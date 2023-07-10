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В России с 1 января запустят программу долгосрочных сбережений граждан
В России с 1 января запустят программу долгосрочных сбережений граждан - РИА Новости, 10.07.2023
В России с 1 января запустят программу долгосрочных сбережений граждан
В России с нового года заработает программа долгосрочных сбережений граждан, закон, подписанный Владимиром Путиным, опубликовали на официальном портале правовой РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:54
2023-07-10T14:54
2023-07-10T16:50
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В России с нового года заработает программа долгосрочных сбережений граждан, закон, подписанный Владимиром Путиным, опубликовали на официальном портале правовой информации.Участие в программе будет добровольным. Для этого необходимо заключить договор с одним или несколькими негосударственными пенсионными фондами на срок не менее 15 лет. Россияне будут формировать долгосрочные сбережения самостоятельно за счет взносов и уже имеющихся пенсионных накоплений. Вносить средства в рамках программы сможет и работодатель.Долгосрочные сбережения застрахуют по аналогии с банковскими вкладами, но на вдвое большую сумму — 2,8 миллиона рублей. После 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин граждане смогут получить право на периодические выплаты на срок не менее десяти лет или пожизненно — по своему выбору.Деньги можно забрать и раньше, но без потери дохода — только в особых жизненных ситуациях: для оплаты дорогостоящего лечения участнику программы и при потере кормильца. Сбережения по программе можно будет наследовать.Государство будет софинансировать взносы в течение трех лет после присоединения к программе, добавляя до 36 тысяч рублей в год. При доходе до 80 тысяч рублей в месяц государство будет доплачивать рубль на каждый вложенный рубль, при доходе в 80-150 тысяч — рубль на два инвестированных, при доходе выше 150 тысяч — рубль на четыре вложенных. Правительство вправе продлить срок господдержки.Участникам программы планируют предоставлять вычет по НДФЛ до 52 тысяч рублей в год при уплате взносов на сумму до 400 тысяч рублей.Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, программа долгосрочных сбережений позволит получить дополнительный доход в будущем и создать финансовую подушку безопасности. Это создаст дополнительный стимул для роста сбережений россиян и, соответственно, длинных денег в экономике, подчеркивал глава Минфина Антон Силуанов.
https://ria.ru/20230615/indeks-1878432594.html
https://ria.ru/20230427/finansy-1868162689.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
В России с 1 января запустят программу долгосрочных сбережений граждан
Путин подписал закон о запуске с 1 января 2024 года программы долгосрочных сбережений
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
В России с нового года заработает программа долгосрочных сбережений граждан, закон, подписанный Владимиром Путиным, опубликовали на официальном портале
правовой информации.
Участие в программе будет добровольным. Для этого необходимо заключить договор с одним или несколькими негосударственными пенсионными фондами на срок не менее 15 лет. Россияне будут формировать долгосрочные сбережения самостоятельно за счет взносов и уже имеющихся пенсионных накоплений. Вносить средства в рамках программы сможет и работодатель.
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Долгосрочные сбережения застрахуют по аналогии с банковскими вкладами, но на вдвое большую сумму — 2,8 миллиона рублей.
После 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин граждане смогут получить право на периодические выплаты на срок не менее десяти лет или пожизненно — по своему выбору.
Деньги можно забрать и раньше, но без потери дохода — только в особых жизненных ситуациях: для оплаты дорогостоящего лечения участнику программы и при потере кормильца. Сбережения по программе можно будет наследовать.
Мишустин рассказал о программе долгосрочных сбережений
Государство будет софинансировать взносы в течение трех лет после присоединения к программе, добавляя до 36 тысяч рублей в год. При доходе до 80 тысяч рублей в месяц государство будет доплачивать рубль на каждый вложенный рубль, при доходе в 80-150 тысяч — рубль на два инвестированных, при доходе выше 150 тысяч — рубль на четыре вложенных. Правительство вправе продлить срок господдержки.
Участникам программы планируют предоставлять вычет по НДФЛ до 52 тысяч рублей в год при уплате взносов на сумму до 400 тысяч рублей.
Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин
, программа долгосрочных сбережений позволит получить дополнительный доход в будущем и создать финансовую подушку безопасности. Это создаст дополнительный стимул для роста сбережений россиян и, соответственно, длинных денег в экономике, подчеркивал глава Минфина Антон Силуанов
.