https://ria.ru/20230710/sdelka-1883385316.html

В ООН рассказали о ситуации с зерновой сделкой

В ООН рассказали о ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 10.07.2023

В ООН рассказали о ситуации с зерновой сделкой

Генсек ООН Антониу Гутерреш вовлечен в усилия, нацеленные на продление черноморской инициативы, которая истекает 17 июля, заявил на брифинге его официальный... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T20:19

2023-07-10T20:19

2023-07-10T20:19

россия

украина

турция

антониу гутерреш

оон

россельхозбанк

зерновая сделка

стефан дюжаррик

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ООН, 10 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш вовлечен в усилия, нацеленные на продление черноморской инициативы, которая истекает 17 июля, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик. "Я говорил с генеральным секретарем сегодня утром. Он глубоко вовлечен, как и (глава ЮНКТАД) Ребека Гринспан и (его заместитель по гуманитарным вопросам) Мартин Гриффитс в наши максимальные усилия для обеспечения продления договоренностей и полной имплементации черноморской инициативы и меморандума (о взаимопонимании между РФ и ООН)", - сказал Дюжаррик. По его словам, ООН находится в контакте со всеми сторонами договоренности, в том числе с РФ, Украиной и Турцией. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

россия

украина

турция

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россия, украина, турция, антониу гутерреш, оон, россельхозбанк, зерновая сделка, стефан дюжаррик, мартин гриффитс