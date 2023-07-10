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В ООН рассказали о ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 10.07.2023
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20:19 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/sdelka-1883385316.html
В ООН рассказали о ситуации с зерновой сделкой
В ООН рассказали о ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 10.07.2023
В ООН рассказали о ситуации с зерновой сделкой
Генсек ООН Антониу Гутерреш вовлечен в усилия, нацеленные на продление черноморской инициативы, которая истекает 17 июля, заявил на брифинге его официальный... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T20:19
2023-07-10T20:19
россия
украина
турция
антониу гутерреш
оон
россельхозбанк
зерновая сделка
стефан дюжаррик
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ООН, 10 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш вовлечен в усилия, нацеленные на продление черноморской инициативы, которая истекает 17 июля, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик. "Я говорил с генеральным секретарем сегодня утром. Он глубоко вовлечен, как и (глава ЮНКТАД) Ребека Гринспан и (его заместитель по гуманитарным вопросам) Мартин Гриффитс в наши максимальные усилия для обеспечения продления договоренностей и полной имплементации черноморской инициативы и меморандума (о взаимопонимании между РФ и ООН)", - сказал Дюжаррик. По его словам, ООН находится в контакте со всеми сторонами договоренности, в том числе с РФ, Украиной и Турцией. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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россия, украина, турция, антониу гутерреш, оон, россельхозбанк, зерновая сделка, стефан дюжаррик, мартин гриффитс
Россия, Украина, Турция, Антониу Гутерреш, ООН, Россельхозбанк, Зерновая сделка, Стефан Дюжаррик, Мартин Гриффитс
В ООН рассказали о ситуации с зерновой сделкой

В ООН заявили, что генсек Гутерреш вовлечен в усилия в целях продления зерновой сделки

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
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ООН, 10 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш вовлечен в усилия, нацеленные на продление черноморской инициативы, которая истекает 17 июля, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
"Я говорил с генеральным секретарем сегодня утром. Он глубоко вовлечен, как и (глава ЮНКТАД) Ребека Гринспан и (его заместитель по гуманитарным вопросам) Мартин Гриффитс в наши максимальные усилия для обеспечения продления договоренностей и полной имплементации черноморской инициативы и меморандума (о взаимопонимании между РФ и ООН)", - сказал Дюжаррик.
По его словам, ООН находится в контакте со всеми сторонами договоренности, в том числе с РФ, Украиной и Турцией.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
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РоссияУкраинаТурцияАнтониу ГутеррешООНРоссельхозбанкЗерновая сделкаСтефан ДюжаррикМартин Гриффитс
 
 
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