
персидский залив
россия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_b56ef9751c353f76c559b198321dea3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, персидский залив, россия, сергей лавров, андрей костин (банкир), втб, swift, в мире, бразилия, брикс
Экономика, Персидский залив, Россия, Сергей Лавров, Андрей Костин (банкир), ВТБ, SWIFT, В мире, Бразилия, БРИКС
Лавров прокомментировал идею ВТБ создать новую глобальную систему расчетов

Лавров назвал идею ВТБ создать новую глобальную систему расчетов здоровым процессом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идеи главы ВТБ Андрея Костина создать новую глобальную систему расчетов в обход SWIFT с международным расчетным хабом в одной из стран Персидского залива, заявил, что подобные предложения уже высказываются многими, и назвал это "здоровым процессом".
«
"Это не единственное предложение. Были предложения президента Бразилии Лулы (да Силвы), который предлагал рассмотреть возможность чуть ли не единой валюты для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Он же предложил не так давно обсудить эту проблему в рамках саммита БРИКС, который состоится в августе этого года под председательством ЮАР. Есть и другие идеи, которые иду в этом направлении", - сказал министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Лавров рассказал о давлении Запада на страны Персидского залива
16 июня, 21:41
Эксперты по-разному оценивают возможности создания единой валюты и расчетных хабов, отметил Лавров.
«
"Но у всех экспертов, которые думают на перспективу, налицо стремление содействовать выработке если не единой валюты, то платежных механизмов, которые будут ограждать всех участников процесса от любого внешнего игрока. Я считаю, что это здоровый процесс", - сказал глава российской дипломатии на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил создать новую систему расчетов в обход SWIFT и западных финансовых институтов. Программа создания такой системы включает в себя четыре пункта: замену SWIFT на новую систему обмена банковскими сообщениями, замену прямых корреспондентских отношений на горизонтальные связи между банками, создание нового международного депозитарного хаба, возможно, в одной из стран Персидского залива, и создание новых инструментов привлечения капитала.
Систему межбанковских сообщений - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
В России представили интерфейс системы, которая сможет заменить SWIFT
7 июля, 13:00
 
ЭкономикаПерсидский заливРоссияСергей ЛавровАндрей Костин (банкир)ВТБSWIFTВ миреБразилияБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала