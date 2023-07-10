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Столтенберг сообщил о согласии Эрдогана на членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
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22:36 10.07.2023 (обновлено: 00:04 11.07.2023)
https://ria.ru/20230710/shvetsiya-1883402373.html
Столтенберг сообщил о согласии Эрдогана на членство Швеции в НАТО
Столтенберг сообщил о согласии Эрдогана на членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Столтенберг сообщил о согласии Эрдогана на членство Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ускорить процесс передачи в парламент заявки Швеции на вступление в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-10T22:36
2023-07-11T00:04
в мире
швеция
турция
нато
йенс столтенберг
вильнюс
рабочая партия курдистана
хакан фидан
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ускорить процесс передачи в парламент заявки Швеции на вступление в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с турецким и шведским лидерами в Вильнюсе."Рад сообщить, что президент Эрдоган согласился направить протокол о присоединении Швеции на ратификацию в Великую национальную ассамблею как можно быстрее. &lt;…&gt; Это исторический день", — сказал он.При этом Столтенберг не смог назвать конкретные сроки, когда предполагается ратификация и окончательное присоединение Швеции. "Даты назовет турецкая сторона", — указал глава организации, отметив, что все будет зависеть исключительно от местного парламента.Он также подчеркнул, что сегодняшний результат удалось достичь после того, как Анкара и Стокгольм договорились о расширении сотрудничества в борьбе с терроризмом и подписали соответствующий документ. На минувшей неделе глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Швеции необходимо действиями, а не только реформами, доказать изменения в подходе к борьбе с терроризмом. По его словам, изменения в законодательстве не имеют смысла, пока на улицах страны продолжаются акции запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.В мае прошлого года Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема необходимо получить одобрение всех членов блока. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения запросов, но в итоге Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности.В ночь на 31 марта этого года завершилась ратификация финской заявки на присоединение к НАТО всеми ее членами. Шведская до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
https://ria.ru/20230710/turtsiya-1883234510.html
https://ria.ru/20230706/shvetsiya-1882510374.html
https://ria.ru/20230703/nato-1881813807.html
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в мире, швеция, турция, нато, йенс столтенберг, вильнюс, рабочая партия курдистана, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган
В мире, Швеция, Турция, НАТО, Йенс Столтенберг, Вильнюс, Рабочая партия Курдистана, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган
Столтенберг сообщил о согласии Эрдогана на членство Швеции в НАТО

Столтенберг: Эрдоган пообещал ускорить передачу в парламент заявки Швеции на прием в НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ускорить процесс передачи в парламент заявки Швеции на вступление в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с турецким и шведским лидерами в Вильнюсе.
"Рад сообщить, что президент Эрдоган согласился направить протокол о присоединении Швеции на ратификацию в Великую национальную ассамблею как можно быстрее. <…> Это исторический день", — сказал он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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Вчера, 13:01
При этом Столтенберг не смог назвать конкретные сроки, когда предполагается ратификация и окончательное присоединение Швеции.
"Даты назовет турецкая сторона", — указал глава организации, отметив, что все будет зависеть исключительно от местного парламента.
Он также подчеркнул, что сегодняшний результат удалось достичь после того, как Анкара и Стокгольм договорились о расширении сотрудничества в борьбе с терроризмом и подписали соответствующий документ.
На минувшей неделе глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Швеции необходимо действиями, а не только реформами, доказать изменения в подходе к борьбе с терроризмом. По его словам, изменения в законодательстве не имеют смысла, пока на улицах страны продолжаются акции запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
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В мае прошлого года Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема необходимо получить одобрение всех членов блока. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения запросов, но в итоге Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности.
В ночь на 31 марта этого года завершилась ратификация финской заявки на присоединение к НАТО всеми ее членами. Шведская до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
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В миреШвецияТурцияНАТОЙенс СтолтенбергВильнюсРабочая партия КурдистанаХакан ФиданРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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