https://ria.ru/20230710/shvetsiya-1883402373.html

Столтенберг сообщил о согласии Эрдогана на членство Швеции в НАТО

Столтенберг сообщил о согласии Эрдогана на членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

Столтенберг сообщил о согласии Эрдогана на членство Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ускорить процесс передачи в парламент заявки Швеции на вступление в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-10T22:36

2023-07-10T22:36

2023-07-11T00:04

в мире

швеция

турция

нато

йенс столтенберг

вильнюс

рабочая партия курдистана

хакан фидан

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БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ускорить процесс передачи в парламент заявки Швеции на вступление в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с турецким и шведским лидерами в Вильнюсе."Рад сообщить, что президент Эрдоган согласился направить протокол о присоединении Швеции на ратификацию в Великую национальную ассамблею как можно быстрее. <…> Это исторический день", — сказал он.При этом Столтенберг не смог назвать конкретные сроки, когда предполагается ратификация и окончательное присоединение Швеции. "Даты назовет турецкая сторона", — указал глава организации, отметив, что все будет зависеть исключительно от местного парламента.Он также подчеркнул, что сегодняшний результат удалось достичь после того, как Анкара и Стокгольм договорились о расширении сотрудничества в борьбе с терроризмом и подписали соответствующий документ. На минувшей неделе глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Швеции необходимо действиями, а не только реформами, доказать изменения в подходе к борьбе с терроризмом. По его словам, изменения в законодательстве не имеют смысла, пока на улицах страны продолжаются акции запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.В мае прошлого года Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема необходимо получить одобрение всех членов блока. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения запросов, но в итоге Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности.В ночь на 31 марта этого года завершилась ратификация финской заявки на присоединение к НАТО всеми ее членами. Шведская до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.

https://ria.ru/20230710/turtsiya-1883234510.html

https://ria.ru/20230706/shvetsiya-1882510374.html

https://ria.ru/20230703/nato-1881813807.html

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турция

вильнюс

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в мире, швеция, турция, нато, йенс столтенберг, вильнюс, рабочая партия курдистана, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган