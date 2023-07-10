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В Казани стартовала XIV летняя международная Сбербанкиада - РИА Новости, 10.07.2023
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22:06 10.07.2023 (обновлено: 22:07 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/sberbankiada-1883398798.html
В Казани стартовала XIV летняя международная Сбербанкиада
В Казани стартовала XIV летняя международная Сбербанкиада - РИА Новости, 10.07.2023
В Казани стартовала XIV летняя международная Сбербанкиада
В Казани с 10 по 13 июля проходит XIV летняя международная Сбербанкиада – спортивный турнир среди сотрудников Группы Сбербанк, участниками которого стали более... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T22:06
2023-07-10T22:07
сбербанк россии
герман греф
общество
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В Казани с 10 по 13 июля проходит XIV летняя международная Сбербанкиада – спортивный турнир среди сотрудников Группы Сбербанк, участниками которого стали более 2,5 тысячи человек. Церемония торжественного открытия спортивного состязания среди сотрудников Сбера прошла на спортивной арене Татарстана "Баскет-Холл". Почетными гостями мероприятия стали глава Татарстана Рустам Минниханов, прославленные спортсмены Владислав Третьяк и Алексей Немов, а также бывший глава Татарстана Минтимер Шаймиев и другие. "Четыре года мы не проводили наш спортивный праздник - Сбербанкиаду, и в этом году нам наконец-то удалось всем вместе собраться в этом замечательном городе, в этой замечательной республике, в нашей замечательной стране. Эта церемония открытия с прекрасными эмоциями, которые мы все здесь испытываем, была бы невозможна, если бы на этой сцене не жила любовь - любовь к нашей родине, к нашей компании, клиенту, любовь к нашей команде",- сказал со сцены во время своего приветствия глава Сбербанка Герман Греф. Он подчеркнул, что команда Сбера "за эти четыре года с достоинством прошла через немыслимые испытания и показала всем и в нашей стране, и за рубежом пример небывалой стойкости". "Думаю, не в последнюю очередь характер Сбера "куется" во время Сбербанкиады. Я всем вам хочу пожелать удачного участия в Сбербанкиаде, огромного количества положительных эмоций в этом прекрасном месте. Желаю всем нам выйти победителями из этих соревнований и из соревнований, которые подбрасывает жизнь каждый день, испытывая нас на прочность. Но Сбер сильнее стали!", - подчеркнул Греф. Минниханов отметил сильный корпоративный дух Сбера и пожелал всем удачных состязаний. "Для нас это огромная честь – принимать "Сбербанкиаду" уже в третий раз. Сбербанк – это инновационная структура, которая является лидером в стране во всех направлениях, проделывается огромная работа. "Сбербанкиада" – это ваша возможность посоревноваться и пообщаться друг с другом. Успехов вам!" – подчеркнул Минниханов. В ходе Сбербанкиады будут определены лучшие спортсмены в 10 видах спорта: мини-футболе, волейболе, баскетболе, большом теннисе, настольном теннисе, плавании, беге, бадминтоне, кроссфите и шахматах. Всего за три соревновательных дня спортсмены разыграют 49 комплектов наград среди 18 команд банковских служащих Сбера из России, Беларуси и Индии. Несколькими часами ранее, до церемонии открытия Сбербанкиады, прошло торжественное открытие фан-парка "Сбер Экспо". Официальный старт работы площадки для болельщиков и участников соревнований дал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Фан-парк расположился в деревне Универсиады и будет работать для участников Сбербанкиады на протяжении всех соревновательных дней. "Нами была проделана огромная работа, мы активно готовились к проведению этой Сбербанкиады в Казани фактически 3,5 месяца. Эти соревнования – крупнейшее массовое событие, которое проходит в Сбере. Команды, судейские бригады, спортивные объекты – все готово к проведению Сбербанкиады",- сказал журналистам Кузнецов во время открытия "Сбер Экспо". Соревнования пройдут в том числе на объектах, на которых в 2013 году в Казани состязались участники Всемирной летней универсиады, а размещаться спортсмены банка будут в построенной к Универсиаде деревне. Уже 11 июля спортсмены разыграют первые медали XIV Сбербанкиады. Торжественное закрытие состоится 13 июля в международном выставочном центре "Казань Экспо". Реклама ПАО "Сбербанк" erid: 4CQwVszH9pUiKzZWA4U
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сбербанк россии, герман греф, общество
Сбербанк России, Герман Греф, Общество

В Казани стартовала XIV летняя международная Сбербанкиада

© предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк"В Казани стартовала XIV летняя международная Сбербанкиада
В Казани стартовала XIV летняя международная Сбербанкиада
© предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк"
В Казани стартовала XIV летняя международная Сбербанкиада
Читать ria.ru в
В Казани с 10 по 13 июля проходит XIV летняя международная Сбербанкиада – спортивный турнир среди сотрудников Группы Сбербанк, участниками которого стали более 2,5 тысячи человек.
© предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк"В Казани стартовала XIV летняя международная Сбербанкиада
В Казани стартовала XIV летняя международная Сбербанкиада
© предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк"
В Казани стартовала XIV летняя международная Сбербанкиада
Церемония торжественного открытия спортивного состязания среди сотрудников Сбера прошла на спортивной арене Татарстана "Баскет-Холл". Почетными гостями мероприятия стали глава Татарстана Рустам Минниханов, прославленные спортсмены Владислав Третьяк и Алексей Немов, а также бывший глава Татарстана Минтимер Шаймиев и другие.
"Четыре года мы не проводили наш спортивный праздник - Сбербанкиаду, и в этом году нам наконец-то удалось всем вместе собраться в этом замечательном городе, в этой замечательной республике, в нашей замечательной стране. Эта церемония открытия с прекрасными эмоциями, которые мы все здесь испытываем, была бы невозможна, если бы на этой сцене не жила любовь - любовь к нашей родине, к нашей компании, клиенту, любовь к нашей команде",- сказал со сцены во время своего приветствия глава Сбербанка Герман Греф.
Он подчеркнул, что команда Сбера "за эти четыре года с достоинством прошла через немыслимые испытания и показала всем и в нашей стране, и за рубежом пример небывалой стойкости".
"Думаю, не в последнюю очередь характер Сбера "куется" во время Сбербанкиады. Я всем вам хочу пожелать удачного участия в Сбербанкиаде, огромного количества положительных эмоций в этом прекрасном месте. Желаю всем нам выйти победителями из этих соревнований и из соревнований, которые подбрасывает жизнь каждый день, испытывая нас на прочность. Но Сбер сильнее стали!", - подчеркнул Греф.
Минниханов отметил сильный корпоративный дух Сбера и пожелал всем удачных состязаний.
© предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк"В Казани стартовала XIV летняя международная Сбербанкиада
В Казани стартовала XIV летняя международная Сбербанкиада
© предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк"
В Казани стартовала XIV летняя международная Сбербанкиада
"Для нас это огромная честь – принимать "Сбербанкиаду" уже в третий раз. Сбербанк – это инновационная структура, которая является лидером в стране во всех направлениях, проделывается огромная работа. "Сбербанкиада" – это ваша возможность посоревноваться и пообщаться друг с другом. Успехов вам!" – подчеркнул Минниханов.
В ходе Сбербанкиады будут определены лучшие спортсмены в 10 видах спорта: мини-футболе, волейболе, баскетболе, большом теннисе, настольном теннисе, плавании, беге, бадминтоне, кроссфите и шахматах.
Всего за три соревновательных дня спортсмены разыграют 49 комплектов наград среди 18 команд банковских служащих Сбера из России, Беларуси и Индии.
Несколькими часами ранее, до церемонии открытия Сбербанкиады, прошло торжественное открытие фан-парка "Сбер Экспо". Официальный старт работы площадки для болельщиков и участников соревнований дал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Фан-парк расположился в деревне Универсиады и будет работать для участников Сбербанкиады на протяжении всех соревновательных дней.
"Нами была проделана огромная работа, мы активно готовились к проведению этой Сбербанкиады в Казани фактически 3,5 месяца. Эти соревнования – крупнейшее массовое событие, которое проходит в Сбере. Команды, судейские бригады, спортивные объекты – все готово к проведению Сбербанкиады",- сказал журналистам Кузнецов во время открытия "Сбер Экспо".
Соревнования пройдут в том числе на объектах, на которых в 2013 году в Казани состязались участники Всемирной летней универсиады, а размещаться спортсмены банка будут в построенной к Универсиаде деревне.
Уже 11 июля спортсмены разыграют первые медали XIV Сбербанкиады. Торжественное закрытие состоится 13 июля в международном выставочном центре "Казань Экспо".
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ПАО "Сбербанк"
erid: 4CQwVszH9pUiKzZWA4U
© предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк"В Казани стартовала XIV летняя международная Сбербанкиада
В Казани стартовала XIV летняя международная Сбербанкиада
© предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк"
В Казани стартовала XIV летняя международная Сбербанкиада
 
Сбербанк РоссииГерман ГрефОбщество
 
 
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