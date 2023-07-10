https://ria.ru/20230710/sistema-1883351227.html

Лавров прокомментировал идею ВТБ создать новую глобальную систему расчетов

Лавров прокомментировал идею ВТБ создать новую глобальную систему расчетов - РИА Новости, 10.07.2023

Лавров прокомментировал идею ВТБ создать новую глобальную систему расчетов

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идеи главы ВТБ Андрея Костина создать новую глобальную систему расчетов в обход SWIFT с международным расчетным хабом в... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:33

2023-07-10T17:33

2023-07-10T17:33

экономика

персидский залив

россия

сергей лавров

андрей костин (банкир)

втб

swift

в мире

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идеи главы ВТБ Андрея Костина создать новую глобальную систему расчетов в обход SWIFT с международным расчетным хабом в одной из стран Персидского залива, заявил, что подобные предложения уже высказываются многими, и назвал это "здоровым процессом". "Это не единственное предложение. Были предложения президента Бразилии Лулы (да Силвы), который предлагал рассмотреть возможность чуть ли не единой валюты для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Он же предложил не так давно обсудить эту проблему в рамках саммита БРИКС, который состоится в августе этого года под председательством ЮАР. Есть и другие идеи, которые иду в этом направлении", - сказал министр. Эксперты по-разному оценивают возможности создания единой валюты и расчетных хабов, отметил Лавров. "Но у всех экспертов, которые думают на перспективу, налицо стремление содействовать выработке если не единой валюты, то платежных механизмов, которые будут ограждать всех участников процесса от любого внешнего игрока. Я считаю, что это здоровый процесс", - сказал глава российской дипломатии на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил создать новую систему расчетов в обход SWIFT и западных финансовых институтов. Программа создания такой системы включает в себя четыре пункта: замену SWIFT на новую систему обмена банковскими сообщениями, замену прямых корреспондентских отношений на горизонтальные связи между банками, создание нового международного депозитарного хаба, возможно, в одной из стран Персидского залива, и создание новых инструментов привлечения капитала.

https://ria.ru/20230616/davlenie-1878801491.html

https://ria.ru/20230707/nauka-1882773354.html

персидский залив

россия

бразилия

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экономика, персидский залив, россия, сергей лавров, андрей костин (банкир), втб, swift, в мире, бразилия, брикс